Odporność w cyfrowym świecie
Agent AI zniszczył bazę danych firmy wraz z kopiami. „Złudne poczucie bezpieczeństwa to największy grzech biznesu”
Historia firmy PocketOS sprzed kilku dni pokazuje, że nawet biznes technologiczny nie jest odporny na błędy ludzkie. A już na pewno błędy sztucznej inteligencji.
29.04.2026, 09:54
Hiszpańska policja zaprezentowała niedawno narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji, które pomagają w poszukiwaniu przestępców, a opierają się na danych. Ogromnych ilościach danych, o których bezpieczeństwo trzeba zadbać. Fot. Joan Cros/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego to nie hakerzy, lecz codzienne błędy ludzi najczęściej prowadzą do poważnych incydentów cybernetycznych.
- Jak oszuści wykorzystują emocje i sztuczną inteligencję, by skuteczniej manipulować ofiarami.
- Co sprawia, że nawet świadomi użytkownicy tracą czujność i wpadają w dobrze przygotowane pułapki.