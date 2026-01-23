Kategorie artykułu: Polityka Świat
Afryka Wschodnia na celowniku świata. Surowce, które mogą zmienić globalny układ sił
Złoża złota, kobaltu, grafitu i metali ziem rzadkich czynią z Afryki Wschodniej jeden z najważniejszych surowcowych regionów świata. Choć dziś wydobycie często odbywa się w prymitywnych warunkach, Unia Europejska i Polska rozpoczynają długofalowe działania, które mogą całkowicie zmienić krajobraz górnictwa w regionie. W tle – projekty geologiczne, inwestycje infrastrukturalne i rosnące znaczenie bezpieczeństwa surowcowego.
Afrykański mężczyzna, zatrudniony lokalnie jako geodeta w odkrywkowej kopalni miedzi w Zambii, spogląda przez instrument pomiarowy. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakimi pierwiastkami i minerałami ziem rzadkich dysponują państwa Afryki Wschodniej.
- Jakie bariery stoją przed rozwojem górnictwa w tym regionie.
- Jak kształtują się relacje gospodarcze Polski z Rwandą, Ugandą, Kenią oraz Demokratyczną Republiką Konga.