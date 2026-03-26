AI, eksport i jednorożce. SoDA Conference 2026 o nowej sile polskiego IT

Tegoroczna edycja SoDA Conference, organizowana przez SoDA (Software Development Association Poland), odbywa się pod hasłem „Transformacja. AI. Innovation. Export”.

Team Poland – jak polski potencjał ICT napędza rozwój gospodarczy i eksportowy

Branża ICT stała się jednym z silniejszych filarów krajowej gospodarki, odpowiadającym obecnie za około 8 proc. PKB. Jak wskazuje „Poland Tech Industry Statistics” opracowany przez WifiTalents, w Polsce zarejestrowanych jest ponad 60 tys. firm technologicznych, a ich usługi stanowią 35 proc. całkowitego eksportu usług kraju.

Nad Wisłą pracuje ponad pół miliona profesjonalnych twórców oprogramowania, którzy stanowią aż 25 proc. całej populacji deweloperów w Europie Środkowo-Wschodniej i zajmują prestiżowe, trzecie miejsce w globalnych rankingach umiejętności HackerRank.

Podczas SoDA Conference eksperci będą dyskutować o strategiach wchodzenia na rynki zagraniczne, relacjach z międzynarodowymi klientami oraz roli wspólnej narracji branżowej w budowaniu wiarygodności. Jak wskazują dane WifiTalents, jest to kluczowe w segmentach, jak gamedev, gdzie 96 proc. przychodów pochodzi z zagranicy.

Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji będzie budowa silnej, wspólnej marki Team Poland, która ma wspierać polskie firmy technologiczne w ekspansji międzynarodowej. Zagadnienie to zostanie rozwinięte podczas panelu Budowanie marki Polish IT. Jak wspólna narracja branżowa (Team Poland) ułatwia otwieranie drzwi do zagranicznych decydentów? – moderowanego przez Adama Jadczaka. W dyskusji udział wezmą Marianna Sidoroff z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Piotr Mieczkowski z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji oraz Lidia Stępińska-Ustasiak z firmy Billenium.

SoDA Conference od lat przyciąga liderów branży IT i jest jednym z niewielu miejsc, gdzie te rozmowy toczą się równolegle na poziomie biznesu, technologii i współpracy systemowej.

Jednorożce, innowacje i lekcje wzrostu dla polskich przedsiębiorców

Ważnym elementem konferencji będzie analiza drogi, jaką przeszły najbardziej udane polskie projekty technologiczne. Perspektywę tę przybliży panel Polish Tech excellence: jak eksportować wartość, a nie tylko implementację? Lekcje z sektora IT i branż pokrewnych, który będzie moderował Adam Stosio (Edbury), a wezmą w nim udział: Toby Young także z firmy Edbury, Beata Czerner (RTB House), Damian Tworzydło (j-labs), Damian Tworzydło (j-labs), Norbert Suliński (Transition Technologies) oraz Paweł Wróbel (G2A).

Dobre, bo polskie? Jak rozmawiać o globalnej pozycji polskiego IT ? Wraz z rosnącą obecnością polskich firm technologicznych na rynkach zagranicznych coraz wyraźniej wybrzmiewa pytanie, które jeszcze niedawno pozostawało na marginesie: jak zbudować wspólną, rozpoznawalną markę polskiej technologii na świecie? Ten temat wraca w programie SoDA Conference 2026 – wydarzenia, które w tym roku wprost adresuje wyzwania związane z międzynarodową ekspansją i współpracą branżową. W agendzie znalazły się rozmowy o tym, jak budować wspólną narrację sektora, jak wzmacniać reputację polskich firm technologicznych oraz jak przekładać relacje i partnerstwa na realną obecność na zagranicznych rynkach. Konferencja podejmie też szerszy kontekst konkurencyjności – od strategii ekspansji, przez decyzje inwestycyjne, po rolę nowych technologii, w tym AI, w budowaniu przewagi firm działających globalnie. SoDA Conference od lat przyciąga liderów branży IT i jest jednym z niewielu miejsc, gdzie te rozmowy toczą się równolegle na poziomie biznesu, technologii i współpracy systemowej. W tym roku mogą wybrzmieć szczególnie mocno. 14-15 kwietnia, EC1, Łódź

O wyścigu o przyszłość i budowanie pozycji w dynamicznym środowisku międzynarodowym opowie także Konrad Weiske ze Spyrosoft, podczas swojego wystąpienia Wyścig o przyszłość. Budowanie globalnej pozycji w czasach przemian, w którym skupi się na zagadnieniu adaptacji do gwałtownych zmian rynkowych.

Tego rodzaju inspiracje są cenne dla branży, która według danych „Poland Tech Industry: Data Reports 2026”, doczekała się jedenastu aktywnych jednorożców lub ich bezpośrednich pretendentów.

Sztuczna inteligencja w polskim IT

Uczestnicy konferencji będą mogli posłuchać o rewolucji, jaką od kilku lat niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji, która według wcześniej wspomnianego raportu znajduje już zastosowanie w ofercie 65 proc. polskich dostawców usług IT w obszarze AI i data science.

Dyskusje w ramach filaru AI & Data, będą dotyczyć nie tylko algorytmów, ale również praktycznych przykładów z rodzimego rynku technologii. Pokaże to m.in. panel Suwerenność cyfrowa Polski w erze AI – budowa własnych modeli i infrastruktury danych z udziałem Piotra Sankowskiego (IDEAS Research Institute), Katarzyny Starosławskiej (Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH), Anny Tarach-Pawlickiej (Simplito) i Grzegorza Soczewki (OVHcloud).

Transformacja niesie też ze sobą konieczność zmian w systemie zarządzania i kształcenia specjalistów, co zostanie omówione podczas panelu Nowa mapa kompetencji w IT. O rolach, które znikną i tych, które staną się krytyczne dla wzrostu firmy do 2026 roku, którego moderatorką będzie Anna McLaughlin (StoneX), a rozmawiać będzie z Izabelą Bartnicką (Digital University), Mariuszem Kuźniewiczem (pracuj.pl), Tomaszem Dąbrowskim (Diversity Hub) i Łukaszem Foksem (Microsoft).

– Polska ma dziś wszystko, czego potrzeba, by stać się liderem AI w Europie: wykwalifikowane programistki i programistów, rozwijający się ekosystem startupowy i infrastrukturę technologiczną najwyższej klasy. Kodujemy dla świata – od lat jesteśmy kluczowym ogniwem globalnych łańcuchów wartości w branży IT. Teraz mamy szansę zrobić krok dalej: nie tylko realizować projekty dla zagranicznych klientów, ale eksportować własne produkty i rozwiązania, tworząc je w kraju. I właśnie tutaj AI ma ogromną rolę do odegrania. To technologia, która pozwala skalować biznes, przyspieszać procesy i otwierać drzwi do globalnych klientów – ale tylko wtedy, gdy potrafimy ją świadomie wykorzystać. Organizacje, które postawią na rozwój ludzi i przygotują swoje zespoły do pracy z AI, będą w stanie nie tylko nadążyć za globalną transformacją, lecz także aktywnie kształtować swoją pozycję na światowych rynkach – mówi Łukasz Foks, dyrektor zespołu Microsoft Elevate Skills w Polsce.

Nowoczesne narzędzia AI mogą zmienić układ sił, dając jednostkom możliwości, o których Artur Kurasiński opowie podczas wystąpienia One-Man Army AI, czyli dlaczego najmniejsza firma w waszej branży może być wkrótce najgroźniejsza.

Natomiast ścieżka „Innowacje” skupi się na tym, jak firmy technologiczne mogą skutecznie skalować swój rozwój i jak dziś realnie powstaje wartość w ich działalności. Prelegenci poruszą temat przechodzenia od chaosu operacyjnego do uporządkowanego wzrostu, redefinicji roli delivery w budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz granicy między software house’em a startupem — także w kontekście atrakcyjności dla funduszy VC. Równolegle, na scenie expo, prezentować się będą innowacyjne startupy i projekty technologiczne, oferując praktyczne spojrzenie na aktualne trendy i rozwiązania.

SoDA Awards 2025. Nagradzanie liderów transformacji i wzrostu

Umiejętność pokonywania przeszkód, jak niepewność gospodarcza, globalna konkurencja lub gwałtowne przyspieszenie technologiczne, decyduje o tym, czy firma przetrwa próbę czasu.

Podczas konferencji takie podejście będzie wyróżniane w ramach piątej edycji SoDA Awards, branżowych nagród przyznawanych za projekty zrealizowane w 2025 roku. Celem inicjatywy jest docenienie firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju sektora technologicznego.

Kapituła przyzna nagrody w sześciu kategoriach: Lider Wzrostu, Lider Transformacji, Podbój rynków zagranicznych, Innowacje (w tym B+R, R&D), Zaangażowanie społeczne i ESG oraz Otwarta, która jest dedykowana wyjątkowym projektom wyróżniającym się unikatowym podejściem i nie mieszczą się w standardowych ramach.

Kapituła konkursu SoDA Awards składa się ze specjalistów, którzy łączą doświadczenia liderów biznesu, administracji publicznej i świata nauki, co pozwala na wielowymiarową ocenę zgłaszanych projektów.

W jej skład wchodzi m.in. Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, który od ponad trzech dekad jest związany z branżą teleinformatyczną i zarządzaniem transformacją w międzynarodowych organizacjach.

Perspektywę naukową i kompetencje w obszarze sztucznej inteligencji wnosi dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, która jest aktywnie zaangażowana w rozwój ekosystemu AI oraz współpracę nauki z biznesem.

Środowisko akademickie reprezentuje także prof. Adam Wojciechowski, prorektor ds. rozwoju Politechniki Łódzkiej, specjalizujący się w sztucznej inteligencji, grafice komputerowej i interakcji człowiek-komputer.

W kapitule zasiada także Maria Magdoń z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, która jest odpowiedzialna za narzędzia transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców, a także Maciej Wnuk z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, który na co dzień wspiera ekspansję polskich firm technologicznych na rynek amerykański.

SoDA & Benchy.it Startup Contest : most między dojrzałymi firmami a młodymi innowatorami

Nowością nadchodzącej edycji jest SoDA & Benchy.it Startup Contest, który jest uzupełnieniem programu konferencji, budując most między dojrzałymi organizacjami a nową falą innowatorów.

Inicjatywa daje młodym firmom technologicznym unikatową platformę do zaprezentowania swoich projektów w formie pitchingu bezpośrednio na scenie, co pozwala na bezpośrednią weryfikację pomysłów biznesowych przez najbardziej doświadczonych liderów branży oraz potencjalnych partnerów.