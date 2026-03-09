Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje spółek energetycznych tracą najmocniej, Dino liderem wzrostu WIG20. Dzień na GPW 9 marca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła nieznaczne spadki głównych indeksów warszawskiego parkietu. Najmocniej stracił indeks branżowy zrzeszający spółki energetyczne. W gronie dwudziestu największych firm najlepiej poradziły sobie notowania Dino.
Na zdjęciu logo GPW wyświetlone na telefonie. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegła sesja na GPW 9 marca 2026 r.
- Kurs której spółki poradził sobie najlepiej, a której najgorzej.
- Co wpłynęło na handel akcjami na warszawskiej giełdzie.