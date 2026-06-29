Kategoria artykułu: Sport
6 mld euro, pełne stadiony i rosnące koszty. Co raport DFL mówi o finansach Bundesligi
Bayern Monachium zarabia wielokrotnie więcej niż beniaminkowie Bundesligi, ale nawet największe kluby mają problem z rosnącymi kosztami kadry. Sprawdzamy, jak wygląda finansowa przepaść w niemieckiej piłce, ile naprawdę kosztują transfery i dlaczego pełne stadiony nie zawsze oznaczają zdrowe finanse.
29.06.2026, 04:45
Bayern jest osobną kategorią nawet wśród największych. Przychodowo zbliża się do Dortmundu i RB Lipsk razem: 919,6 mln euro wobec 1 011,4 mln euro. Fot by Adam Pretty/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak duża jest finansowa przepaść w między Bayernem a beniaminkami.
- Jaką część przychodów pochłania realny koszt utrzymania kadry, jeśli do płac doliczy się amortyzację, odpisy i wypłaty dla pośredników.
- Dlaczego pełne stadiony i wysokie przychody nie gwarantują zdrowego bilansu.