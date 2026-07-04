Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Afrykański łącznik. Południowoamerykańskie kartele otworzyły nowe szlaki przemytu kokainy do Europy
Południowoamerykańskie kartele narkotykowe otworzyły nowy kanał przerzutowy w Afryce Zachodniej. Omijają zaostrzone systemy kontroli w tradycyjnych portach Unii Europejskiej. Dowodzi tego przechwycenie na początku czerwca na lotnisku Roberts w Monrovii, stolicy Liberii, niemal 240 kg czystej kokainy o wartości 19 mln dolarów.
Południowoamerykańskie syndykaty często rozliczają się w Afryce Zachodniej w towarze, zamiast w gotówce. Miasta są zalewane tanimi i łatwo dostępnymi narkotykami. Na zdjęciu narkoman na ulicy Monrovii, stolicy Liberii. Podobne obrazy stały się codziennością zarówno w stolicy Liberii, jak i w sąsiednim Freetown w Sierra Leone. Fot. Tadeusz Brzozowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak międzynarodowe syndykaty infiltrują transport lotniczy w Afryce: w jaki sposób przemytnicy wykorzystują luki proceduralne w obsłudze rejsów pasażerskich, by wysyłać ładunki kokainy bezpośrednio na terytorium Unii Europejskiej.
- Dlaczego zmiana systemu rozliczeń karteli niszczy liberyjskie społeczeństwo: jak opłacanie lokalnych pośredników w czystym towarze zamiast w gotówce zalało zachodnioafrykańskie ulice tanim, zabójczym narkotykiem o nazwie Kush.
- W jaki sposób Bruksela próbuje odsunąć zagrożenie od granic Europy: jak unijne agencje zmieniają taktykę i przenoszą linię frontu bezpośrednio do Afryki Zachodniej, aby uderzać w korytarze przemytnicze u samego źródła.