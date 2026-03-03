Kategoria artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026, 17:11
Ruszyła V edycja naboru Funduszu Stypendialnego Rafał Brzoska Foundation, który ma na celu nie tylko finansowe, ale też merytoryczne wsparcie młodzieży. Fot. Cezary Piwowarski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda piąta edycja Funduszu Stypendialnego Rafał Brzoska Foundation i jaka jest skala finansowego wsparcia młodych talentów w 2026 roku.
- Kto może ubiegać się o stypendium, jakie kryteria są brane pod uwagę i jakie wartości promuje fundacja.
- Jakie historie i osiągnięcia prezentują dotychczasowi stypendyści.