9 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (kwiecień 2026 r.)

Dzieje się to, co było nieuniknione. Banki ograniczają ofertę depozytową, począwszy od długoterminowych produktów oszczędnościowych. Usuwają już nie tylko promocyjne lokaty roczne, ale także te półroczne. Jeżeli jeszcze tego nie robią, to bardzo często obniżają oprocentowanie lub zaostrzają warunki dostępności ofert.

Przez to coraz trudniej znaleźć atrakcyjną lokatę na sześć miesięcy. Da się to jednak zrobić po głębszych poszukiwaniach. Dowodem na to jest nasz ranking, w którym zebraliśmy najlepsze propozycje banków. Nadal można w nim zobaczyć oferty, które nie tylko dają wysokie oprocentowanie, ale także miejscami przystępne warunki, jak wysoki limit wpłaty czy brak konieczności posiadania konta osobistego lub statusu nowego klienta.

1. Nest Bank – Nest Lokata Witaj – 6,6 proc.

Od wielu miesięcy lokacie Nest Banku udaje się uniknąć zmiany warunków. Dostępna jest w oddziale, przez internet lub w aplikacji mobilnej, chociaż tylko dla nowych klientów. Minimalna wpłata to 1 tys. zł, a maksymalna 25 tys. zł. Warto zwrócić uwagę, że aby zdobyć i utrzymać stawkę 6,6 proc., w każdym miesiącu trwania lokaty należy wpłacić na konto co najmniej 2 tys. zł i wykonać trzy transakcje kartą. W przeciwnym razie oprocentowanie spada do 0,5 proc.

2. Velo Bank – VeloLokata dla Aktywnych – 6 proc.

Propozycja kierowana do nowych klientów VeloBanku, którzy po założeniu konta przez pół roku będą co miesiąc wpłacać na rachunek osobisty co najmniej 2 tys. zł. Dotychczasowi klienci mogą skorzystać z tej propozycji tylko wtedy, gdy przez ostatnie trzy lata nie korzystali z produktów oszczędnościowych banku. Każdy klient może założyć wyłącznie jedną VeloLokatę – mobilnie lub online. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 50 tys. zł.

3. Bank Nowy – Nowydepozyt Gwarantowany – 4,3 proc.

Lokatę w Banku Nowym można założyć po otwarciu rachunku depozytowego online i wyrażeniu zgód marketingowych. Mogą to zrobić tylko nowi klienci, chociaż konto osobiste nie jest konieczne. Jedna osoba może posiadać cztery lokaty po 100 tys. zł każda. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki.

4. Volkswagen Bank – Lokata Plus – 4,2 proc.

Propozycja dla wszystkich klientów Volkswagen Banku. Lokatę można założyć telefonicznie lub online, posiadając konto osobiste i wpłacając od 1 tys. zł do 2 mln zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. W przypadku zerwania umowy klient zachowuje połowę wypracowanych odsetek. Depozyt objęty jest ochroną niemieckiego funduszu gwarancyjnego (do 100 tys. euro). Okres oszczędzania wynosi 179 dni.

5. Raiffeisen Digital Bank – Lokata dla Ciebie – 4 proc.

Wszyscy klienci austriackiego banku mogą skorzystać z tej oferty mobilnie, wykorzystując dowolne środki. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu. Maksymalna wpłata na lokatę wynosi 150 tys. zł. Warto zauważyć, że bank automatycznie potrąca 25 proc. odsetek jako zaliczkę na podatek dochodowy w Austrii. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy pobrać ze strony banku odpowiedni formularz podatkowy, wypełnić go, uzyskać potwierdzenie w polskim urzędzie skarbowym, a następnie przesłać dokument mailowo lub listownie na austriacki adres banku.

6. Toyota Bank – Lokata Plus – 4 proc.

Lokatę może założyć każdy klient online, pod warunkiem, że posiada konto osobiste. Minimalna wpłata to 2 tys. zł, maksymalna – 100 tys. zł. Jeden klient może założyć nawet 10 lokat. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy zachowuje się 10 proc. naliczonych odsetek. Kapitalizacja następuje na koniec okresu.

7. Inbank – Lokata Standardowa – 4 proc.

Lokata przyciąga tym, że jest dla wszystkich klientów i nie wymaga zakładania konta osobistego. Można ją założyć wyłącznie przez internet. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 50 tys. zł na jedną lokatę (łącznie do 1 mln zł). W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient traci wszystkie odsetki. Depozyty objęte są ochroną estońskiego funduszu gwarancyjnego.

8. BFF – Lokata Facto – 4 proc.

Lokatę można założyć przez internet, bez konieczności posiadania konta osobistego – wystarczy rachunek techniczny oprocentowany na 0,5 proc. rocznie. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a maksymalna aż 12 mln zł. Depozyty chroni włoski odpowiednik BFG. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a zerwanie lokaty oznacza utratę odsetek.

9. UniCredit – Lokata terminowa – 3,6 proc.

Lokatę można założyć tylko w aplikacji mobilnej, posiadając konto osobiste i wpłacając mniej niż 25 mln zł. Mogą to zrobić zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci UniCreditu. Kapitalizacja następuje raz w roku, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Oszczędności są chronione przez Belgijski Fundusz Gwarancyjny.