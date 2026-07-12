27 kg rachunków samorządowca. Francuzi uruchomili obywatelskie śledztwo
Przez niemal 1700 dni dziennikarze walczyli o ujawnienie wydatków władz regionu Owernia-Rodan-Alpy. Gdy wreszcie otrzymali około 7,7 tys. nieuporządkowanych dokumentów, zaprosili czytelników do ich analizy. Na apel odpowiedziało ponad 500 osób.
12.07.2026, 05:30
Laurent Wauquiez, francuski poseł i samorządowiec, którego wydatki są pod lupą akcji obywatelskiej. Fot. NurPhoto/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak dziennikarze postanowili przeanalizować 27 kg nieuporządkowanych dokumentów dotyczących polityka i samorządowca z partii Republikanie.
- Ile trwała batalia o ujawnienie dokumentów i na jakiej podstawie zostały one udostępnione.
- Czy była to pierwsza taka akcja wymierzona w polityków we Francji.