Polska dyplomacja w Afryce kontra potęgi UE. Jak Niemcy i Francuzi budują tam wpływy?
Przełom czerwca i lipca przyniósł wizytę ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Namibii i RPA, a wcześniej PAIH i KIG zorganizowały misje gospodarcze do kilku państw regionu. Jednak bez stałej obecności na miejscu polskich instytucji wspierających biznes trudno będzie zamienić te inicjatywy w długofalowe sukcesy.
22.07.2026, 04:45
Mapa Afryki. Fot. Getty
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie misje gospodarcze i inne wydarzenia dotyczące Afryki zostały zorganizowane przez MSZ, PAIH i KIG w maju i czerwcu.
- Jak wygląda polska dyplomacja ekonomiczna w Afryce w porównaniu do dyplomacji ekonomicznej największych państw członkowskich UE.
- Jakie sukcesy odniosły polskie firmy w Afryce.