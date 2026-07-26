Afrykańscy prezydenci inwestują miliony w krowy. Bydło stało się narzędziem władzy

Gdy na ranczu Phala Phala w Republice Południowej Afryki zakończyła się kolejna aukcja rasy Ankole, licznik transakcji zatrzymał się na 22 mln randów, czyli blisko 5 mln zł. Jak ogłosił w oficjalnym podsumowaniu komitet aukcyjny Phala Phala, prawdziwym magnesem dla kapitału okazało się rdzennie afrykańskie bydło o potężnych rogach. Te majestatyczne zwierzęta od wieków oznaczały potęgę. Dziś, dzięki odporności na upały i unikalnej genetyce, stały się towarem luksusowym. Pod młotek poszła m.in. krowa z cielakiem, za którą zapłacono rekordowe 2 mln randów (około 450 tys. zł). Z kolei ampułki z nasieniem najlepszych byków osiągały ceny sportowych aut.

Gospodarzem tego wydarzenia był sam prezydent RPA Cyril Ramaphosa. Dla afrykańskich elit te doroczne licytacje to jednak coś więcej niż biznes. To dyskretne narzędzie polityczne, które łączy przywódców regionu mocniej niż tradycyjne sojusze. Elitarne stada krążą między pałacami prezydenckimi od Ugandy po Zambię, stając się nieformalną walutą dyplomatyczną.

Spacerująca dyplomacja

Dla społeczności od Zulusów w RPA, przez Masajów i Samburu w Kenii i Tanzanii, aż po lud Mundari w Sudanie Południowym, bydło to wciąż żywa waluta. Daje liderom uznanie, którego nie zapewnią zachodnie garnitury i luksusowe limuzyny. Tę psychologię bezwzględnie wykorzystuje prezydent Ugandy Yoweri Museveni. Na swoim ranczu Kisozi hoduje ponad 6 tys. sztuk rasy Ankole, czyniąc ze stada główne narzędzie dyplomatyczne. Tradycją stało się, że zaprasza zagraniczne głowy państw na negocjacje podczas pieszych spacerów pośród zwierząt. Najcenniejsze okazy wręcza natomiast jako prezenty. W ten sposób rozmawiał na początku 2024 r. z prezydentem Kenii Williamem Ruto. Prezydeci ustalili układ w sprawie obsady najwyższych stanowisk w Unii Afrykańskiej.

Własne pogłowie na farmie Koilel rozwija również sam Ruto. Kenijski przywódca słynie z bezpośredniego podejścia do gospodarki. W weekendy osobiście dogląda inwentarza w oborach. Na lokalnych wystawach potrafi zapłacić milion szylingów (około 29 tys. zł) za jedną sztukę elitarnych ras.

Żywe dary od prezydenta

W sąsiedniej Rwandzie prezydent Paul Kagame rozwija pokrewną strategię, nawiązując do tradycji bydła Inyambo. To święte krowy dawnych monarchów, które otaczano kultem i szkolono do ceremonii dworskich. Dziś Kagame zarządza stadami tej szlachetnej linii na farmach w Bugesera oraz przy jeziorze Muhazi, wprowadzając zwierzęta do dyplomacji. Żywe dary otrzymali od niego premier Etiopii Abiy Ahmed oraz prezydent Konga Denis Sassou Nguesso. W regionie taki gest stanowi czytelną deklarację paktu politycznego.

Choć dla zachodniego obserwatora ten biznes kręci się wyłącznie wokół pieniędzy, wewnątrz prezydenckich gospodarstw wciąż rządzą tradycyjne emocje. Zgodnie z tradycją elitarne krowy Ankole bywają traktowane z szacunkiem należnym dawnym władcom. Na farmach w Rwandzie i Ugandzie zatrudniani są opiekunowie. Ich jedynym zadaniem jest codzienne szczotkowanie krów oraz śpiewanie im pasterskich pieśni. Pasterze godzinami recytują tradycyjne poematy, opisując w nich piękno zwierząt. Hodowcy wierzą, że te komplementy budują głęboką więź między człowiekiem a stadem. Bezstresowy chów gwarantuje ich zdaniem spokój i zdrowie najcenniejszych linii hodowlanych.

Agrobaronowie i wojskowe eskorty

Do kręgu pasjonatów należy też prezydent Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Na prywatnym ranczu w Kwekwe rozwija hodowlę Ankole, budując pozycję czołowego agrobarona regionu. Początki były trudne. Zwierzęta, podarowane jako osobisty prezent przez prezydenta Rwandy, trafiły z deszczowych rwandyjskich wyżyn prosto w surowy klimat prowincji Midlands. Jak informował pod koniec maja południowoafrykański magazyn „Farmer's Weekly”, aby stado warte miliony dolarów przetrwało, weterynarze musieli wdrożyć specjalny trening behawioralny. Krowy uczono lizania bloków soli, by pobudzić ich apetyt do suchej paszy. Mnangagwa w wywiadach deklaruje, że krowy mają dla niego wartość wyłącznie sentymentalną, a ich ubój jest kategorycznie wykluczony.

W Sudanie Południowym elitarne stada bydła są jednym z głównych paliw napędzających wojnę domową. Prezydent Salva Kiir Mayardit oraz jego generałowie z rządzącego ludu Dinka posiadają gigantyczne majątki ulokowane w krowach. Elity z Dżuby wykorzystują regularną armię, by eskortować swoje prywatne stada na tereny rolnicze innych grup etnicznych.

Prezydentowi wystarczą dochody z bydła

Do regionalnej czołówki hodowców należy również prezydent Zambii Hakainde Hichilema. Choć dziś zarządza imperium wartym miliony dolarów, w kraju niezmiennie promuje się jako Cattle Boy, czyli chłopiec od krów. Ten wizerunek skromnego pasterza to jego główna karta przetargowa przed zaplanowanymi na 13 sierpnia 2026 r. wyborami powszechnymi. Walczy w nich o reelekcję. Przydomek ma przypominać wyborcom, że wielka władza nie oderwała go od korzeni. Krajowe media często powtarzają, że Hichilema po objęciu urzędu przez długie miesiące rezygnował z państwowej pensji. Deklarował przy tym, że zyski z prywatnych stad w zupełności mu wystarczają, co miało dowieść jego pełnej niezależności finansowej.

Za tą polityczną opowieścią kryje się jednak brutalny kontrast. Podczas gdy rządowy program pompujący miliony w eksport wołowiny napędza zyski największych, kontrolowanych głównie przez białych zambijskich farmerów rancz, zwykłe steki stały się towarem wyłącznie dla najbogatszych. Ubożejącym mieszkańcom na co dzień pozostaje jedynie nshima. To tradycyjna, kukurydziana papka, na której z powodu drożyzny rzadko ląduje jakikolwiek kawałek mięsa.

Broń w walce o przetrwanie

Zupełnie inny charakter ma pasterstwo w Afryce Zachodniej, gdzie stada nie służą dyplomacji, lecz są elementem strategii bezpieczeństwa. W Burkina Faso przywódca junty wojskowej, kapitan Ibrahim Traoré, uczynił z hodowli narzędzie walki o przetrwanie kraju. Otworzył nowoczesne gospodarstwa państwowe. W maju 2026 r. drastycznie ograniczył wywóz żywego inwentarza z kraju, by zagwarantować dostawy mięsa na głodujący rynek wewnętrzny.

W tym samym regionie o biologiczną suwerenność walczy Liberia. Prezydent Joseph Boakai postawił na odbudowę rodzimej rasy Ndama, która została niemal całkowicie wyniszczona podczas wieloletnich wojen domowych. Te małe krowy są naturalnie odporne na śmiertelną dla innych zwierząt afrykańską śpiączkę przenoszoną przez muchy tse-tse. Dla rządu w Monrowii przywrócenie tych stad to jedyna szansa na odcięcie się od kosztownego importu mrożonego mięsa.

Gry rynkowe i epidemie

W Botswanie potęga hodowlana to tradycyjny fundament władzy. Byli prezydenci Ian Khama i Mokgweetsi Masisi kontrolują gigantyczne stada ras Tswana oraz Brahman. Masisi budował poparcie na wsiach, osobiście rozdając rolnikom byki rozpłodowe. Rządzący od końca 2024 r. prezydent Duma Boko postawił na radykalny krok. Ogłosił plan powiększenia krajowego pogłowia do 5 mln sztuk do 2030 r. Celował w zmonopolizowanie dostaw do Unii Europejskiej. Kraj wysyłał tam dotychczas 9 tys. ton wołowiny rocznie, z czego część trafiała do polskich hurtowni zaopatrujących luksusowe restauracje. Plany te brutalnie zweryfikowała rzeczywistość. W maju 2026 r. Bruksela całkowicie wstrzymała import z Botswany. Powodem był nagły wybuch epidemii pryszczycy. Zmusiło to rząd do desperackiego szukania rynków zbytu w Azji i obu Amerykach.

Nawet w bogatej w ropę i diamenty Angoli władza kocha pasterstwo. Były prezydent José Eduardo dos Santos, a teraz jego następca João Lourenço, wpompowali miliony w gigantyczne farmy w prowincji Cunene. Lourenço na potęgę sprowadza tysiące krów mięsnych z RPA, budując imperia hodowlane, które mają udowodnić niezależność gospodarczą kraju.

Od tradycji do giełdy genetycznej

Tradycyjny symbol statusu zamienił się w nowoczesny biznes. Dawniej o pozycji decydowała liczba krów, dziś liczą się geny. Zamrożone nasienie i embriony rasy Ankole licytują na giełdach fundusze inwestycyjne i najbogatsi ludzie kontynentu. Modelowym przykładem tej ewolucji jest Cyril Ramaphosa. Prezydent RPA swoją hodowlaną pasję rozwinął w 2003 r., gdy odwiedził ugandyjskie ranczo Museveniego. Zachwycony bydłem Ankole, sprytnie obszedł surowy zakaz importu żywych zwierząt. Kupił krowy, przewiózł je do Kenii, pobrał zarodki i dopiero te embriony przetransportował do ojczyzny. Z tej laboratoryjnej operacji wyrosło jego dzisiejsze imperium genetyczne.

Krwawa wojna o zebu

Podczas gdy na kontynencie elitarne stada cementują sojusze, na Madagaskarze kult bydła wywołał kryzys bezpieczeństwa. Na wyspie symbolem statusu jest zebu – garbate bydło, wokół którego kręci się cała gospodarka i duchowość regionu. Tradycyjnie wśród południowego ludu Bara kradzież kilku sztuk była rytuałem wejścia w dorosłość, udowadniającym odwagę przed przyszłymi teściami.

W ciągu ostatnich dekad ten plemienny obyczaj przekształcił się w bezwzględny biznes kryminalny. Uzbrojone bandy, znane jako dahalo, terroryzują wioski, kradnąc setki krów i paląc domostwa. Według danych ONZ nawet jedna trzecia terytorium Madagaskaru to „czerwone strefy”, nad którymi władze całkowicie utraciły kontrolę. Analizy Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem (ISS Africa) potwierdzają, że ta wojna z bandytami drastycznie przybrała na sile w 2026 r., stając się realnym zagrożeniem dla stabilności państwa.

Na Madagaskarze trwa bandycki biznes kradzieży bydła. Niebezpiecznie jest się zapuszczać w południowe i zachodnie rejony wyspy. Fot. Tadeusz Brzozowski

Brutalność gangów doprowadziła do masowych migracji, wyludnienia całych regionów i kryzysu humanitarnego. Z tego powodu zachodnie agencje bezpieczeństwa oraz międzynarodowe resorty dyplomatyczne kategorycznie odradzają cudzoziemcom podróże w południowe i zachodnie rejony wyspy. Zebu stało się tam krwawą walutą konfliktu. Kolejne śledztwa obnażają działalność potężnej mafii mięsnej. Skradzione bydło jest legalizowane przez skorumpowanych urzędników i wojskowych, po czym trafia na eksport do krajów arabskich oraz Chin.

Wołowina królów na europejskich salonach

Te same unikalne uwarunkowania biologiczne sprawiają, że wolno rosnące i bezstresowo hodowane bydło rodzi mięso o niezwykłej strukturze. Wykorzystując ten atut, afrykańscy hodowcy chcą stworzyć własną, niezależną ikonę światowej gastronomii. Choć unijne przepisy weterynaryjne na razie uniemożliwiają sprowadzanie wołowiny Ankole bezpośrednio z Ugandy czy RPA na Stary Kontynent, tamtejsze elity budują luksusowy rynek na miejscu. W restauracjach w Nairobi czy Johannesburgu steki te są serwowane jako narodowy rarytas.