Nawet 5,5 proc. na lokacie. 8 najlepszych lokat rocznych w maju 2026 r. (Ranking XYZ)

Najwyższe możliwe dostępne oprocentowanie na lokatach rocznych nie zmieniło się w Polsce od kilku miesięcy. Cały czas górną granicą pozostaje pułap około 5 proc. Przy obecnym kierunku zmian polityki pieniężnej RPP powinno to cieszyć, bo przynajmniej nie ma istotnych obniżek stawek.

Powód do radości jest jeszcze jeden. Pojawiło się na rynku kilka nowych, ciekawych ofert. Mają podobne oprocentowanie, ale nieco inne limity wpłat czy wymagania dotyczące aktywności.

Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najlepsze lokaty roczne. Jak zawsze zwróciliśmy uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale także pozostałe warunki, aby umożliwić wybór propozycji najlepiej dopasowanej do potrzeb naszych czytelników. Oto ranking XYZ.

1. Raiffeisen Digital Bank – lokata dla Ciebie dla nowych klientów – 5,5 proc.

Austriacki bank, który w Polsce działa mobilnie, chce przyciągnąć do siebie klientów atrakcyjnymi warunkami nowej oferty. Lokata ma najwyższe oprocentowanie na rynku oraz limit wpłaty wynoszący 150 tys. zł. Z oferty można skorzystać wyłącznie w aplikacji mobilnej, będąc posiadaczem nowego konta osobistego. Trzeba jednak pamiętać, że automatycznie naliczany jest austriacki podatek od zysków kapitałowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać formularz podatkowy ze strony banku, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym i przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.

2. Inbank – lokata standardowa – 4,1 proc.

Minimalna wpłata na lokatę standardową wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł. Lokatę można założyć wyłącznie przez internet. Kapitalizacja następuje na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty oznacza utratę wszystkich odsetek. Konto osobiste w Inbanku nie jest wymagane, a pieniądze objęte są estońskim systemem gwarantowania depozytów. Nie obowiązuje limit liczby lokat, jednak ich łączna wartość nie może przekroczyć 1 mln zł na klienta.

3. BNP Paribas – Lokata Dynamiczny Zysk – 4,03 proc.

Zupełnie nowa oferta na polskim rynku. Ma bardzo ciekawy model naliczania oprocentowania. Oprocentowanie jest progresywne i rośnie z miesiąca na miesiąc, od 2 proc. w pierwszym miesiącu do 7,5 proc. w dwunastym miesiącu. To po to, by skłonić oszczędzającego do utrzymania oszczędności na lokacie przez cały okres. Przedwczesne zerwanie lokaty pozwoli bowiem na zachowanie wypracowanych dotychczas odsetek. Lokatę może założyć wyłącznie nowy klient, w oddziale lub internetowo na kwotę nie wyższą niż 40 tys. zł.

4 UniCredit – lokata terminowa – 4 proc.

Lokatę może założyć każdy klient w aplikacji mobilnej i wystarczy do tego konto osobiste. Kapitalizacja jest roczna, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Maksymalna kwota wpłaty wynosi aż 25 mln zł. Oszczędności są chronione przez belgijski fundusz gwarancyjny.

5. BFF – lokata Facto – 4 proc.

W zaskakującym ruchu bank BFF podniósł oprocentowanie i wskoczył na wyższą pozycję naszego rankingu. Jego lokata nie wymaga posiadania konta osobistego, wystarczy otworzyć rachunek depozytowy. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu, a wcześniejsze wypłaty skutkują utratą odsetek. Lokatę można założyć wyłącznie przez internet. Pieniądze są objęte włoskim systemem gwarantowania depozytów.

6. Nest Bank – Nest Lokata Nowe Środki – 3,7 proc.

Propozycja dla wszystkich klientów Nest Banku. Lokatę mogą założyć wszyscy klienci w oddziale, online lub przez aplikację mobilną, pod warunkiem posiadania konta osobistego oraz wpłaty nowych pieniędzy, które pojawiły się na koncie po 27 marca 2026 r. Maksymalna wpłata wynosi 2 mln zł, a liczba lokat przypadających na jednego klienta nie jest ograniczona. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą wypracowanych odsetek.

7. Santander Consumer Bank – lokata mobilna Nowe Środki – 3,6 proc.

Lokata dostępna dla każdego klienta, który korzysta z aplikacji mobilnej Santander Consumer Banku. Nie trzeba nawet posiadać konta osobistego, wystarczy specjalny rachunek do obsługi lokaty. Wymagana jest natomiast wpłata nowych pieniędzy przelanych po 21 kwietnia na konto osobiste lub rachunek. Maksymalna kwota depozytu wynosi 400 tys. zł. Można założyć tylko jedną lokatę, a jej wcześniejsze zerwanie oznacza utratę wszystkich naliczonych odsetek.

8. Toyota Bank – lokata standard – 3,4 proc.

Aby skorzystać z oferty, wystarczy posiadać konto osobiste. Minimalna wpłata wynosi 2 tys. zł, a maksymalna 40 tys. zł. Lokata dostępna jest online i telefonicznie. W przypadku wcześniejszego zerwania klient otrzymuje jedną dziesiątą naliczonych odsetek. Kapitalizacja następuje po roku, a jedna osoba może założyć nawet 10 lokat.