Kategoria artykułu: Świat
Afryka potrzebuje mleka. Polskie firmy wykorzystują szansę
Afryka importuje ogromne ilości produktów mlecznych, ale chce rozwijać własną produkcję. Korzystają na tym polskie firmy dostarczające mleko w proszku, gotowe produkty i technologie.
29.07.2026, 05:14
Populacja Afryki w ciągu ostatnich 45 lat wzrosła trzykrotnie (z 482 mln w 1980 r. do 1,5 mld w 2025 r.), a do 2050 r. ma osiągnąć poziom 3,85 mld. Rośnie zatem popyt na mleko i produkty mleczne. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie trendy kształtują rozwój sektora mleczarskiego w Afryce.
- Które polskie firmy i jacy polscy menedżerowie odnoszą sukcesy na afrykańskich rynkach.
- Z jaką konkurencją i jakimi zagrożeniami muszą się mierzyć polskie przedsiębiorstwa.