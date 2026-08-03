Kategoria artykułu: Świat
Afryka przyspiesza w medycynie. Polska może na tym zyskać podwójnie
W Senegalu w lipcu dokonano pierwszej w Afryce Zachodniej operacji wszczepienia bezelektrodowego rozrusznika serca. To tylko jeden przykład postępującego rozwoju medycyny w Afryce. Polska może wykorzystać ten proces do zwiększenia eksportu swojego sprzętu medycznego. Afrykańscy lekarze mogliby wypełnić luki kadrowe w polskiej służbie zdrowia.
03.08.2026, 04:15
Niektóre kraje Afryki dzięki umiejętności wykorzystania zagranicznego know-how, rozwinęły system służby zdrowia do poziomu zbliżonego do europejskiego. Fot. Getty
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda proces rozwoju medycyny w Afryce.
- Jakie perspektywy dla polskich eksporterów otwiera rozwój medycyny w Afryce.
- Dlaczego afrykańscy lekarze mogą pomóc w rozwiązaniu problemów polskiej służby zdrowia.