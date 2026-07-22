Polska dyplomacja w Afryce kontra potęgi UE. Jak Niemcy i Francuzi budują tam wpływy?

Afryka jest powszechnie postrzegana jako biedny kontynent. To w dużej mierze pokłosie obrazów z filmów dokumentalnych z lat 90. Są one jednak już w dużej mierze nieaktualne. Afryka jest dynamicznie rozwijającym się kontynentem, który w szybkim tempie przezwycięża wielowiekowe zapóźnienie cywilizacyjne. 10 spośród 54 państw tego kontynentu w ciągu ostatnich 20 lat wykazywało średnioroczny wzrost PKB powyżej 10 proc. Jest to również kontynent bogaty w zasoby naturalne oraz posiadający młodą populację, atrakcyjną zarówno jako siła robocza, jak i klienci. Z tego względu USA, Chiny oraz czołowe kraje UE prowadzą w Afryce intensywną dyplomację ekonomiczną. Polska pozostaje w tyle, ale działania z ostatnich dwóch miesięcy dają nadzieję na pozytywną zmianę. Afrykańskie rynki coraz chętniej penetrują też polscy przedsiębiorcy.

Afrykańska ofensywa polskiej dyplomacji ekonomicznej

Najważniejszym wydarzeniem polskiej dyplomacji ekonomicznej w Afryce ostatnich miesięcy była wizyta szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Namibii i RPA w dniach 30 czerwca – 2 lipca. Towarzyszyli mu przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz dużych spółek przemysłowych, takich jak Tauron, Węglokoks, Huta Częstochowa, Torhammer i WB Electronics. Szczególnie ważnym punktem wizyty był Polsko-Południowoafrykański Okrągły Stół Biznesowy. Firmy miały okazję omówić kwestie współpracy ze swoimi partnerami z RPA.

1 lipca w Dar Es-Saalam, przy okazji konferencji Tanzania&Zanzibar Investment Roadshow odbyło się Polsko-Tanzańskie Forum Biznesu organizowane przez PAIH. Wzięło w nich udział kilkanaście firm z Polski, m.in. Unia Grains (rolnictwo), Projmors Ase Group (projektowanie obiektów hydrotechnicznych), UBBA Tech (motocykle elektryczne) czy firmy zrzeszone w organizacji FinTech Poland.

8 czerwca w Maputo doszło do podpisania umowy partnerskiej między KIG a Konfederacją Stowarzyszeń Gospodarczych Mozambiku. Był to centralny punkt misji gospodarczej do Mozambiku, która odbyła się w dniach 8-12 czerwca. Wzięło w niej udział 12 przedstawicieli firm zrzeszonych w KIG reprezentujących branże energetyczną, spożywczą, recykling i projektowanie urbanistyczne. Następnie 3 lipca siedzibę KIG w Warszawie odwiedziła minister spraw zagranicznych Mozambiku Maria Manuela dos Santos Lucas. W planach jest przeprowadzenie kolejnej misji do Mozambiku w lipcu 2027 r.

18 maja PAIH wraz ze swoim kenijskim odpowiednikiem KenInvest zorganizował w Nairobi Polsko-Kenijskie Forum Biznesu. Wzięło w nim udział 50 firm z Polski (w tym również z branży zbrojeniowej) i 150 z Kenii. W trakcie forum polska firma Best Truck Driver podpisała strategiczne porozumienie o współpracy z Kenijskim Instytutem Technologii Drogowych i Budowlanych (KIHBT). Dotyczy ono rozwoju zaawansowanych szkoleń dla kierowców ciężarówek i autobusów oraz sprzedaży w tym celu symulatorów VR firmy Best Truck Driver.

11 maja Ambasada RP w Kairze, PAIH, BGK i ARP zorganizowały polsko-egipskie forum współpracy gospodarczej w Kairze. Uczestniczyło w nim 110 przedsiębiorców, w tym 19 firm z Polski reprezentujących sektory: spożywczy, OZE, transportu, infrastruktury, motoryzacji, chemii, IT/ICT i logistyki.

W maju w Warszawie miały też miejsce: Polsko-Tunezyjskie Forum Biznesu, Forum Biznesu Polska – DR Konga oraz wizyty przedstawicieli administracji publicznej i biznesu z Nigerii. Przedstawiciele PAIH uczestniczyli również w konferencjach w Rwandzie i Angoli.

Afrykańska codzienność polskiej dyplomacji ekonomicznej

Jednak polska dyplomacja ekonomiczna w Afryce ma niestety głównie akcyjny charakter. Wynika to z niewielkich nakładów, które są na nią przeznaczane. Na terenie Afryki funkcjonuje 13 polskich ambasad rozmieszczonych na terytorium 12 państw: Algierii, Angoli, Egiptu, Etiopii, Kenii, Nigerii, Maroka, RPA, Rwandy, Senegalu, Tanzanii i Tunezji. Polska ambasada zajmująca się Libią, z powodu niestabilnej sytuacji w tym kraju, ma siedzibę w Tunezji. Obsada tych ambasad to zwykle 3–5 dyplomatów, z których jeden odpowiada za sprawy ekonomiczne. Priorytetem w pracy tych ambasad są sprawy konsularne, następnie polityczne, a na końcu ekonomiczne.

Teoretycznie uzupełnieniem dla pracy ambasad powinny być Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) PAIH, które działają w Egipcie, Maroku, Kenii, Nigerii i RPA. Do lipca 2025 funkcjonowało też biuro w Algierze. W ZBH pracują zwykle maksymalnie trzy osoby, nie posiadają statusu dyplomatycznego. Ich wynagrodzenia są też znacząco niższe niż w przypadku dyplomatów, nie mają też zapewnionego mieszkania ani samochodu służbowego. W praktyce ich skuteczność, zależy w dużej mierze od tego, czy polska ambasada wyrazi wolę współpracy z nimi. Zdarza się, że względy personalne i ambicje dyplomatów tę współpracę utrudniają. Rozwojowi polskiej obecności w Afryce nie sprzyja też fakt, iż część opinii publicznej i decydentów postrzega ten kontynent jako mało istotny, a aktywność na jego terenie jako „wakacje” lub „wycieczki”. Nie rozumieją, że afrykańska kultura ma charakter relacyjny, a wsparcie państwowe jest podstawowym elementem uwiarygodnienia przedsiębiorcy.

Zupełnie inne podejście do Afryki mają najważniejsze państwa UE, co w dużej mierze wynika z ich większego doświadczenia w handlu z Afryką. Włochy mają na tym kontynencie 79 ambasad i konsulatów, Francja 62, Niemcy 61, a Hiszpania 52. W ambasadach funkcjonują wydziały ekonomiczne oraz biura instytucjonalnych odpowiedników polskiego PAIH: ICE (Włochy), GIZ (Niemcy) i ICEX (Hiszpania). Są to wyspecjalizowane agencje rządowe, niezależne od ambasad, ale z nimi współpracujące i mające status dyplomatyczny. Ich obsada to od kilku do nawet kilkunastu osób na kraj. Wsparcie administracyjne stanowią dla nich często stażyści będący absolwentami wyższych uczelni w ich kraju. Dodatkowo dyplomację ekonomiczną prowadzą izby handlowe tworzone przez europejskich i afrykańskich przedsiębiorców, które również mają swoje biura w krajach afrykańskich.

Sukcesy polskich firm w Afryce

Pomimo nieznacznych kwot przeznaczanych przez Polskę na dyplomację ekonomiczną w Afryce, polskie firmy potrafią osiągać tam sukcesy. W latach 2010-2024 polski eksport do Afryki wzrósł z 1,36 mld euro do 4,57 mld euro. Znaczną jego część stanowi zboże i mleko w proszku, ale coraz częściej są to też towary przetworzone, w tym głównie maszyny i urządzenia. Na terenie Afryki pojawiają się też polskie inwestycje. Polmlek zakupił mleczarnię Jibal w Maroku, w Rwandzie funkcjonuje polska huta cyny, a polski deweloper planuje budowę wieżowca. W Egipcie funkcjonuje zakład meblarski firmy Padma oraz fabryka owoców mrożonych firmy Fruitfull. KGHM planuje inwestycje wydobywcze na terenie Maroka, a Hynfra Prosta Polska chce produkować zielony amoniak w Mauretanii.

Znaczna część polskich kontraktów eksportowych oraz inwestycyjnych jest realizowana przy wsparciu polskich ambasad i PAIH. Bardzo często sukcesy polskich firm wynikają z kontaktów nawiązanych podczas misji gospodarczych organizowanych przez te instytucje. W wielu przypadkach jednak firmy zawierają kontrakty z klientami w Afryce, niezależnie od polskich instytucji wsparcia biznesu. Często na podstawie własnych znajomości lub odważnych decyzji. Czasami rolę łącznika pełnią prywatne firmy pośrednictwa handlowego lub pojedyncze osoby podróżujące między Polską a Afryką.