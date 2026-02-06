Kategoria artykułu: Kultura
Aktualny, choć z przeszłości. Odkrycie nieznanego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza
W literaturze zdarzają się zaskakujące powroty. Nawet po śmierci. Tak właśnie wróciła „Starość”, nieznane opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza, które przez 65 lat leżało w archiwum jego domu w muzeum w Stawisku.
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Fot. A. Charuba-Chadryś/Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów STAWISKO
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak i w jakich okolicznościach odnaleziono nieznane wcześniej opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicz.
- Gdzie powstał tekst.
- Dlaczego sześćdziesięciopięcioletni rękopis brzmi dziś zaskakująco aktualnie.