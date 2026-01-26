Kategorie artykułu: Świat Technologia
AI nad Gangesem. Indie szkolą milion osób i chcą być globalnym liderem
W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Indie planują przeszkolić w dziedzinie sztucznej inteligencji milion obywateli. To element programu „India AI Mission”, na który rząd przeznaczył około 1,25 mld dolarów. Celem jest zbudowanie pozycji Indii jako jednego z kluczowych graczy globalnego rynku AI.
26.01.2026, 04:00
Indie rozpoczęły duży program wsparcia i edukacji w dziedzinie AI. Do 2027 r. kraj może potrzebować ponad 2,3 mln specjalistów od sztucznej inteligencji. Fot. Avishek Das /SOPA Images/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega indyjski rządowy program wsparcia sektora sztucznej inteligencji.
- Ile osób w Indiach pracuje dziś w zawodach związanych z AI oraz jakie będą potrzeby kadrowe do 2030 r.
- W jaki sposób Indie chcą przestawić system edukacji i co oznacza ta strategia w globalnej rywalizacji technologicznej.