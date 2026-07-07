Afryka pod wrażeniem polskiej branży cyber
Konieczność obrony przed rosyjską dezinformacją i atakami hakerskimi spowodowała, że Polska stała się światowym pionierem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy znad Wisły podbijają właśnie afrykańskie rynki.
07.07.2026, 04:30
Według raportu FBI dotyczącego przestępstw w internecie popełnionych w 2025 r., RPA i Nigeria znajdują się na liście 20 państw świata o największej aktywności cyberprzestępców. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Afryka odnosi się do globalnych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem.
- Jakie państwa afrykańskie dominują w zakresie cyfryzacji.
- Na jakich rynkach afrykańskich są obecne polskie firmy z branży cyberbezpieczeństwa.