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Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Airbus rozwija się w Polsce. Wyda na inwestycje miliard dolarów

Airbus, europejski producent samolotów odrzutowych, ogłosił budowę nowego centrum inżynieryjnego w Krakowie. Inwestycja ma wystartować jesienią tego roku. Firma na tym jednak nie poprzestaje i planuje zwiększyć skalę nakładów w Polsce.

Emilia Derewienko - autor artykułu - profil
09.07.2026, 13:20
Francuzi na rozmowach z polskim resortem obrony narodowej
MON jest na końcowym etapie negocjacji z Hiszpanią w sprawie wspólnego zakupu Airbusów A330 MRTT. Na zdjęciu francuski Airbus A330 MRTT Fot. EPA/SEBASTIEN NOGIER. Dostawca: PAP/EPA.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Dlaczego Airbus otwiera w Krakowie nowe centrum inżynieryjne.
  2. Czym będzie zajmował się krakowski zespół.
  3. Jak wygląda współpraca Airbusa z Polską, zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym.
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Centrum Airbusa będzie strategicznym dla producenta ośrodkiem badań. Rozpoczęcie działania obiektu planowane jest na październik tego roku. Ośrodek ma wspierać działania europejskiego producenta: projektowanie, modelowanie, analizy i certyfikację. Zatrudnieni w krakowskim centrum inżynierowie mają mieć bezpośredni wgląd w globalne projekty Airbusa.

Producent tłumaczy, że otwarcie nowego centrum to krok w stronę zacieśniania współpracy z polskimi uczelniami. Ma pomóc w pozyskiwaniu talentów w tej części Europy.

– Kraków jest jednym z głównych ośrodków technologicznych w kraju. W mieście znajduje się uczelnia o światowej renomie. Kraków jest również miastem doskonale skomunikowanym i położonym w pobliżu naszego głównego dostawcy samolotów komercyjnych na południu kraju – w tak zwanej Dolinie Lotniczej w Rzeszowie – argumentuje Timothee Prou, lider projektu.

Pomysł na projekt pojawił się na początku roku. Obecnie w centrum inżynierowie pracują nad infrastrukturą cyfrową, aby móc rozpocząć prace. Airbus rozpoczął także rekrutację. Jak mówi przedstawiciel producenta, otwarcie centrum ma wzmocnić integrację Airbusa z sektorem lotniczym.

Tym samym Kraków dołącza do innych miast na świecie, w których Airbus ma swoje centra. W Europie to m.in. Hamburg, Monachium czy Tuluza. Producent chwali się 17 tys. „talentów”, które wykreowała globalnie spółka. Centrum krakowskie będzie jednak unikatowe w skali europejskiej, gdyż jego inżynierowie będą zaznajomieni z każdym procesem inwestycyjnym – to będzie wyróżniać obiekt na tle Europy.

Airbus rośnie w Polsce

W Polsce Airbus jest obecny od 25 lat, a w ostatnich latach zwiększył zatrudnienie do tysiąca osób. Zwłaszcza w Warszawie – tam działa głównie w produkcji wiązek i wsparciu serwisowym (MRO). Producent rozwinął w ostatnim czasie także działalność w obszarze projektowania i testowania śmigłowców w Łodzi, a także w spółce Skywise w Gdańsku, działającej jako europejskie centrum produkcji danych lotniczych.

Na tym jednak nie poprzestaje – producent podkreśla, że rośnie z każdym rokiem. Do 2030 r. chce zatrudniać w Polsce ponad 1500 pracowników, o ponad połowę więcej niż obecnie, i generować pośrednio 19 tys. miejsc pracy. Roczna wartość zakupów Airbusa w Polsce już teraz przekracza 600 mln dolarów.

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– Zwiększamy wolumen wydatków, które ponosimy w Polsce. W rzeczywistości mamy znacznie większe ambicje niż te 627 mln dolarów inwestycji. Mówię tu o wzroście o 25 proc. od chwili obecnej do końca dekady. Przewidujemy wzrost, w wyniku którego w latach 2023-2029 podwoimy roczny wolumen wydatków w Polsce – mówi Johan Pelissier, prezes Airbusa na Europę.

Jak dodaje, Airbus angażuje coraz więcej dostawców, którzy będą otrzymywać w kraju coraz więcej zleceń. Firma stawia więc sobie za cel wydatki rzędu 1 mld dolarów, deklarując jednak, że i to nie jest celem ostatecznym i na tym nie poprzestanie.

Wojskowe projekty Airbusa w Polsce

Polska zacieśnia współpracę z Airbusem w obszarze wojskowego lotnictwa transportowego i tankowania w powietrzu. Jednym z kierunków jest pozyskanie samolotów Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), które zapewniłyby Siłom Powietrznym zdolność do tankowania w locie, strategicznego transportu oraz ewakuacji medycznej. Obecnie Polska korzysta z takich możliwości głównie dzięki wsparciu sojuszników. Ministerstwo Obrony Narodowej jest na końcowym etapie negocjacji z Hiszpanią w sprawie wspólnego zakupu Airbusów A330 MRTT w ramach programu SAFE.

MRTT służy nie tylko do tankowania w powietrzu. To także samolot wielozadaniowy, budowany przez Airbusa na bazie modelu A330. Na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, model MRTT odniósł duży sukces, a producent zdobył na niego wiele zamówień. Z 91 tych samolotów korzysta obecnie 20 krajów.

Równolegle Polska uczestniczy w inicjatywie NATO dotyczącej stworzenia wielonarodowej floty samolotów transportowych Airbus A400M. Projekt, wzorowany na funkcjonującym już programie MRTT, zakłada wspólne użytkowanie maszyn, współpracę w zakresie szkolenia, serwisowania i logistyki oraz zwiększenie europejskich zdolności transportu strategicznego. Polska jest jednym z siedmiu państw, które podpisały deklarację przystąpienia do tego przedsięwzięcia.

Kolejnym, równie ważnym projektem realizowanym wspólnie przez Airbusa i Polskę, jest H145M. Platforma H145 od dawna cieszy się ogromnym powodzeniem na całym świecie. Wiele krajów wykorzystuje śmigłowce H145 zarówno do celów medycznych, jak i wojskowych – obecnie korzysta z nich 356 operatorów i użytkowników. Airbus rozważa utworzenie centrum montażu śmigłowców w Polsce.

Airbusy wkrótce we flocie LOT-u

Przedstawiciele producenta wspomnieli także o nadchodzących dostawach Airbusa A220, pasażerskiego samolotu, który już w kolejnym roku zasili flotę Polskich Linii Lotniczych LOT.

W połowie ubiegłego roku narodowy przewoźnik poinformował o wyborze floty regionalnej w postaci 40 odrzutowców A220 z opcją na zakup kolejnych 40 sztuk. Airbus pokonał w tym wyścigu brazylijskiego Embraera, dotychczasowego wieloletniego partnera przewoźnika, którego samoloty LOT ma w swojej flocie od dziesięcioleci.

Główne wnioski

  1. Polska staje się jednym z najważniejszych ośrodków Airbusa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe centrum inżynieryjne w Krakowie ma uczestniczyć w globalnych projektach producenta – od projektowania po certyfikację samolotów. Airbus planuje również zwiększenie zatrudnienia w Polsce do ponad 1,5 tys. osób oraz dalszy wzrost współpracy z krajowymi uczelniami i dostawcami.
  2. Airbus znacząco zwiększa skalę inwestycji i zakupów realizowanych w Polsce. Firma zamierza do końca dekady podwoić roczny wolumen wydatków w kraju i docelowo przekroczyć poziom 1 mld dolarów. Jednocześnie coraz większą rolę w łańcuchu dostaw producenta mają odgrywać polskie przedsiębiorstwa.
  3. Współpraca Airbusa z Polską obejmuje zarówno lotnictwo cywilne, jak i obronność. Z jednej strony LOT przygotowuje się do odbioru nowych Airbusów A220, które zastąpią część regionalnej floty. Z drugiej Polska rozwija współpracę z producentem w obszarze wojskowym, rozważając pozyskanie samolotów A330 MRTT oraz uczestnicząc w natowskim programie wielonarodowej floty Airbusów A400M.