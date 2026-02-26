Kategorie artykułu: Biznes Newsy
2,7 mld zł dla BFG. Dlaczego banki odczują to mocniej niż rok temu?
Banki zapłacą w 2026 roku najwyższą od sześciu lat składkę do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Całość tej kwoty zasili fundusz przymusowej restrukturyzacji. Większość kwoty przypadnie na PKO BP, Pekao i Santandera.
26.02.2026, 19:30
Tegoroczna zrzutka banków na BFG będzie najwyższa od 2020 r. Cała kwota zasili budowany od 2017 r. fundusz przymusowej restrukturyzacji. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka jest struktura tegorocznej zrzutki banków do BFG.
- Dlaczego BFG nie pobiera składki na fundusz gwarancyjny.
- Które banki zapłacą najwięcej i czy uderzy to w rentowność ich biznesu.