5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski

Za wielkimi sukcesami często stoją nie tylko talent i praca. To także ktoś, kto w odpowiednim momencie uwierzył i pomógł zrobić kolejny krok. W tę rolę od kilku lat wciela się Rafał Brzoska Foundation. Właśnie wystartowała piąta edycja programu stypendialnego fundacji Rafała Brzoski i Omeny Mensah. Na wsparcie edukacji osób rozpoczynających drogę zawodową przeznaczy 5 mln zł. Tym samym wartość wsparcia dla młodych talentów wzrośnie do 25 mln zł. Program jest skierowany do młodych wizjonerów w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat. Muszą mieć polskie obywatelstwo i mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w nauce, sztuce lub przedsiębiorczości. Fundacja kładzie szczególny nacisk na wyrównywanie szans. Dlatego kieruje ofertę zwłaszcza do osób ze środowisk o mniejszych możliwościach rozwoju lub znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Misja uwalniania potencjału i osobista historia fundatora

Misja fundacji wykracza daleko poza ramy zwykłego wsparcia finansowego. Opiera się na głębokim, osobistym przekonaniu Rafała Brzoski, że pomaganie jest kluczowym elementem człowieczeństwa. Uwalnianie potencjału młodych ludzi to z kolei inwestycja w lepszą przyszłość nas wszystkich.

Fundator wierzy, że odpowiedni impuls dany świadomym i utalentowanym jednostkom pozwoli im nie tylko realizować własne marzenia, ale przede wszystkim zmieniać świat na lepsze. Wspominając swoją drogę z małej śląskiej wsi do sukcesu w biznesie, często podkreśla, że dorastał w środowisku pozbawionym dostępu do dodatkowych lekcji, nauki języków obcych czy finansowego zaplecza rodziny. Te doświadczenia oraz świadomość, że jego sukces był wynikiem wyłącznie determinacji i ambicji, napędzają go do zapewnienia dzisiejszej młodzieży możliwości rozwoju edukacyjnego bez granic.

We wszystkich tych działaniach fundatora wspiera żona Omenaa Mensah. Jako wiceprezeska fundacji jest zaangażowana w kreowanie nowych standardów filantropii.

Nauki ścisłe i sztuki piękne

Różnorodność i głębię talentów wspieranych przez Fundację najlepiej oddają sylwetki jej stypendystek. W ramach cyklu „Fireside Chat” dzielą się one swoimi unikalnymi ścieżkami rozwoju.

Jedną z nich jest Adrianna Czechowska, studentka inżynierii biomedycznej na Politechnice Łódzkiej. Stypendystka w pracy naukowo-społecznej w sposób holistyczny łączy chemię, programowanie oraz neurobiologię. Jest autorką projektu „Logic”, wykorzystującego sztuczną inteligencję do upraszczania zawiłości prawnych dla małych i średnich przedsiębiorców. Zdobyła za to nagrodę w konkursie Red Bull Basement Poland. Jej definicją sukcesu jest „bycie użyteczną dla społeczeństwa”. Udowadnia to przez aktywną działalność w strukturach Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego oraz publikacje naukowe dotyczące roli matematyki w rozumieniu rzeczywistości.

Kolejna stypendystka to Julia Ornaf, rzeźbiarka i studentka piątego roku ASP we Wrocławiu. W swojej pracy dyplomowej eksploruje tematykę autoportretu i deformacji w kontekście wizerunku w mediach społecznościowych. Julia łączy klasyczny warsztat rzeźbiarski z nowoczesnymi technologiami. To fotogrametria oraz druk 3D, do którego wykorzystuje zakupioną dzięki stypendium drukarkę do tworzenia modeli swoich prac. Inspirując się ikonami takimi jak Alina Szapocznikow czy Magdalena Abakanowicz, Julia stawia na wytrwałość. Wierzy, że dzieło powinno bronić się swoją warstwą wizualną bez konieczności stosowania obszernych manifestów.

Pół roku przygotowań

Z kolei Alicja Podwika, studentka ceramiki na wrocławskiej ASP, reprezentuje świat sztuki zakorzeniony w rzemiośle i tradycji. Pochodzi z małej miejscowości, w której dostęp do edukacji artystycznej był ograniczony. Dlatego swoją drogę twórczą od początku budowała z dużą determinacją. Moment aplikowania był dla niej naturalną konsekwencją obranej drogi i kolejnym krokiem w rozwoju. Zanim jednak wysłała zgłoszenie, przeszła przez intensywny, wymagający etap przygotowań.

Fundusz stypendialny Rafał Brzoska Foundation to jedno z nielicznych przedsięwzięć, które w tak realny sposób wspierają młodych ludzi, a już w szczególności młodych artystów.

– Do aplikowania szykowałam się pół roku wcześniej. Miałam datę zapisaną w kalendarzu i wiedziałam, że włożę całe serce w ten nabór. Byłam taka zestresowana! Fundusz stypendialny Rafał Brzoska Foundation to jedno z nielicznych przedsięwzięć, które w tak realny sposób wspierają młodych ludzi, a już w szczególności młodych artystów. Dlatego przyłożyłam wielką wagę do tego, żeby moje zgłoszenie było autentyczne i prosto z serca – mówi Alicja Podwika.

W swojej twórczości – zarówno artystycznej, jak i użytkowej – konsekwentnie dąży do mistrzostwa. Inspiruje się postawą Otto Heino i przekonaniem, że prawdziwa sztuka wymaga solidnych fundamentów oraz rzemieślniczej dyscypliny. Te elementy są ważne także podczas procesu rekrutacyjnego Funduszu Stypendialnego.

– Wydaje mi się, że to jest moja największa rada dla aplikantów. Bądź sobą, jest wielu utalentowanych ludzi, ale ty jesteś tylko jeden. Nie udawaj nikogo, bądź szczery, myśl o tym, co jest unikalne dla ciebie, co cię wyróżnia. Daj się poznać jako dobry, ambitny młody człowiek – dodaje Alicja Podwika.

Mentoring i globalne ambicje edukacyjne

Fundamentem rozwoju jest dostęp do indywidualnego mentoringu z uznanymi ekspertami i autorytetami. Należą do nich dr Maciej Kawecki (popularyzator wiedzy technologicznej), Jowita Michalska (prezeska Digital University współpracującego z MIT i Stanfordem) czy prof. dr hab. n. med. Zbigniew Antoni Gaciong (rektor WUM).

Stypendyści mają też możliwość regularnych i indywidualnych spotkań z Rafałem Brzoską. Są one poświęcone budowaniu wytrwałości i radzeniu sobie z trudnościami w biznesie i nauce.

Dzięki tak kompleksowej opiece stypendyści fundacji już teraz kształcą się na najbardziej prestiżowych uczelniach świata, w tym na Oxfordzie, Cambridge, Stanfordzie, Berkeley czy University of Chicago.

Omenaa Mensah poza pełnieniem funkcji wiceprezeski Rafał Brzoska Foundation zasiada także w radzie programowej m.in z dr. Maciejem Kaweckim, Jowitą Michalską czy prof. dr. hab. n. med. Zbigniewem Antonim Gaciongiem. Fot. Cezary Piwowarski

Jak dołączyć do grona stypendystów?

Proces rekrutacyjny do V edycji konkursu jest wieloetapowy i ma na celu wyłonienie najbardziej zdeterminowanych jednostek.

Aplikacje online można składać do 7 kwietnia 2026 roku za pośrednictwem oficjalnej strony fundacji. Należy wypełnić formularz z załączonym esejem, filmem autopromocyjnym i dwiema rekomendacjami od mentorów lub profesorów.

Po weryfikacji merytorycznej wybrani kandydaci odbędą rozmowy online z kapitułą, a następnie z samymi założycielami fundacji. Lista laureatów, którzy dołączą do grona stypendystów, zostanie ogłoszona 15 czerwca 2026.

Główne wnioski Fundusz stypendialny Rafał Brzoska Foundation oferuje wsparcie finansowe oraz kompleksowy program rozwoju, który obejmuje mentoring, edukację i motywację do działania. Program kieruje ofertę do młodych osób z potencjałem, które pochodzą ze środowisk o mniejszych możliwościach rozwoju, umożliwiając im realizację projektów naukowych, artystycznych i przedsiębiorczych. Historie stypendystów pokazują, że inwestycja w talent i determinację przekłada się na osiągnięcia, m.in w zakresie innowacji technologicznych, rozwoju artystycznego i naukowego.

Napisaliśmy o tym, bo temat uznaliśmy za ważny i ciekawy. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.