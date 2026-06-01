Najlepsze lokaty długoterminowe. Nawet 4,2 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)

Większość z nas zna lokaty kwartalne oraz na pół roku czy rok. Tymczasem banki coraz śmielej oferują depozyty na dłuższy okres, sięgający nawet kilku lat. Zaletą takich produktów jest prostota. Można wpłacić pieniądze i o nich zapomnieć, a po kilku latach zobaczyć je z powrotem na koncie, ale powiększone o dość pokaźne odsetki. Żadnych dodatkowych zadań: regularnych przelewów, płatności kartą czy utrzymywania wysokiego salda. Po prostu: wpłacasz pieniądze i dostajesz ich więcej z powrotem.

Dokonaliśmy przeglądu ofert wszystkich banków w Polsce i wyróżniliśmy najciekawsze lokaty długoterminowe. Zwróciliśmy uwagę nie tylko na oprocentowanie ponadrocznych depozytów, ale także ich pozostałe warunki, by pomóc czytelnikom dokonać najlepszego wyboru. Oto ranking XYZ.

1. Lokata Terminowa – UniCredit – 4,2 proc. na dwa lata

Depozyt w tym stosunkowo nowym na polskim rynku banku można otworzyć mobilnie. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci instytucji. Wystarczy pobrać aplikację, założyć konto osobiste i wpłacić pieniądze. Maksymalna wpłata na lokatę to aż 25 mln zł dowolnych środków. Przedwczesne zerwanie lokaty spowoduje utratę odsetek, a kapitalizacja odbywa się co roku. Pieniądze klientów UniCreditu są chronione przez Belgijski Fundusz Gwarancyjny, standardowo na kwotę do 100 tys. Euro.

2. Lokata Standard – Toyota Bank – 4,1 proc. na dwa lata

Delikatnie niższe oprocentowanie niż u lidera naszego rankingu. Lokatę można założyć przez internet i telefonicznie. Kierowana jest do wszystkich i nie trzeba być nawet klientem instytucji, więc konto osobiste nie jest wymagane. Jeden klient może mieć nawet 10 takich lokat, a maksymalna wpłata to 40 tys. zł na każdą. Zerwanie depozytu przed upływem terminu pozwoli zachować jedną dziesiątą wypracowanych odsetek.

3. Lokata standardowa – Inbank – 3,75 proc. na dwa lata

Maksymalnie 50 tys. zł mogą na tę lokatę wpłacić zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci Inbanku. By skorzystać z oferty, nie trzeba nawet posiadać konta osobistego. Wystarczy przez internet wypełnić wniosek o otwarcie depozytu i gotowe. Maksymalna wpłata na jedną lokatę to 50 tys. zł, ale można założyć kilka. Na jednego klienta łączna wartość nie powinna jednak przekroczyć 1 mln zł. Zerwanie lokaty spowoduje utratę odsetek. Oszczędności są chronione przez estoński odpowiednik polskiego BFG.

4. Lokata mobilna Nowe Środki – Santander Consumer Bank – 3,6 proc. na dwa lub trzy lata

Zgodnie z nazwą na lokatę można wpłacić tylko nowe środki, które pojawiły się na wymaganym koncie osobistym po 21 kwietnia. Z oferty mogą skorzystać wszyscy klienci, jednak można to zrobić tylko mobilnie, przez aplikację na telefon. Zerwanie lokaty przed czasem spowoduje utratę odsetek. Maksymalna wpłata na depozyt to 400 tys. zł.

5. Nest Lokata Nowe Środki – Nest Bank – 3,5 proc. na 18 miesięcy

Lokatę można założyć na wiele sposobów: w oddziale, przez internet czy za pomocą aplikacji mobilnej. Z oferty może skorzystać każdy klient, jednak nie za pomocą byle jakich środków. Można wykorzystać pieniądze, które na koncie osobistym pojawiły się po 29 kwietnia. Maksymalna wpłata na lokatę to 2 mln zł, jednak można założyć dowolną liczbę lokat. Zerwanie lokaty spowoduje utratę odsetek.

6. Lokata dla Ciebie – Raiffeisen Digital Bank – 3,5 proc. na dwa lata

Minimum 100 zł, a maksymalnie milion można wpłacić na lokatę w mobilnym ramieniu austriackiego banku. To propozycja dla wszystkich klientów i dowolnych środków, z której można skorzystać przez aplikację mobilną. Kapitalizacja odsetek odbędzie się na koniec okresu, a zerwanie lokaty spowoduje ich utratę. Oszczędności są chronione przez austriacki fundusz gwarancyjny. By również podatek od zysków kapitałowych nie został pobrany wedle austriackiej stawki 25 proc., należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć w banku listownie lub mejlowo.

7. Lokata Facto – BFF – 3,25 proc. na 18 miesięcy

Minimalna wpłata to 5 tys. zł. Nie ma górnego limitu wpłaty na tę lokatę, ale łączna wartość depozytów jednego klienta nie może w banku przekroczyć 12 mln zł. Z oferty może skorzystać każdy klient przez internet za pomocą dowolnych środków. Konto osobiste nie jest wymagane, wystarczy rachunek do obsługi depozytu. Oszczędności chroni włoski fundusz gwarancyjny.

8. Lokata standardowa – BOŚ – 2,7 proc. na dwa lub trzy lata

Z lokaty nowy i obecny klient może skorzystać przez internet. Wystarczy założyć konto osobiste, wpłacić na nie pieniądze, a potem przelać je na lokatę. Minimalna wpłata to 1 tys. zł., natomiast maksymalna nie została wskazana. Kapitalizacja odbywa się na koniec okresu, a zerwanie lokaty spowoduje utratę wypracowanych odsetek.

9. Lokata standardowa – Alior Bank – 2,5 proc. na trzy lata

Lokatę można otworzyć w każdy możliwy sposób: w oddziale, przez telefon, internetowo lub mobilnie. Może to zrobić każdy klient, nawet ten, który nie ma konta osobistego. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, a górnego limitu brak. Wpłacić można dowolne środki, zarówno takie, które zalegają na koncie osobistym od lat, jak i te dopiero wpłacone na konto. Zerwanie lokaty doprowadzi do utraty odsetek.