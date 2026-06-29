6 mld euro, pełne stadiony i rosnące koszty. Co raport DFL mówi o finansach Bundesligi

Podstawą tej analizy są dwa klubowe zestawienia DFL (Deutsche Fußball Liga, czyli Niemiecka Liga Piłkarska – przyp. red.): „Finanzkennzahlen: Clubs der Bundesliga in der Saison 2026/2027, Geschäftsjahresende 2025” oraz wersja drugoligowa. To w nich liga pokazuje klub po klubie przychody operacyjne, koszty personalne, amortyzację i odpisy, zobowiązania, kapitał własny, wynik roczny oraz wypłaty dla pośredników piłkarskich. Nie jest to pełne badanie sytuacji finansowej w każdym klubie. Część podmiotów raportuje jako grupa, część jako pojedyncza spółka, a lata obrotowe nie zawsze są identyczne. Dane najlepiej czytać jako porównanie skali, kosztów i ryzyk wewnątrz tego samego ekosystemu piłkarskiego.

„Wspólnota ligowa i DFL są historią sukcesu - obecne liczby imponująco to potwierdzają” (Hans-Joachim Watzke, prezes ligi, przedmowa do „DFL Economic Report 2024/25”, 26.01.2026).

Na poziomie całego systemu ta diagnoza się broni. Klubowe zestawienia dla sezonu 2026/27 pokazują jednak cenę tej siły. Dwie najwyższe ligi mają łącznie ok. 5,97 mld euro przychodów operacyjnych, 2,75 mld euro kosztów personalnych i 2,94 mld euro zobowiązań. Sam wskaźnik płacowy wynosi ok. 46,2 proc., więc nie wygląda alarmująco. Pełniejszy obraz daje dopiero szerszy koszt utrzymania poziomu sportowego: płace, amortyzacja i odpisy oraz wypłaty dla pośredników.

Koszt utrzymania poziomu sportowego

Klub Liga 2026/27 Przychody operacyjne DFL Koszty personalne Bayern München Bundesliga 919,6 443,5 SV Elversberg Bundesliga 38,9 14,7 VfL Wolfsburg 2. Bundesliga 238,9 120,2 Energie Cottbus 2. Bundesliga 13,3 6,4

Sama relacja płac do przychodów nie pokazuje pełnego kosztu rywalizacji. Dlatego w tej analizie używam dodatkowego, roboczego wskaźnika: koszty personalne + amortyzacja i odpisy + wypłaty dla pośredników, podzielone przez przychody operacyjne według DFL. To nie jest oficjalna miara UEFA ani DFL. Amortyzacja i odpisy nie oznaczają wyłącznie amortyzacji kontraktów piłkarskich. Wskaźnik dobrze pokazuje jednak, jaka część skali działalności jest związana z utrzymaniem kadry, rozliczaniem wcześniejszych inwestycji i obsługą rynku transferowego.

Dla 36 klubów Bundesligi i 2. Bundesligi ten wskaźnik wynosi ok. 65,9 proc. Sama relacja kosztów personalnych do przychodów wygląda bezpieczniej: ok. 46,2 proc. Różnica między tymi wartościami pokazuje, dlaczego analiza samych płac może zaniżać koszt prowadzenia klubu. W zawodowym futbolu ciężar finansowy siedzi nie tylko w kontraktach, ale też w amortyzacji, odpisach, prowizjach i kosztach pozyskiwania zawodników.

Na poziomie Bundesligi wskaźnik ciężaru sportowo-transferowego wynosi ok. 67,6 proc. W 2. Bundeslidze jest niższy - ok. 58,6 proc. Klasyczny wskaźnik płacowy wygląda w obu ligach podobnie: ok. 46,1 proc. w Bundeslidze i ok. 46,5 proc. w 2. Bundeslidze. Różnica pojawia się dopiero po dodaniu kosztów transferowego zaplecza. Pierwszy poziom rozgrywkowy ma 768,6 mln euro amortyzacji i odpisów oraz 269,6 mln euro wypłat dla pośredników. Drugi poziom ma odpowiednio 102,7 mln euro i 35,7 mln euro.

Bundesliga płaci nie tylko za wyższe pensje, ale też za głębsze kadry, droższe transfery, prowizje, większą rotację zawodników i gotowość do rywalizacji w Europie. Dlatego na poziomie samych płac obie ligi wyglądają podobnie, ale po doliczeniu kosztów transferowych pierwszy poziom rozgrywkowy jest znacznie droższy w utrzymaniu.

Płace nie pokazują całego kosztu sportu

Zakres Wskaźnik płacowy Ciężar sportowo-transferowy Różnica Bundesliga 46,1% 67,6% +21,5 pkt proc. 2. Bundesliga 46,5% 58,6% +12,1 pkt proc. Razem 36 klubów 46,2% 65,9% +19,7 pkt proc.

Sześć największych klubów w zestawieniu - Bayern, Leverkusen, Dortmund, RB Lipsk, Eintracht i Stuttgart - ma razem 3 232,8 mln euro przychodów operacyjnych. To 67,0 proc. całej Bundesligi. Ta sama grupa odpowiada za 66,1 proc. kosztów personalnych, 72,0 proc. amortyzacji i odpisów oraz 76,4 proc. wypłat dla pośredników. Jedna trzecia klubów skupia więc około dwie trzecie skali ligi i ponad trzy czwarte rynku pośredników widocznego w klubowych danych DFL.

To przede wszystkim informacja o cenie utrzymania pozycji konkurencyjnej. Top Bundesligi konkuruje o piłkarzy z Premier League, LaLigą, Serie A i klubami finansowanymi przez właścicieli spoza klasycznego modelu członkowskiego. W tej grupie wskaźnik ciężaru sportowo-transferowego wynosi ok. 69,0 proc. Najwyżej wśród tej szóstki jest RB Lipsk - ok. 80,7 proc. Najniżej Leverkusen - ok. 56,3 proc. Ten wskaźnik nie jest rankingiem jakości zarządzania. Pokazuje raczej, ile przychodów pochłaniają płace, wcześniejsze inwestycje w kadrę i koszty obsługi rynku transferowego.

Bayern jest osobną kategorią nawet wśród największych. Przychodowo zbliża się do Dortmundu i RB Lipsk razem: 919,6 mln euro wobec 1 011,4 mln euro. Kosztowo jest jeszcze bliżej: 443,5 mln euro kosztów personalnych Bayernu wobec 477,2 mln euro łącznych kosztów Dortmundu i RB Lipsk.

Największy kontrast widać na dole tabeli przychodowej. Bayern ma 919,6 mln euro przychodów operacyjnych, Elversberg 38,9 mln euro. To różnica prawie 24 razy. Przy kosztach personalnych dystans jest jeszcze większy: 443,5 mln euro wobec 14,7 mln euro, czyli ok. 30 razy. Awans Elversbergu do Bundesligi pokazuje, że przy ograniczonych finansach da się zbudować projekt skuteczny sportowo. Finansowo oznacza jednak wejście do ligi, w której jeden rywal wydaje na ludzi więcej niż wiele mniejszych klubów ma rocznych przychodów.

Dane DFL pasują do filozofii, którą opisał Jan-Christian Dreesen. Prezes Bayernu mówił, że klub chce finansować transfery „bez biegania do banku”, bo taki model „nie jest DNA FC Bayern” (Jan-Christian Dreesen, za WELT/dpa, „Dreesen: Können uns jeden Transfer leisten, den wir wollen”, 03.10.2025). Bayern ma największe przychody w lidze, najwyższe koszty personalne i przewagę wynikającą nie tylko z pieniędzy, ale też z wieloletniej dyscypliny bilansowej i sukcesów na arenie międzynarodowej.

Top 6 trzyma większość Bundesligi

Kategoria Top 6 Udział w Bundeslidze Przychody operacyjne 3 232,8 67,0% Koszty personalne 1 469,4 66,1% Amortyzacja i odpisy 553,6 72,0% Wypłaty dla pośredników 206,1 76,4%

Reguła 50+1 chroni niemiecki model kontroli nad klubami, ale dane DFL pokazują, że nie wyrównuje ich siły finansowej. Gdy zawodowa sekcja jest wydzielona do spółki, macierzyste stowarzyszenie musi zachować większość praw głosu - co najmniej 50 proc. plus jeden głos. Inwestor może wnieść kapitał, ale nie powinien przejąć decydującego wpływu na klub. To jedna z głównych różnic między Niemcami a modelami właścicielskimi znanymi z Anglii, Włoch, Francji czy Hiszpanii.

Klubowe zestawienia DFL pokazują, czego 50+1 nie rozwiązuje. Nie zbliża Elversbergu do Bayernu, nie chroni automatycznie Herthy czy Schalke przed słabym bilansem, nie obniża kosztu walki o Ligę Mistrzów i nie zamienia dużej marki w zdrową spółkę. Reguła ogranicza ryzyko pełnego przejęcia klubu przez jednego właściciela, ale nie zastępuje przychodów, kapitału własnego, płynności, kontroli płac i skuteczności transferowej.

Zwolennicy 50+1 mówią o ochronie członków, kibiców, lokalnego zakorzenienia i długoterminowej odpowiedzialności. Hans-Joachim Watzke ujął to podczas zgromadzenia DFL wprost: „50+1 gwarantuje nam, że całe społeczeństwo nadal ma udział w futbolu” (Hans-Joachim Watzke, za WELT/dpa, „Watzke bei DFL wiedergewählt - Zuversicht durch Kanzler-Wort”, 03.09.2025). To argument społeczny i polityczny. Tłumaczy pełne stadiony oraz silny związek klubów z lokalnymi społecznościami.

Druga strona sporu dotyczy konkurencyjności. Jan-Christian Dreesen, prezes Bayernu, mówił w rozmowie z WELT, że niemieckie kluby nie dogonią Premier League samą skalą rynku telewizyjnego: „Nie możemy dogonić Premier League, ona ma inne warunki i inny rynek. Musimy zabezpieczać nasze udziały w rynku i zdobywać kolejne” (Jan-Christian Dreesen, za WELT, „Wir können uns jeden Transfer leisten, den wir machen wollen”, 04.10.2025). To pasuje do danych DFL: top Bundesligi musi finansować coraz droższe kadry w systemie, który ogranicza prostą drogę do właścicielskiego kapitału.

Przeciwnicy 50+1 wskazują na koszt tego modelu: wolniejszy dopływ kapitału i trudniejszą rywalizację z Premier League. Dodatkowym problemem są wyjątki oraz przypadki graniczne. Bayer Leverkusen i VfL Wolfsburg funkcjonują jako kluby zakładowe, RB Lipsk od lat wywołuje spór o realny charakter członkostwa, a Hannover 96 stał się jednym z najważniejszych case’ów konfliktu o granice reguły. Martin Kind próbował uzyskać zgodę na przejęcie kontroli nad klubem, ale DFL odrzuciła jego wniosek.

Spójność stosowania 50+1 badał też niemiecki urząd antymonopolowy. Według relacji WELT z 2025 r. Bundeskartellamt dopuszcza podstawową formę reguły, ale pod warunkiem konsekwentnego stosowania i ograniczania wyjątków. W praktyce najważniejszymi wyjątkami pozostają dwa kluby zakładowe: Bayer Leverkusen i VfL Wolfsburg. Hoffenheim było trzecim głośnym przypadkiem, ale po oddaniu większości głosów przez Dietmara Hoppa od końca 2023 r. znów funkcjonuje jako klub 50+1.

Bardziej prawdopodobny jest dalszy remont prawny 50+1 niż szybka likwidacja reguły: mniej wyjątków, większa spójność stosowania i twardsze potwierdzanie wpływu macierzystych stowarzyszeń na klubowe spółki. Dla tej analizy najważniejsze jest jednak coś innego: 50+1 chroni kontrolę i społeczną legitymację klubów, ale nie wyrównuje rachunków. Klub w niemieckim systemie może mieć pełny stadion, silną markę i formalną ochronę członkowską, a jednocześnie zbyt mały kapitał własny, wysokie zobowiązania albo koszty niedopasowane do poziomu sportowego.

Przychody to nie to samo co bezpieczeństwo finansowe

Teza Liczba z DFL 50+1 nie wyrównuje budżetów Bayern 919,6 / Elversberg 38,9 50+1 nie naprawia bilansu Schalke -99,1 / Hertha -38,4 kapitału własnego Wyjątki zmieniają obraz rynku Wolfsburg 238,9 przychodów w 2. Bundeslidze Presja kosztowa zostaje top 6 = 76,4% wypłat dla pośredników

Największa pułapka w czytaniu klubowych tabel DFL polega na myleniu przychodów z odpornością finansową. Przychody pokazują, jak duży jest klub. Kapitał własny pokazuje, czy po poprzednich sezonach ma bufor na stratę, spadek, nietrafione transfery albo sezon bez europejskich pieniędzy. W łącznym zestawieniu 36 klubów kapitał własny wynosi ok. 2 127,0 mln euro, ale rozkład jest bardzo nierówny: cztery kluby mają ujemny kapitał własny, a dziewięć ma relację kapitału własnego do sumy bilansowej poniżej 10 proc.

Klub może mieć stadion, kibiców, historię i solidne przychody, ale bez kapitałowego bufora każda pomyłka sportowa szybciej przechodzi do bilansu. Schalke i Hertha są tu ostrzeżeniem dla całego rynku: marka pomaga generować przychody, ale nie kasuje wcześniejszych strat, długu ani kosztów błędnych decyzji.

Drugi filtr to zobowiązania w relacji do skali działalności. Łączne zobowiązania 36 klubów wynoszą ok. 2 937,9 mln euro. Sama kwota nie wystarcza do oceny ryzyka, bo 200 mln euro zobowiązań w dużym klubie znaczy coś innego niż 30 mln euro przy małej bazie przychodowej. Lepszy obraz daje relacja zobowiązań do przychodów operacyjnych według DFL. W Bundeslidze wynosi ona ok. 50,2 proc., w 2. Bundeslidze ok. 45,4 proc.

Drugi poziom wygląda pod tym względem lepiej, ale Wolfsburg mocno zaburza ten obraz. Klub z Dolnej Saksonii zagra w 2. Bundeslidze, a sam odpowiada za ok. 40 proc. zobowiązań całego zaplecza w zestawieniu DFL. Dlatego 2. Bundesligi nie można czytać jak jednolitej ligi mniejszych klubów. W jednym koszyku są spadkowicze z pierwszoligową strukturą kosztów, historyczne marki z obciążonym bilansem i podmioty, dla których sama obecność na tym poziomie jest już sportowym sukcesem.

2. Bundesliga: osobny rynek, a nie zwykłe zaplecze

Klub Kapitał własny Kapitał / aktywa Zobowiązania / przychody Schalke 04 -99,1 -117,7% 98,0% Hertha BSC -38,4 -97,6% 58,1% Arminia Bielefeld -1,8 -7,7% 34,7% Energie Cottbus -0,1 -0,8% 63,8% SV Elversberg 1,4 2,9% 102,4% Heidenheim 2,0 4,2% 77,3% Union Berlin 8,1 6,0% 60,6% St. Pauli 5,5 8,1% 45,4%

2. Bundesliga ma według klubowych tabel DFL 1 140,0 mln euro przychodów operacyjnych. To duża liga w europejskiej skali, ale jej obraz mocno zmienia jeden klub. Wolfsburg ma 238,9 mln euro przychodów operacyjnych, czyli ok. 21,0 proc. całej 2. Bundesligi. Do tego odpowiada za ok. 22,7 proc. kosztów personalnych i ok. 40,1 proc. zobowiązań drugiego poziomu.

Po wyjęciu Wolfsburga przychody 2. Bundesligi spadają z 1 140,0 mln euro do 901,2 mln euro, a wskaźnik ciężaru sportowo-transferowego z 58,6 proc. do 53,6 proc. Jeden spadkowicz z pierwszoligową strukturą kosztów potrafi więc zmienić statystyczny obraz całej ligi.

Różnicę dobrze pokazuje relacja średniej do mediany. Mediana przychodów w 2. Bundeslidze wynosi ok. 51,4 mln euro, średnia 63,3 mln euro. Średnią podciągają Wolfsburg, Nürnberg, Bochum, St. Pauli i Hertha. Dla mniejszych klubów druga liga oznacza rynek z dużą presją płacową, ale bez automatycznego wzrostu własnych przychodów. Sama obecność spadkowiczów i marek historycznych podnosi koszt rywalizacji o zawodników, trenerów i finalnie o awans.

Zysk, strata i pułapka jednego sezonu

Zakres Przychody operacyjne Ciężar sportowo-transferowy Wynik roczny 2. Bundesliga 1 140,0 58,6% 8,9 2. Bundesliga bez Wolfsburga 901,2 53,6% 21,6 Wolfsburg 238,9 77,5% -12,7

W klubowych zestawieniach DFL 26 z 36 klubów pokazało roczny zysk, a 10 stratę. Suma zysków wyniosła 288,8 mln euro, suma strat -54,4 mln euro. Netto daje to 234,4 mln euro dodatniego wyniku. To mocny sygnał dla całego systemu, ale nie pełny obraz sytuacji. Wynik roczny nie jest przepływem gotówki, a w grupach kapitałowych końcowa kondycja finansowa może zależeć od struktury spółek, finansowania właścicielskiego i rozliczeń wewnętrznych.

Bundesliga wygląda znacznie mocniej niż zaplecze: 15 klubów na plusie, trzy na minusie i 225,5 mln euro łącznego wyniku rocznego. 2. Bundesliga ma 11 klubów z zyskiem i siedem ze stratą, ale jej łączny wynik to tylko 8,9 mln euro. Drugi poziom działa przy mniejszej bazie przychodowej, a część klubów jednocześnie ponosi koszt walki o awans, utrzymuje strukturę po spadku albo odbudowuje bilans po wcześniejszych stratach.

Najbardziej ryzykowne jest czytanie zysku w izolacji. Duży wynik jednego klubu może wynikać ze sprzedaży zawodnika, udziału w europejskich pucharach albo innego jednorazowego zdarzenia. Dodatni rok nie odbudowuje automatycznie kapitału własnego zjedzonego przez wcześniejsze straty. Dlatego wynik roczny trzeba zestawiać z kapitałem własnym, zobowiązaniami i ciężarem sportowo-transferowym. Dopiero taki układ pokazuje, czy klub ma realny margines bezpieczeństwa.

Zakres Kluby z zyskiem / stratą Suma zysków / strat Wynik netto Bundesliga 15 / 3 245,4 / -19,8 225,5 2. Bundesliga 11 / 7 43,4 / -34,6 8,9 Razem 36 klubów 26 / 10 288,8 / -54,4 234,4

Niemiecki model ligowy jest słaby?

Klubowe zestawienia DFL są mniej optymistyczne niż oficjalna narracja o rekordowym sezonie. Niemiecki futbol ma pełne stadiony, wysokie przychody i mocny system licencyjny, ale dane klubowe pokazują rynek mocno rozciągnięty między kilkoma modelami biznesowymi.

Na górze jest grupa sześciu klubów, która skupia 67 proc. przychodów operacyjnych Bundesligi i ponad trzy czwarte wypłat dla pośredników. Bayern gra w swojej własnej lidze: sam ma prawie taką skalę płacową jak Dortmund i RB Lipsk razem. Niżej jest środek ligi, gdzie sama marka i frekwencja nie wystarczają, jeśli kapitał własny jest niski, a zobowiązania po poprzednich sezonach ograniczają pole manewru. Jeszcze niżej 2. Bundesliga przestaje wyglądać jak zwykłe zaplecze, gdy jeden Wolfsburg odpowiada za jedną piątą jej przychodów i około 40 proc. zobowiązań.

Z tego raportu nie wynika wprost, że niemiecki model ligowy jest słaby. Chodzi bardziej o to, że 50+1 chroni kontrolę członkowską i społeczną legitymację klubów, ale nie wyrównuje rywalizacji pod względem finansowym. Nie zmniejsza dystansu między Bayernem a Elversbergiem, nie naprawia bilansu Herthy ani Schalke, nie obniża kosztu walki o Europę i rywalizacji z Premier League. Niemcy mają więcej pieniędzy niż większość lig w Europie. Mają też dobrze widoczne napięcia: koncentrację przychodów, rosnący koszt kadry, presję transferową i kluby, których historia zasługuje na szacunek, ale aktualnie mają duże problemy bilansowe.

Jak wyglądałaby Bundesliga najmocniejszych przychodowo klubów w Niemczech?

Miejsce Klub Liga 2026/27 Przychody DFL, mln EUR Śr. frekwencja 2025/26 TM Wartość kadry TM, mln EUR 1 Bayern München Bundesliga 919,6 75 000 968,95 2 Bayer Leverkusen Bundesliga 565,0 29 988 449,75 3 Borussia Dortmund Bundesliga 548,9 81 365 498,40 4 RB Lipsk Bundesliga 462,5 46 725 471,25 5 Eintracht Frankfurt Bundesliga 375,7 59 043 388,55 6 VfB Stuttgart Bundesliga 361,2 59 500 383,10 7 VfL Wolfsburg 2. BUNDESLIGA 238,9 23 674 234,60 8 Union Berlin Bundesliga 184,7 21 977 123,85 9 Borussia Mönchengladbach Bundesliga 174,8 51 258 149,30 10 TSG Hoffenheim Bundesliga 169,4 27 358 246,10 11 SC Freiburg Bundesliga 155,6 34 186 191,00 12 Schalke 04 Bundesliga 150,9 61 829 38,83 13 FC Augsburg Bundesliga 146,7 29 743 159,15 14 Mainz 05 Bundesliga 140,0 32 390 138,70 15 Werder Bremen Bundesliga 136,2 41 514 176,30 16 1. FC Köln Bundesliga 136,0 50 000 136,85 17 Hamburger SV Bundesliga 120,1 56 888 168,78 18 1. FC Nürnberg 2. BUNDESLIGA 101,5 35 180 38,35

Tabele: kwoty w mln euro; wskaźniki zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.