Airbus rozwija się w Polsce. Wyda na inwestycje miliard dolarów
Airbus, europejski producent samolotów odrzutowych, ogłosił budowę nowego centrum inżynieryjnego w Krakowie. Inwestycja ma wystartować jesienią tego roku. Firma na tym jednak nie poprzestaje i planuje zwiększyć skalę nakładów w Polsce.
09.07.2026, 13:20
MON jest na końcowym etapie negocjacji z Hiszpanią w sprawie wspólnego zakupu Airbusów A330 MRTT. Na zdjęciu francuski Airbus A330 MRTT Fot. EPA/SEBASTIEN NOGIER. Dostawca: PAP/EPA.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Airbus otwiera w Krakowie nowe centrum inżynieryjne.
- Czym będzie zajmował się krakowski zespół.
- Jak wygląda współpraca Airbusa z Polską, zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym.