Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Afrykańscy prezydenci inwestują miliony w krowy. Bydło stało się narzędziem władzy
W czerwcu 2026 r. na aukcji u prezydenta RPA za jedną krowę zapłacono 450 tys. zł. Dla elit Ugandy, Zambii, Zimbabwe czy Botswany luksusowe stada to nie rolnictwo, lecz dyplomacja i narzędzie finansowania kampanii wyborczych. Luksusowa wołowina z Afryki próbuje przebić się do restauracji w Europie.
26.07.2026, 05:49
Na Madagaskarze wśród południowego ludu Bara kradzież kilku sztuk była rytuałem wejścia w dorosłość. Obecnie tradycja przekształciła się w bandycki biznes. Fot. Tadeusz Brzozowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak afrykańscy prezydenci budują strefy wpływów za pomocą żywego inwentarza. Jak elitarne stada i luksusowe podarunki przypieczętowują sojusze skuteczniej niż tradycyjna dyplomacja.
- Jak dawny symbol statusu zamienił się w biznes wart miliony.
- Dlaczego afrykański rynek przyciąga uwagę Zachodu. Jak tamtejsi hodowcy wysyłają unikalną genetykę do europejskich laboratoriów. Dlaczego planują podbój tamtejszej gastronomii.