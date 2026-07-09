Kategoria artykułu: Polityka
Albo praca w miejskiej spółce, albo legitymacja. Sprawdzamy upolitycznienie warszawskich spółek miejskich
Echa skandalu wokół Szpitala Południowego brzmią coraz głośniej. W Warszawie praca w miejskich spółkach dla osób z partyjną legitymacją nie będzie już podobno możliwa. Nasza analiza wskazuje, że przed decyzją „spółka albo partia” stanie niemałe grono osób. Oto konkretne nazwiska.
Prezydent Warszawy zapowiedział, że pracujący w miejskich spółkach członkowie partii będą musieli zrzec się partyjnej legitymacji lub odejść ze spółki. Deklaracja Trzaskowskiego jest konsekwencją afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie ultimatum postawił politykom zasiadającym w spółkach prezydent Warszawy.
- W jakich kluczowych spółkach komunalnych zatrudnieni są działacze partyjni oraz samorządowcy.
- Dlaczego upolitycznienie rad nadzorczych jest traktowane jako ogólnopolski problem systemowy.