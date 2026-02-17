Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Koniec kupowania sprzętu dla armii za granicą? Miliardy od KUKE mają napędzić polską zbrojeniówkę
Po zmobilizowaniu 12 mld zł na zieloną transformację KUKE szykuje podobny mechanizm dla przemysłu obronnego. – Czas interwencyjnych zakupów z zagranicy minął – mówi prezes Janusz Władyczak. Banków nie trzeba do tego specjalnie namawiać, bo obronność przestała być tematem tabu, a stała się nowym filarem finansowania.
17.02.2026, 05:50
Janusz Władyczak, prezes KUKE liczy na odbicie w inwestycjach infrastrukturalnych oraz kontynuację ekspansji polskich firm. Czeka na nowelizację ustawy, by ruszyć z gwarancjami dla przemysłu obronnego. Fot. KUKE
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego banki sięgnęły po zielone gwarancje inwestycyjne, a niemal zignorowały te płynnościowe.
- Na jakim etapie są gwarancje obronne i jakie może być zainteresowanie tym produktem.
- Jak KUKE chce wciągać polskie firmy do globalnych projektów w Afryce i Ameryce Południowej.