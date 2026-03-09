Akcje spółek energetycznych tracą najmocniej, Dino liderem wzrostu WIG20. Dzień na GPW 9 marca 2026 r.

Początek tygodnia upłynął na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod znakiem nieznacznych spadków. W czasie poniedziałkowej sesji wartość głównego indeksu – WIG – obniżyła się do 120 329,35 pkt, czyli o 0,29 proc. względem otwarcia.

W podobnej skali zniżkował indeks WIG20, zrzeszający dwadzieścia największych spółek giełdy. Poniedziałkowy handel zakończył się jego spadkiem do 3256,80 pkt, co oznacza wartość niższą o 0,17 proc.

W przypadku mniejszych indeksów także była zauważalna przewaga pesymizmu wśród inwestorów. WIG30 zakończył dzień, będąc o 0,25 proc. na minusie, sWIG80 zniżkował o 0,89 proc., z kolei mWIG40 spadł o 0,49 proc.

Wśród indeksów sektorowych zdarzyły się z kolei wzrosty, jak w przypadku WIG-BANKI (0,03 proc.) czy WIG-CHEMIA (0,97 proc.). Dodatnie wyniki były jednak niewielkie na tle dołka, w jaki wpadły spółki z WIG-BUDOW (1,63 proc.) i WIG-ENERG (2,60 proc.).

Dzień na GPW. Strach przed wzrostem cen energii podcina skrzydła spółkom z sektora

Jak wskazał w porannym komentarzu dla XTB analityk spółki Kamil Szczepański, rynek obawia się kryzysu energetycznego. W szczytowym momencie dnia, blisko godz. 3.30 czasu polskiego, notowania ropy Brent wzrosły do blisko 120 dolarów za baryłkę. W podobnym tempie rosła cena surowca sprzedawanego na amerykańskim rynku – WTI – którego kurs zbliżył się do 118 dolarów. Dalsza część dnia przyniosła jednak spadki cen, ponieważ blisko godz. 18 ropa Brent kosztowała ok. 100 dolarów (7,58 proc. dziennego wzrostu), zaś WTI 94 dolary (3,69 proc. dziennego wzrostu).

Również wysokie stawki rynkowe osiągnął gaz ziemny. Kwietniowe kontrakty Dutch TTF wzrosły w ciągu dnia do 56 euro za MWh, co dało dzienny wzrost o 6 proc., a w skali tygodnia o 27 proc. Ostatni raz podobny koszt surowca był odnotowany pod koniec 2022 r., kiedy to rynek stopniowo normalizował się po szoku wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę.

Obawy inwestorów były zauważalne w przypadku spółek energetycznych notowanych na GPW. Na spadek indeksu sektorowego wpływ miały straty Tauronu (3,96 proc.), Grupy CEZ (3,30 proc.), ZE PAK-u (2,78 proc.) czy największej firmy w branży PGE (1,93 proc.).

Silnej wyprzedaży nie było natomiast wśród spółek WIG20. Spadek PGE był trzecim co do wielkości w czasie poniedziałkowej sesji. Gorzej tego dnia poradził sobie jedynie kurs Grupy Kęty (1,96 proc.) oraz Modivo (2,67 proc.). W pozostałych przypadkach zniżki wahały się w przedziale 0 a 1 proc.

W gronie największych graczy na warszawskim parkiecie znalazły się też firmy, których notowania zyskały w dzisiejszym handlu. Nieznaczne wzrosty osiągnęła PKO BP (0,57 proc.), mBank (0,66 proc.) i CD Projekt (0,61 proc.). Drugi co do wielkości wyniki odnotowała Żabka (1,15 proc.). Liderem był za to inny detalista, a dokładnie Dino, którego akcje wzrosły o 3,34 proc. względem otwarcia.