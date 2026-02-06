8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)

Kto teraz zacznie oszczędzanie na lokacie półrocznej, ten wpłacone pieniądze odbierze akurat na początku letnich wakacji. Z jak dużymi odsetkami? To zależy od warunków wybranej oferty. Wszystko jednak wskazuje na to, że będą to godne odsetki.

Większość banków w Polsce nadal stara się przyciągać pieniądze oszczędzających. Robią to przez stosunkowo atrakcyjne zasady depozytów. W przypadku mniejszych kwot możliwe jest uzyskanie stawki nawet 6,6 proc. w skali roku.

Konieczne będzie jednak spełnienie dodatkowych wymagań. Przygotowaliśmy ranking najlepszych lokat półrocznych z uwzględnieniem takich kwestii jak limity wpłat, sposób założenia lokaty oraz dodatkowe warunki. Oto ranking XYZ.

1. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 6,6 proc.

Mimo korekty oferta nadal ma najwyższe oprocentowanie na rynku. Związane jest jednak ono z kilkoma obowiązkami. Lokata dostępna jest w oddziale, przez internet lub aplikację mobilną, ale tylko dla nowych klientów. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, a maksymalna 25 tys. zł. Aby zdobyć i utrzymać stawkę 6,6 proc., w każdym miesiącu trwania lokaty należy wpłacić na konto co najmniej 2 tys. zł i wykonać trzy transakcje kartą. W przeciwnym razie oprocentowanie spada do 0,5 proc.

2. Velo Bank – VeloLokata dla Aktywnych – 6,5 proc.

Lokata podobna do tej zaproponowanej przez Nest Bank. Kierowana do nowych klientów VeloBanku, którzy po założeniu konta przez pół roku będą co miesiąc wpłacać na rachunek osobisty co najmniej 2 tys. zł. Dotychczasowi klienci mogą skorzystać z tej propozycji tylko wtedy, gdy przez ostatnie trzy lata nie korzystali z produktów oszczędnościowych banku. Każdy klient może założyć wyłącznie jedną VeloLokatę – mobilnie lub online. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 50 tys. zł.

3. Bank Nowy – Nowydepozyt Gwarantowany – 4,3 proc.

Dzięki utrzymaniu warunków lokata Banku Nowego wskoczyła na podium zestawienia. Można ją założyć po otwarciu rachunku depozytowego online i wyrażeniu zgód marketingowych. To propozycja wyłącznie dla nowych klientów. Konto osobiste nie jest konieczne. Jedna osoba może posiadać cztery lokaty po 100 tys. zł każda. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki.

4. Toyota Bank – Lokata Plus – 4,25 proc.

Lokata o wyjątkowo prostych zasadach. Może ją założyć każdy klient online, pod warunkiem, że posiada konto osobiste. Minimalna wpłata to 2 tys. zł, maksymalna – 100 tys. zł. Jeden klient może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy zachowuje się 10 proc. naliczonych odsetek. Kapitalizacja następuje na koniec okresu.

5. UniCredit – Lokata terminowa – 4,2 proc.

Propozycja zarówno dla nowych, jak i dotychczasowych klientów UniCreditu. Lokatę półroczną można założyć tylko w aplikacji mobilnej, posiadając konto osobiste i wpłacając do 25 mln zł. Kapitalizacja następuje raz w roku, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Oszczędności są chronione przez Belgijski Fundusz Gwarancyjny.

6. Volkswagen Bank – Lokata Plus – 4,2 proc.

Lokatę można założyć telefonicznie lub online, posiadając konto osobiste i wpłacając od 1 tys. zł do 2 mln zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. W przypadku zerwania umowy klient zachowuje połowę wypracowanych odsetek. Depozyt objęty jest ochroną niemieckiego funduszu gwarancyjnego (do 100 tys. euro). Okres oszczędzania wynosi 179 dni.

7. Inbank – Lokata Standardowa – 4,05 proc.

Lokata dostępna jest dla wszystkich klientów i nie wymaga zakładania konta osobistego. Można ją założyć wyłącznie przez internet. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł na jedną lokatę (łącznie do 1 mln zł). W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki. Depozyty objęte są ochroną estońskiego funduszu gwarancyjnego.

8. Raiffeisen Digital Bank – Lokata dla Ciebie – 4 proc.

Wszyscy klienci austriackiego banku mogą skorzystać z oferty mobilnie, wykorzystując dowolne środki. Minimalna wpłata to 100 zł, a maksymalna wartość wszystkich lokat jednego klienta wynosi 100 tys. zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. Warto zauważyć, że bank automatycznie potrąca 25 proc. odsetek jako zaliczkę na podatek dochodowy w Austrii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać ze strony banku odpowiedni formularz podatkowy, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym, a następnie przesłać dokument mejlowo lub listownie na austriacki adres banku.