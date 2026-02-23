Kategorie artykułu: Sport Świat
Afrykańska piłka nożna jako narzędzie wpływu. Gra o prestiż, emocje i miliardy
Piłka nożna w Afryce to coś więcej niż sport – to język emocji, narzędzie polityczne i realny czynnik gospodarczy. Rządy wykorzystują sukcesy reprezentacji do stabilizowania nastrojów społecznych, a pieniądze wysyłane z Europy przez afrykańskich piłkarzy stanowią istotne wsparcie dla lokalnych gospodarek. W tle trwa walka o organizację kolejnych edycji Pucharu Narodów Afryki, w której stawką są prestiż, wpływy i długofalowe kontrakty infrastrukturalne.
23.02.2026, 04:15
Organizacja Pucharu Narodów Afryki to dziś nie tylko sportowe święto, ale także projekt polityczny i inwestycyjny. O CAN 2028 rywalizują m.in. Egipt, Algieria, Maroko oraz międzynarodowe konsorcja państw, a kolejni chętni już ustawiają się w kolejce. Fot. Alistair Berg/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest futbol dla Afrykanów.
- Jakie państwa ubiegają się o organizację CAN.
- Dlaczego Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet U-20 stwarzają okazję do znalezienia klientów przez polskie firmy.