Nawet 5,5 proc. na lokacie. 8 najlepszych lokat rocznych w maju 2026 r. (Ranking XYZ)
W bankach pojawiło się kilka nowych, ciekawych propozycji. Dostępne lokaty roczne spełniają swoje zadanie. Mają niezłe oprocentowanie oraz przystępne i zrozumiałe warunki. Zebraliśmy najciekawsze propozycje i wskazujemy, na co zwrócić uwagę.
04.05.2026, 04:45
Widać przebudzenie na rynku produktów oszczędnościowych. Dawno nie było lokaty rocznej z oprocentowaniem przekraczającym 5 proc. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie jest maksymalne oprocentowanie dostępne na lokatach rocznych w Polsce.
- Jakie dodatkowe warunki poza oprocentowaniem wpływają na atrakcyjność lokat.
- Czym wyróżniają się nowe oferty lokat pojawiające się na rynku.