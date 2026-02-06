Pilne
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste

8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)

6 proc. i więcej – tyle można dziś zarobić na najlepszych lokatach półrocznych. To więcej niż na lokatach rocznych i bez konieczności długiego zamrażania pieniędzy. Sprawdziliśmy oferty banków i wybraliśmy 8 najlepszych lokat na luty 2026 r.

06.02.2026, 05:00
Lokaty półroczne to ciekawy kompromis. Oferują wyższe oprocentowanie niż lokaty kwartalne, a jednocześnie nie wymagają zamrażania środków na tak długo jak lokaty roczne. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Ile wynosi najwyższe oprocentowanie dostępne obecnie na polskim rynku lokat półrocznych.
  2. Które banki oferują najlepsze lokaty na sześć miesięcy.
  3. Jakie warunki towarzyszą najbardziej atrakcyjnym ofertom.
Kto teraz zacznie oszczędzanie na lokacie półrocznej, ten wpłacone pieniądze odbierze akurat na początku letnich wakacji. Z jak dużymi odsetkami? To zależy od warunków wybranej oferty. Wszystko jednak wskazuje na to, że będą to godne odsetki.

Większość banków w Polsce nadal stara się przyciągać pieniądze oszczędzających. Robią to przez stosunkowo atrakcyjne zasady depozytów. W przypadku mniejszych kwot możliwe jest uzyskanie stawki nawet 6,6 proc. w skali roku.

Konieczne będzie jednak spełnienie dodatkowych wymagań. Przygotowaliśmy ranking najlepszych lokat półrocznych z uwzględnieniem takich kwestii jak limity wpłat, sposób założenia lokaty oraz dodatkowe warunki. Oto ranking XYZ.

1. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 6,6 proc.

Mimo korekty oferta nadal ma najwyższe oprocentowanie na rynku. Związane jest jednak ono z kilkoma obowiązkami. Lokata dostępna jest w oddziale, przez internet lub aplikację mobilną, ale tylko dla nowych klientów. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, a maksymalna 25 tys. zł. Aby zdobyć i utrzymać stawkę 6,6 proc., w każdym miesiącu trwania lokaty należy wpłacić na konto co najmniej 2 tys. zł i wykonać trzy transakcje kartą. W przeciwnym razie oprocentowanie spada do 0,5 proc.

2. Velo Bank – VeloLokata dla Aktywnych – 6,5 proc.

Lokata podobna do tej zaproponowanej przez Nest Bank. Kierowana do nowych klientów VeloBanku, którzy po założeniu konta przez pół roku będą co miesiąc wpłacać na rachunek osobisty co najmniej 2 tys. zł. Dotychczasowi klienci mogą skorzystać z tej propozycji tylko wtedy, gdy przez ostatnie trzy lata nie korzystali z produktów oszczędnościowych banku. Każdy klient może założyć wyłącznie jedną VeloLokatę – mobilnie lub online. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 50 tys. zł.

3. Bank Nowy – Nowydepozyt Gwarantowany – 4,3 proc.

Dzięki utrzymaniu warunków lokata Banku Nowego wskoczyła na podium zestawienia. Można ją założyć po otwarciu rachunku depozytowego online i wyrażeniu zgód marketingowych. To propozycja wyłącznie dla nowych klientów. Konto osobiste nie jest konieczne. Jedna osoba może posiadać cztery lokaty po 100 tys. zł każda. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki.

4. Toyota Bank – Lokata Plus – 4,25 proc.

Lokata o wyjątkowo prostych zasadach. Może ją założyć każdy klient online, pod warunkiem, że posiada konto osobiste. Minimalna wpłata to 2 tys. zł, maksymalna – 100 tys. zł. Jeden klient może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy zachowuje się 10 proc. naliczonych odsetek. Kapitalizacja następuje na koniec okresu.

5. UniCredit – Lokata terminowa – 4,2 proc.

Propozycja zarówno dla nowych, jak i dotychczasowych klientów UniCreditu. Lokatę półroczną można założyć tylko w aplikacji mobilnej, posiadając konto osobiste i wpłacając do 25 mln zł. Kapitalizacja następuje raz w roku, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Oszczędności są chronione przez Belgijski Fundusz Gwarancyjny.

6. Volkswagen Bank – Lokata Plus – 4,2 proc.

Lokatę można założyć telefonicznie lub online, posiadając konto osobiste i wpłacając od 1 tys. zł do 2 mln zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. W przypadku zerwania umowy klient zachowuje połowę wypracowanych odsetek. Depozyt objęty jest ochroną niemieckiego funduszu gwarancyjnego (do 100 tys. euro). Okres oszczędzania wynosi 179 dni.

7. Inbank – Lokata Standardowa – 4,05 proc.

Lokata dostępna jest dla wszystkich klientów i nie wymaga zakładania konta osobistego. Można ją założyć wyłącznie przez internet. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł na jedną lokatę (łącznie do 1 mln zł). W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki. Depozyty objęte są ochroną estońskiego funduszu gwarancyjnego.

8. Raiffeisen Digital Bank – Lokata dla Ciebie – 4 proc.

Wszyscy klienci austriackiego banku mogą skorzystać z oferty mobilnie, wykorzystując dowolne środki. Minimalna wpłata to 100 zł, a maksymalna wartość wszystkich lokat jednego klienta wynosi 100 tys. zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. Warto zauważyć, że bank automatycznie potrąca 25 proc. odsetek jako zaliczkę na podatek dochodowy w Austrii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać ze strony banku odpowiedni formularz podatkowy, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym, a następnie przesłać dokument mejlowo lub listownie na austriacki adres banku.

Główne wnioski

  1. Lokaty półroczne w lutym 2026 r. należą do najatrakcyjniejszych depozytów dostępnych na rynku. W części przypadków oferują wyższe oprocentowanie niż lokaty roczne, a jednocześnie pozwalają zamrozić środki na dłużej niż lokaty kwartalne. Najwyższa stawka w zestawieniu wynosi 6,6 proc. w skali roku i dotyczy oferty dla nowych klientów. Kilka propozycji przekracza poziom 6 proc., jednak większość lokat z rankingu mieści się w przedziale od 4 do 4,3 proc. w skali roku. Ostateczny zysk zależy od spełnienia dodatkowych warunków określonych przez banki.
  2. Najlepiej oprocentowane lokaty są zazwyczaj dostępne wyłącznie dla nowych klientów i wymagają aktywności, takiej jak regularne wpływy na konto czy wykonywanie transakcji kartą. Niespełnienie tych warunków może skutkować znacznym obniżeniem oprocentowania. Część banków ogranicza także maksymalną kwotę wpłaty lub liczbę lokat przypadających na jednego klienta. W kilku przypadkach wcześniejsze zerwanie umowy oznacza utratę wszystkich odsetek, choć niektóre instytucje pozwalają zachować ich część.
  3. Lokaty oferowane przez banki zagraniczne działające w Polsce są objęte systemami gwarancyjnymi innych państw, między innymi Belgii, Niemiec i Estonii, zwykle do równowartości 100 tys. euro. W przypadku jednej z ofert bank automatycznie pobiera podatek od odsetek (Austria), co wymaga od klienta dopełnienia formalności, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Okres oszczędzania w większości przypadków wynosi sześć miesięcy, choć w jednym z banków określono go jako 179 dni.