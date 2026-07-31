Kategoria artykułu: Świat
Afrykę zalewają śmieci z Europy. Jak Zachód zamienia kontynent w wysypisko
Każdego roku afrykańskie porty zalewa ponad 250 tys. ton nielegalnych elektrośmieci oraz blisko 900 tys. ton tekstyliów z drugiej ręki. Ten potężny transfer zanieczyszczeń, porzucany bezpośrednio na miejscu, całkowicie przeczy proekologicznym deklaracjom globalnej Północy.
31.07.2026, 04:13
Koryto jednej z rzek w Afryce Zachodniej całkowicie zablokowane przez odpady. Zatory te uniemożliwiają naturalne ujście wód do morza, co w porze deszczowej wywołuje podtopienia dzielnic mieszkalnych i stwarza zagrożenie epidemiologiczne dla lokalnej populacji. Fot.Tadeusz Brzozowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienił się afrykański krajobraz i przemysł tekstylny.
- W jaki sposób europejskie firmy bezkarnie omijają międzynarodowe prawo, eksportując niebezpieczne elektrośmieci jako „pomoc cyfrową”.
- Jak potężne fale e-odpadów i starych ubrań paraliżują infrastrukturę komunalną afrykańskich metropolii.