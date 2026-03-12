Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Amazon zapowiada gigantyczne inwestycje w Polsce. Chce stawiać na polskie firmy
Piątą rocznicę platformy Amazon.pl amerykański gigant świętuje mocnym akcentem inwestycyjnym. W latach 2026–2028 przeznaczy na rozwój działalności w Polsce 23 mld zł. Zbuduje m.in. nowe centrum dystrybucyjne w Dobromierzu o powierzchni 200 tys. m kw. Amazon zapowiada dalszą walkę – nie tylko o polskiego klienta, ale też o polskiego producenta, dla którego sprzedaż na jego platformie może być furtką do eksportu.
12.03.2026, 16:02
Amazon.pl świętuje pięciolecie. Na zdjęciu Mariangela Marseglia, wiceprezeska europejskiej sieci sklepów Amazon. Fot. mat. pras. Amazon.pl
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są plany rozwoju Amazona na najbliższe lata w Polsce.
- Ile do tej pory Amazon zainwestował w naszym kraju.
- Co Amazon oferuje polskim firmom.