AI, eksport i jednorożce. SoDA Conference 2026 o nowej sile polskiego IT

Sztuczna inteligencja, przyspieszona transformacja cyfrowa i rosnąca presja międzynarodowej konkurencji na nowo definiują zasady gry w polskim sektorze technologicznym. To właśnie wokół tych kluczowych zmian koncentruje się SoDA Conference 2026, która odbędzie się 14-15 kwietnia w EC1 w Łodzi, gromadząc liderów branży, ekspertów IT i startupy.

26.03.2026, 03:50
Konferencja SoDA
Jak zbudować wspólną, rozpoznawalną markę polskiej technologii na świecie? Ten temat wraca w programie SoDA Conference 2026. Fot. materiały organizatora

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jaką rolę odgrywa dziś polski sektor IT w gospodarce i eksporcie oraz dlaczego mówi się o nim jako o jednym z filarów wzrostu.
  2. Jakie znaczenie ma sztuczna inteligencja w rozwoju firm technologicznych i w jaki sposób zmienia modele biznesowe.
  3. Dlaczego ekspansja zagraniczna i budowa wspólnej marki Team Poland stają się kluczowe dla dalszego wzrostu branży.
Tegoroczna edycja SoDA Conference, organizowana przez SoDA (Software Development Association Poland), odbywa się pod hasłem „Transformacja. AI. Innovation. Export”.

Team Poland – jak polski potencjał ICT napędza rozwój gospodarczy i eksportowy

Branża ICT stała się jednym z silniejszych filarów krajowej gospodarki, odpowiadającym obecnie za około 8 proc. PKB. Jak wskazuje „Poland Tech Industry Statistics” opracowany przez WifiTalents, w Polsce zarejestrowanych jest ponad 60 tys. firm technologicznych, a ich usługi stanowią 35 proc. całkowitego eksportu usług kraju.

Nad Wisłą pracuje ponad pół miliona profesjonalnych twórców oprogramowania, którzy stanowią aż 25 proc. całej populacji deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej i zajmują prestiżowe, trzecie miejsce w globalnych rankingach umiejętności HackerRank.

Podczas SoDA Conference eksperci będą dyskutować o strategiach wchodzenia na rynki zagraniczne, relacjach z międzynarodowymi klientami oraz roli wspólnej narracji branżowej w budowaniu wiarygodności. Jak wskazują dane WifiTalents, jest to kluczowe w segmentach, jak gamedev, gdzie 96 proc. przychodów pochodzi z zagranicy.

Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji będzie budowa silnej, wspólnej marki Team Poland, która ma wspierać polskie firmy technologiczne w ekspansji międzynarodowej. Zagadnienie to zostanie rozwinięte podczas panelu Budowanie marki Polish IT. Jak wspólna narracja branżowa (Team Poland) ułatwia otwieranie drzwi do zagranicznych decydentów? – moderowanego przez Adama Jadczaka. W dyskusji udział wezmą Marianna Sidoroff z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Piotr Mieczkowski z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji oraz Lidia Stępińska-Ustasiak z firmy Billenium.

Konferencja SoDA 2026
SoDA Conference od lat przyciąga liderów branży IT i jest jednym z niewielu miejsc, gdzie te rozmowy toczą się równolegle na poziomie biznesu, technologii i współpracy systemowej. Fot. materiały organizatora

Jednorożce, innowacje i lekcje wzrostu dla polskich przedsiębiorców

Ważnym elementem konferencji będzie analiza drogi, jaką przeszły najbardziej udane polskie projekty technologiczne. Perspektywę tę przybliży panel Polish Tech excellence: jak eksportować wartość, a nie tylko implementację? Lekcje z sektora IT i branż pokrewnych, który będzie moderował Adam Stosio (Edbury), a wezmą w nim udział: Toby Young także z firmy Edbury, Beata Czerner (RTB House), Damian Tworzydło (j-labs), Damian Tworzydło (j-labs), Norbert Suliński (Transition Technologies) oraz Paweł Wróbel (G2A).

Dobre, bo polskie? Jak rozmawiać o globalnej pozycji polskiego IT?

Wraz z rosnącą obecnością polskich firm technologicznych na rynkach zagranicznych coraz wyraźniej wybrzmiewa pytanie, które jeszcze niedawno pozostawało na marginesie: jak zbudować wspólną, rozpoznawalną markę polskiej technologii na świecie?

Ten temat wraca w programie SoDA Conference 2026 – wydarzenia, które w tym roku wprost adresuje wyzwania związane z międzynarodową ekspansją i współpracą branżową. W agendzie znalazły się rozmowy o tym, jak budować wspólną narrację sektora, jak wzmacniać reputację polskich firm technologicznych oraz jak przekładać relacje i partnerstwa na realną obecność na zagranicznych rynkach.

Konferencja podejmie też szerszy kontekst konkurencyjności – od strategii ekspansji, przez decyzje inwestycyjne, po rolę nowych technologii, w tym AI, w budowaniu przewagi firm działających globalnie.

SoDA Conference od lat przyciąga liderów branży IT i jest jednym z niewielu miejsc, gdzie te rozmowy toczą się równolegle na poziomie biznesu, technologii i współpracy systemowej.

W tym roku mogą wybrzmieć szczególnie mocno.

14-15 kwietnia, EC1, Łódź
O wyścigu o przyszłość i budowanie pozycji w dynamicznym środowisku międzynarodowym opowie także Konrad Weiske ze Spyrosoft, podczas swojego wystąpienia Wyścig o przyszłość. Budowanie globalnej pozycji w czasach przemian, w którym skupi się na zagadnieniu adaptacji do gwałtownych zmian rynkowych.

Tego rodzaju inspiracje są cenne dla branży, która według danych „Poland Tech Industry: Data Reports 2026”, doczekała się jedenastu aktywnych jednorożców lub ich bezpośrednich pretendentów.

Sztuczna inteligencja w polskim IT

Uczestnicy konferencji będą mogli posłuchać o rewolucji, jaką od kilku lat niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji, która według wcześniej wspomnianego raportu znajduje już zastosowanie w ofercie 65 proc. polskich dostawców usług IT w obszarze AI i data science.

Dyskusje w ramach filaru AI & Data, będą dotyczyć nie tylko algorytmów, ale również praktycznych przykładów z rodzimego rynku technologii. Pokaże to m.in. panel Suwerenność cyfrowa Polski w erze AI – budowa własnych modeli i infrastruktury danych z udziałem Piotra Sankowskiego (IDEAS Research Institute), Katarzyny Starosławskiej (Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH), Anny Tarach-Pawlickiej (Simplito) i Grzegorza Soczewki (OVHcloud).

Transformacja niesie też ze sobą konieczność zmian w systemie zarządzania i kształcenia specjalistów, co zostanie omówione podczas panelu Nowa mapa kompetencji w IT. O rolach, które znikną i tych, które staną się krytyczne dla wzrostu firmy do 2026 roku, którego moderatorką będzie Anna McLaughlin (StoneX), a rozmawiać będzie z Izabelą Bartnicką (Digital University), Mariuszem Kuźniewiczem (pracuj.pl), Tomaszem Dąbrowskim (Diversity Hub) i Łukaszem Foksem (Microsoft).

Polska ma dziś wszystko, czego potrzeba, by stać się liderem AI w Europie: wykwalifikowane programistki i programistów, rozwijający się ekosystem startupowy i infrastrukturę technologiczną najwyższej klasy. Kodujemy dla świata – od lat jesteśmy kluczowym ogniwem globalnych łańcuchów wartości w branży IT. Teraz mamy szansę zrobić krok dalej: nie tylko realizować projekty dla zagranicznych klientów, ale eksportować własne produkty i rozwiązania, tworząc je w kraju.

– Polska ma dziś wszystko, czego potrzeba, by stać się liderem AI w Europie: wykwalifikowane programistki i programistów, rozwijający się ekosystem startupowy i infrastrukturę technologiczną najwyższej klasy. Kodujemy dla świata – od lat jesteśmy kluczowym ogniwem globalnych łańcuchów wartości w branży IT. Teraz mamy szansę zrobić krok dalej: nie tylko realizować projekty dla zagranicznych klientów, ale eksportować własne produkty i rozwiązania, tworząc je w kraju. I właśnie tutaj AI ma ogromną rolę do odegrania. To technologia, która pozwala skalować biznes, przyspieszać procesy i otwierać drzwi do globalnych klientów – ale tylko wtedy, gdy potrafimy ją świadomie wykorzystać. Organizacje, które postawią na rozwój ludzi i przygotują swoje zespoły do pracy z AI, będą w stanie nie tylko nadążyć za globalną transformacją, lecz także aktywnie kształtować swoją pozycję na światowych rynkach – mówi Łukasz Foks, dyrektor zespołu Microsoft Elevate Skills w Polsce.

Nowoczesne narzędzia AI mogą zmienić układ sił, dając jednostkom możliwości, o których Artur Kurasiński opowie podczas wystąpienia One-Man Army AI, czyli dlaczego najmniejsza firma w waszej branży może być wkrótce najgroźniejsza.

Natomiast ścieżka „Innowacje” skupi się na tym, jak firmy technologiczne mogą skutecznie skalować swój rozwój i jak dziś realnie powstaje wartość w ich działalności. Prelegenci poruszą temat przechodzenia od chaosu operacyjnego do uporządkowanego wzrostu, redefinicji roli delivery w budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz granicy między software house’em a startupem — także w kontekście atrakcyjności dla funduszy VC. Równolegle, na scenie expo, prezentować się będą innowacyjne startupy i projekty technologiczne, oferując praktyczne spojrzenie na aktualne trendy i rozwiązania.

Przeczytaj: Skąd wziąć kapitał na rozwój firmy? Przegląd możliwości finansowania przedsiębiorstw

SoDA Awards 2025. Nagradzanie liderów transformacji i wzrostu

Umiejętność pokonywania przeszkód, jak niepewność gospodarcza, globalna konkurencja lub gwałtowne przyspieszenie technologiczne, decyduje o tym, czy firma przetrwa próbę czasu.

Podczas konferencji takie podejście będzie wyróżniane w ramach piątej edycji SoDA Awards, branżowych nagród przyznawanych za projekty zrealizowane w 2025 roku. Celem inicjatywy jest docenienie firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju sektora technologicznego.

Kapituła przyzna nagrody w sześciu kategoriach: Lider Wzrostu, Lider Transformacji, Podbój rynków zagranicznych, Innowacje (w tym B+R, R&D), Zaangażowanie społeczne i ESG oraz Otwarta, która jest dedykowana wyjątkowym projektom wyróżniającym się unikatowym podejściem i nie mieszczą się w standardowych ramach.

Kapituła konkursu SoDA Awards składa się ze specjalistów, którzy łączą doświadczenia liderów biznesu, administracji publicznej i świata nauki, co pozwala na wielowymiarową ocenę zgłaszanych projektów.

W jej skład wchodzi m.in. Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, który od ponad trzech dekad jest związany z branżą teleinformatyczną i zarządzaniem transformacją w międzynarodowych organizacjach.

Perspektywę naukową i kompetencje w obszarze sztucznej inteligencji wnosi dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, która jest aktywnie zaangażowana w rozwój ekosystemu AI oraz współpracę nauki z biznesem.

Środowisko akademickie reprezentuje także prof. Adam Wojciechowski, prorektor ds. rozwoju Politechniki Łódzkiej, specjalizujący się w sztucznej inteligencji, grafice komputerowej i interakcji człowiek-komputer.

W kapitule zasiada także Maria Magdoń z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, która jest odpowiedzialna za narzędzia transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców, a także Maciej Wnuk z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, który na co dzień wspiera ekspansję polskich firm technologicznych na rynek amerykański.

Fot. materiały organizatora

SoDA & Benchy.it Startup Contest: most między dojrzałymi firmami a młodymi innowatorami

Nowością nadchodzącej edycji jest SoDA & Benchy.it Startup Contest, który jest uzupełnieniem programu konferencji, budując most między dojrzałymi organizacjami a nową falą innowatorów.

Inicjatywa daje młodym firmom technologicznym unikatową platformę do zaprezentowania swoich projektów w formie pitchingu bezpośrednio na scenie, co pozwala na bezpośrednią weryfikację pomysłów biznesowych przez najbardziej doświadczonych liderów branży oraz potencjalnych partnerów.

Główne wnioski

  1. Polski sektor IT osiągnął stan, w którym sama realizacja usług przestaje wystarczać. Kluczowe staje się tworzenie własnych produktów i eksport wartości.
  2. Sztuczna inteligencja jest jednym z najważniejszych czynników przewagi konkurencyjnej, ale jej skuteczne wykorzystanie wymaga inwestycji w kompetencje i organizację pracy.
  3. Ekspansja międzynarodowa to konieczność, szczególnie w branżach, gdzie większość przychodów pochodzi z rynków zagranicznych.