Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
AI i demografia: dwie wielkie niewiadome XXI w. Francja zbliża się do szczytu liczby ludności. Co potem?
Francja długo uchodziła za demograficzny wyjątek Europy, ale dziś ten model słabnie. Kraj zbliża się do szczytu liczby ludności, a potem czeka go spadek. Pytanie brzmi, czy AI zdoła zrekompensować niedobór ludzi.
03.07.2026, 04:00
W XXI w. problemem nie będzie nadmiar ludzi, lecz niedobór ludzi zdolnych utrzymać rozwój technologiczny i transformację klimatyczną. Fot. Andy Ryan/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy Francja pozostanie wyjątkiem na tle innych państw, tak jak dotychczas, i uniknie kryzysu demograficznego.
- Dlaczego zdaniem badaczy to klasa średnia staje się jedną z głównych ofiar kryzysu demograficznego.
- Dlaczego to nie nadmiar, lecz niedobór ludzi będzie zdaniem francuskiego analityka problemem w radzeniu sobie ze zmianami klimatycznymi i transformacją klimatyczną gospodarek.