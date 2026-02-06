Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
6 proc. i więcej – tyle można dziś zarobić na najlepszych lokatach półrocznych. To więcej niż na lokatach rocznych i bez konieczności długiego zamrażania pieniędzy. Sprawdziliśmy oferty banków i wybraliśmy 8 najlepszych lokat na luty 2026 r.
06.02.2026, 05:00
Lokaty półroczne to ciekawy kompromis. Oferują wyższe oprocentowanie niż lokaty kwartalne, a jednocześnie nie wymagają zamrażania środków na tak długo jak lokaty roczne. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile wynosi najwyższe oprocentowanie dostępne obecnie na polskim rynku lokat półrocznych.
- Które banki oferują najlepsze lokaty na sześć miesięcy.
- Jakie warunki towarzyszą najbardziej atrakcyjnym ofertom.