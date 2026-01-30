Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Technologia
„Absolutny przełom”. Umowa na system San podpisana
„Bezprecedensowy projekt” – tak premier Donald Tusk określił podpisanie umowy na dostawę systemu San. Ma on wzmocnić ochronę wschodniej i północnej granicy Polski. System, którego wartość sięga miliardów złotych, zostanie sfinansowany ze środków programu SAFE i w dużej mierze zbudowany przez polski przemysł zbrojeniowy.
30.01.2026, 14:22
30 stycznia 2026 r. premier Donald Tusk wziął udział w podpisaniu umowy z konsorcjum firm Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Kongsberg Defence & Aerospace na dostawę systemów przeciwlotniczych zdolnych do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym będzie system San i jakie zagrożenia ma neutralizować.
- Ile będzie kosztował i skąd państwo weźmie pieniądze na jego realizację.
- Jakie firmy wejdą w skład konsorcjum realizującego projekt.