Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Afera szpitalna i kryzys polsko-ukraiński. O tematach, które zdominowały czerwiec (POLITYKA W SIECI)
Afera wokół stołecznego Szpitala Południowego oraz dyplomatyczne tąpnięcie na linii Warszawa-Kijów całkowicie zdominowały agendę medialną w czerwcu. Wraz z firmą Mediaboard sprawdzamy, kto najlepiej wykorzystał czerwcowe kryzysy, a kto najwięcej stracił.
10.07.2026, 17:09
W czołówce medialnych zestawień w czerwcu znalazł się dawno niewidziany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jest to bezpośrednia konsekwencja medialnych zasięgów afery wokół Warszawskiego Szpitala Południowego. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób afera szpitalna i napięcia polsko-ukraińskie ukształtowały medialne rankingi polityków.
- Które partie wygrywają walkę o zasięgi i uwagę odbiorców w sieci.
- Jak wygląda podział sympatii politycznych w zależności od platformy społecznościowej.