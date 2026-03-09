Pilne
Dzieje się!
Sprawdź najnowsze informacje
1 z 1
Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Akcje spółek energetycznych tracą najmocniej, Dino liderem wzrostu WIG20. Dzień na GPW 9 marca 2026 r.

Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła nieznaczne spadki głównych indeksów warszawskiego parkietu. Najmocniej stracił indeks branżowy zrzeszający spółki energetyczne. W gronie dwudziestu największych firm najlepiej poradziły sobie notowania Dino.

Alan Bartman - autor artykułu - profil
09.03.2026, 18:12
Logo GPW wyświetlone na telefonie
Na zdjęciu logo GPW wyświetlone na telefonie. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak przebiegła sesja na GPW 9 marca 2026 r.
  2. Kurs której spółki poradził sobie najlepiej, a której najgorzej.
  3. Co wpłynęło na handel akcjami na warszawskiej giełdzie.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Początek tygodnia upłynął na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod znakiem nieznacznych spadków. W czasie poniedziałkowej sesji wartość głównego indeksu – WIG – obniżyła się do 120 329,35 pkt, czyli o 0,29 proc. względem otwarcia.

W podobnej skali zniżkował indeks WIG20, zrzeszający dwadzieścia największych spółek giełdy. Poniedziałkowy handel zakończył się jego spadkiem do 3256,80 pkt, co oznacza wartość niższą o 0,17 proc.

W przypadku mniejszych indeksów także była zauważalna przewaga pesymizmu wśród inwestorów. WIG30 zakończył dzień, będąc o 0,25 proc. na minusie, sWIG80 zniżkował o 0,89 proc., z kolei mWIG40 spadł o 0,49 proc.

Wśród indeksów sektorowych zdarzyły się z kolei wzrosty, jak w przypadku WIG-BANKI (0,03 proc.) czy WIG-CHEMIA (0,97 proc.). Dodatnie wyniki były jednak niewielkie na tle dołka, w jaki wpadły spółki z WIG-BUDOW (1,63 proc.) i WIG-ENERG (2,60 proc.).

Dzień na GPW. Strach przed wzrostem cen energii podcina skrzydła spółkom z sektora

Jak wskazał w porannym komentarzu dla XTB analityk spółki Kamil Szczepański, rynek obawia się kryzysu energetycznego. W szczytowym momencie dnia, blisko godz. 3.30 czasu polskiego, notowania ropy Brent wzrosły do blisko 120 dolarów za baryłkę. W podobnym tempie rosła cena surowca sprzedawanego na amerykańskim rynku – WTI – którego kurs zbliżył się do 118 dolarów. Dalsza część dnia przyniosła jednak spadki cen, ponieważ blisko godz. 18 ropa Brent kosztowała ok. 100 dolarów (7,58 proc. dziennego wzrostu), zaś WTI 94 dolary (3,69 proc. dziennego wzrostu).

Przeczytaj: Eksperci o wzroście cen paliw: można wprowadzić podatek od ponadnadmiarowych zysków

Również wysokie stawki rynkowe osiągnął gaz ziemny. Kwietniowe kontrakty Dutch TTF wzrosły w ciągu dnia do 56 euro za MWh, co dało dzienny wzrost o 6 proc., a w skali tygodnia o 27 proc. Ostatni raz podobny koszt surowca był odnotowany pod koniec 2022 r., kiedy to rynek stopniowo normalizował się po szoku wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę.

Obawy inwestorów były zauważalne w przypadku spółek energetycznych notowanych na GPW. Na spadek indeksu sektorowego wpływ miały straty Tauronu (3,96 proc.), Grupy CEZ (3,30 proc.), ZE PAK-u (2,78 proc.) czy największej firmy w branży PGE (1,93 proc.).

Silnej wyprzedaży nie było natomiast wśród spółek WIG20. Spadek PGE był trzecim co do wielkości w czasie poniedziałkowej sesji. Gorzej tego dnia poradził sobie jedynie kurs Grupy Kęty (1,96 proc.) oraz Modivo (2,67 proc.). W pozostałych przypadkach zniżki wahały się w przedziale 0 a 1 proc.

W gronie największych graczy na warszawskim parkiecie znalazły się też firmy, których notowania zyskały w dzisiejszym handlu. Nieznaczne wzrosty osiągnęła PKO BP (0,57 proc.), mBank (0,66 proc.) i CD Projekt (0,61 proc.). Drugi co do wielkości wyniki odnotowała Żabka (1,15 proc.). Liderem był za to inny detalista, a dokładnie Dino, którego akcje wzrosły o 3,34 proc. względem otwarcia.

Główne wnioski

  1. Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie upłynęła pod znakiem niewielkich spadków, które objęły zarówno główne indeksy, jak i większość wskaźników małych oraz średnich spółek. Jedynie wybrane indeksy sektorowe zanotowały nieznaczne wzrosty, jednak były one słabe na tle wyraźniejszych zniżek w sektorze budowlanym i energetycznym.
  2. Wysoka zmienność cen surowców energetycznych miała istotny wpływ na nastroje rynkowe i zachowanie spółek z branży. Znaczące wahania notowań ropy Brent i WTI oraz wyraźny wzrost cen kontraktów na gaz wzmocniły obawy o możliwy kryzys energetyczny, co przełożyło się na spadki akcji firm z tego sektora.
  3. Wśród spółek z WIG20 dominowały spadki, choć kilka firm zdołało zakończyć sesję na plusie, w tym PKO BP, mBank, CD Projekt, Żabka oraz Dino, które osiągnęło najwyższy wzrost. Największe przeceny dotyczyły natomiast Grupy Kęty, Modivo i PGE.