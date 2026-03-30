5 rad, jak mądrze korzystać z domowego OZE



Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii to m.in. energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna czy biogaz. Z punktu widzenia właścicieli domów najpopularniejszą i najbardziej dostępną instalacją jest fotowoltaika z magazynem energii. To bezpieczne rozwiązanie na długie lata, które można znaleźć m.in. w ofercie PGE. Firma proponuje też swoim klientom bezpłatną wycenę i profesjonalny dobór instalacji z odpowiednio dopasowanym magazynem energii. Dobrze wykorzystana instalacja OZE to nie tylko oszczędność w rachunkach i większa niezależność energetyczna, ale też możliwość skorzystania z dotacji i ulg podatkowych, a także podniesienie wartości nieruchomości.

Aby domowe OZE było inwestycją optymalną, warto korzystać z niej racjonalnie. Jak to robić?

1 rada: postaw na tzw. autokonsumpcję

Domowe instalacje fotowoltaiczne są uzależnione od pogody. W ciepłe, słoneczne dni produkują często więcej energii, niż potrzebuje gospodarstwo domowe. Nadwyżki odsprzedawane są do sieci, co jednak nie zawsze jest opłacalne. Powód? Latem nadwyżki ma większość posiadaczy domowej fotowoltaiki. W Polsce jest ich obecnie wielu, zatem ceny energii oddanej do sieci spadają, a niekiedy mają nawet wartości ujemne. System net-billingu uzależnia bowiem wartość energii oddanej do sieci od cen rynkowych na Towarowej Giełdzie Energii.

Najlepszym rozwiązaniem jest w tej sytuacji zwiększenie tzw. autokonsumpcji energii. Mówiąc prościej, chodzi o to, by jak największą część z tego, co wyprodukowaliśmy, zużyć na własne potrzeby. Jak konkretnie to zrobić, by było to opłacalne?

Chodzi o to, by jak największą część z tego, co wyprodukowaliśmy, zużyć na własne potrzeby

2 rada: zużywaj energię, gdy jest jej dużo

Wydajność instalacji fotowoltaicznej uzależniona jest od warunków pogodowych. Warto więc zmienić codzienne nawyki. Uruchomienie pralki, zmywarki, piekarnika czy prace remontowe wykonywane z pomocą sprzętu elektrycznego – wszystko to najlepiej robić w ciągu dnia, gdy za oknem jest słonecznie. Oczywiście, nie zawsze jesteśmy wtedy w domu, ale i na to jest sposób. Inteligentne urządzenia można przecież uruchamiać zdalnie przez specjalną aplikację. Są też programatory, uruchamiające domowy sprzęt w określonych godzinach.

3 rada: kup magazyn energii

Kolejnym sposobem na zwiększenie tzw. autokonsumpcji jest zakup magazynu energii. Pozwala zmagazynować energię wyprodukowaną w ciągu dnia i używać jej później, np. wieczorem czy nocą. Dzięki magazynowi nie tylko nie będziemy musieli odsprzedawać nadwyżek energii w okresie, gdy jest to nieopłacalne, ale również pobierać prądu z sieci, gdy jego ceny są wysokie.

Inwestycja w magazyn energii może być bardziej opłacalna jeszcze z jednego powodu – na taki zakup będzie można uzyskać dotację lub skorzystać z kredytów na jednoczesny montaż fotowoltaiki z magazynem energii w pakiecie.

Rzecz jasna, przy wyborze magazynu energii należy odpowiednio dobrać jego moc i pojemność. Profesjonalne doradztwo w tym zakresie zapewnią pracownicy PGE, pomogą też wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb klienta. Trzeba też zadbać o to, by magazyn był kompatybilny z falownikiem. Jest to urządzenie, które zamienia produkowany w ogniwach fotowoltaicznych prąd stały na zmienny, używany przez nasze domowe urządzenia. Przy zakupie warto też zwrócić uwagę na renomę producenta i opinie użytkowników.

4 rada: akcja elektryfikacja

Jeśli planujesz wymianę kuchenki gazowej czy pieca albo do tej pory korzystałeś z gazowego podgrzewacza wody, warto rozważyć zamianę tych urządzeń na sprzęt elektryczny. Podobnie w przypadku urządzeń ogrodowych, takich jak kosiarki, piły czy dmuchawy, których wraz z początkiem wiosny właściciele ogrodów będą często używać. Ich elektryczne zamienniki pomogą zwiększyć tzw. autokonsumpcję i zaoszczędzić na paliwie, które musieliby kupować do ich zasilania. Warto szukać rozwiązań, które są dla nas wykonalne i nie wymagają radykalnej zmiany trybu życia, np. do przemieszczania się na krótszych dystansach można wykorzystać rower elektryczny zamiast benzynowego samochodu.

Jeśli planujesz wymianę kuchenki gazowej czy pieca albo do tej pory korzystałeś z gazowego podgrzewacza wody, warto rozważyć zamianę tych urządzeń na sprzęt elektryczny.

5 rada: dbaj o domową instalację OZE

Regularne przeglądy, konserwacja i diagnostyka są kluczowe, by domowa instalacja OZE działała efektywnie i bezawaryjnie jak najdłużej. Warto też monitorować produkcję i zużycie energii. Istotne jest też zapewnienie odpowiednich warunków pracy magazynu energii. Ponadto trzeba pamiętać, że ich żywotność w dużym stopniu zależy od sposobu użytkowania. Na szczęście także i tu z pomocą przychodzi nam nowoczesna technologia. Inteligentne systemy zarządzania baterią pomagają optymalizować parametry ich pracy, chroniąc magazyn przed nadmierną eksploatacją. Co więcej, do większości instalacji można dokupić i zamontować oddzielny system EMS (Energy Management System), który rozszerza funkcjonalność instalacji z magazynem energii i pozwala jeszcze precyzyjniej zarządzać przepływami energii w budynku.

Wiele nowoczesnych magazynów energii ma też wbudowane systemy zarządzania energią. Systemy te mogą analizować ceny energii, prognozy pogody oraz nawyki użytkowników. Efekt? Magazyn ładowany jest wtedy, gdy jest to najtańsze lub gdy produkcja z fotowoltaiki jest największa. Z kolei sprzedaż nadwyżek energii wyprodukowanej przez OZE odbywa się wówczas, gdy się to nam najbardziej opłaca. Takie rozwiązanie zdejmuje z użytkownika konieczność decydowania o porach ładowania i rozładowywania magazynu energii.

Dzięki spadającym kosztom i programom wsparcia takie rozwiązania stają się coraz bardziej dostępne, popularne i opłacalne. Nic dziwnego, że inwestowanie w odnawialne źródła energii i mądre korzystanie z domowego OZE pozwala ograniczyć wydatki domowych budżetów i uzyskać prywatną niezależność energetyczną. A jeśli nadal zastanawiasz się nad tym rozwiązaniem, skorzystaj z kalkulatora opłacalności instalacji fotowoltaicznej i świadomie podejmij decyzję.





Główne wnioski Zwiększenie tzw. autokonsumpcji energii wyprodukowanej z OZE jest opłacalne dla gospodarstw domowych. Warto zakupić magazyn energii. Pozwala zmagazynować energię wyprodukowaną w ciągu dnia i używać jej później. Przy wyborze magazynu energii należy odpowiednio dobrać jego moc i pojemność. Warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie, np. z wiedzy pracownika PGE.

Tekst powstał na zlecenie PGE.