23 mld zł na bezpieczeństwo i obronność. Fundusz ma napędzić polską gospodarkę
To jeden z największych programów inwestycyjnych finansowanych z KPO. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma wesprzeć rozwój infrastruktury, cyberbezpieczeństwa oraz polskiego przemysłu obronnego. Eksperci wskazują, czego potrzeba, by nowy instrument okazał się sukcesem.
16.07.2026, 04:45
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia podczas konferencji prasowej w zakładach PIT-RADWAR w Warszawie. Rząd uruchomił Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) – nowy instrument finansowy o wartości około 23 mld zł, którego celem jest zwiększenie odporności państwa oraz rozwój krajowego potencjału przemysłowego. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności może zmienić sposób finansowania bezpieczeństwa w Polsce.
- Kto będzie mógł sięgnąć po miliardy złotych i jakie projekty mają największe szanse na wsparcie.
- Jakie szanse i ryzyka eksperci dostrzegają w nowym modelu współpracy państwa, przemysłu i startupów.