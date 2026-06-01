Najlepsze lokaty długoterminowe. Nawet 4,2 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty długoterminowe kuszą oszczędzających, którzy lubią spokój. Mają stosunkowo wysokie oprocentowanie, które gwarantowane jest na okres dłuższy niż jeden rok. Wystarczy wpłacić pieniądze, czasem spojrzeć, jak na siebie pracują, i odebrać je z odsetkami.
01.06.2026, 04:15
Kto ceni sobie prostotę ofert depozytowych, ten powinien się zainteresować lokatami długoterminowymi na więcej niż 12 miesięcy. Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które banki oferują najwyżej oprocentowane lokaty długoterminowe.
- Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranych lokat długoterminowych.
- Jakie są limity wpłat, zasady zerwania lokat i systemy gwarancji depozytów w poszczególnych bankach.