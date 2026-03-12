Amazon zapowiada gigantyczne inwestycje w Polsce. Chce stawiać na polskie firmy

Amazon świętuje piątą rocznicę Amazon.pl i z tej okazji zapowiedział przyspieszenie inwestycji w Polsce. Tylko w latach 2026–2028 gigant e‑commerce ma zainwestować w naszym kraju 23 mld zł – podała spółka na konferencji w Warszawie. W latach 2012–2025 zainwestowała w Polsce łącznie 45 mld zł. Firma zapowiada przyspieszenie tempa inwestycji.

12. centrum dystrybucyjne Amazona w Polsce – 200 tys. m kw. w Dobromierzu

Jeszcze w 2026 r. ma ruszyć dwunaste centrum dystrybucyjne w naszym kraju. Centrum w Dobromierzu na Dolnym Śląsku będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Obiekt o powierzchni 200 tys. m kw. już w pierwszym roku działalności ma zapewnić ponad 1 tys. pełnoetatowych miejsc pracy. Znacząco wzmocni więc lokalne zatrudnienie.

– Centrum logistyczne w Dobromierzu to obiekt zaprojektowany z myślą o efektywności operacyjnej połączonej z komfortem i bezpieczeństwem pracy. Zaawansowane systemy automatyzacji usprawnią procesy kompletowania i wysyłki zamówień. Ponad 5 tys. robotów wesprze pracowników w najbardziej wymagających zadaniach, ułatwiając pracę i podnosząc standardy bezpieczeństwa na co dzień. Zależy nam na tym, żeby technologia służyła ludziom. To właśnie takie podejście chcemy realizować przez naszą inwestycję na Dolnym Śląsku – powiedział Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazona w Europie Środkowo‑Wschodniej.

Firma oprócz tego posiada w naszym kraju m.in. biura korporacyjne, platformę chmurową Amazon Web Services i trzy centra rozwoju technologii (Amazon Development Center Poland) w Gdańsku, Warszawie i Krakowie.

Łącznie Amazon zatrudnia w naszym kraju już 19 tys. pracowników.

Inwestycje zagraniczne istotne dla polskiego wzrostu

Jak stwierdziła Mariangela Marseglia, wiceprezeska europejskiej sieci sklepów Amazon, otwarcie nowego centrum logistycznego w Dobromierzu jest wyraźnym sygnałem dynamicznych planów firmy na najbliższe lata. Jest też potwierdzeniem jej długoterminowego zaangażowania w jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy.

Amazon widzi się jako integralny element naszego krajobrazu gospodarczego. Jego przedstawiciele podkreślają, że polski postęp (w ostatniej dekadzie awansowaliśmy z 24. na 20. miejsce wśród największych gospodarek świata) jest możliwy także dzięki bezpośredniemu napływowi inwestycji zagranicznych.

– Polska znacząco wyróżnia się na tle innych krajów Europy. Łączy w sobie imponujący wzrost gospodarczy, zaawansowane technologie i przedsiębiorców gotowych konkurować na globalnej scenie. Dlatego to tutaj ogłaszamy nasze kolejne inwestycje. Polska jest już jedną z 20 największych gospodarek świata, a Amazon zamierza aktywnie wspierać umacnianie tej pozycji – powiedziała Mariangela Marseglia.

Amazon liczy, że w najbliższych latach poszerzy swoje udziały w polskim rynku e‑commerce, którego obroty – według raportu Krajowej Izby Gospodarczej – osiągnęły w 2025 r. blisko 92 mld zł, rosnąc o 6,8 proc. rok do roku, a w 2026 r. mają rosnąć szybciej – o 7,1 proc.

Z okazji urodzin w Warszawie stanął Amazon Unbox

Z okazji piątej rocznicy otwarcia Amazon.pl na Placu Centralnym w Warszawie tuż obok Pałacu Kultury stanął pawilon w kształcie gigantycznej paczki. W środku można zapoznać się z interaktywnymi prezentacjami o spółce czy wziąć udział w konkursach. Strefa Unboxing Amazon.pl ma być otwarta dla zwiedzających od 13 do 15 marca. Spółka na wizytę zaprasza wszystkich chętnych.

– Nieustannie rozwijamy Amazon.pl, odpowiadając na rzeczywiste potrzeby polskich klientów. Wprowadziliśmy płatności blikiem, bo są naturalnym elementem codziennego życia w Polsce. Dzięki naszym partnerom oferujemy szeroki wachlarz opcji dostawy z wygodnym dostępem do sieci odbioru paczek. Niedawno uruchomiliśmy Amazon Lens, czyli funkcję wizualnego wyszukiwania produktów, która sprawia, że zakupy stają się jeszcze bardziej spersonalizowane i intuicyjne. Z kolei sklep Polskie Marki na Amazon.pl to miejsce, gdzie kupujący mogą odkrywać rodzime produkty – zauważyła Katarzyna Ciechanowska‑Ciosk.

Amazon podkreśla współpracę z polskimi firmami i chce jej więcej

Amazon oferuje polskim firmom gotową infrastrukturę oraz konkretne zachęty finansowe i edukacyjne. Jak chwali się spółka, sklep Polskie Marki to dziś ponad 1,2 tys. rodzimych brandów – od znanych po lokalnych rzemieślników. Amazon Business oferuje różnego rodzaju zniżki dla firm, które zdecydują się dołączyć do programu. Udostępnia również logistykę, która dla małych i średnich firm może być katapultą do otwarcia się na eksport i ekspansję zagraniczną.

W ramach usług Amazona polska firma musi jedynie dostarczyć towary do centrum logistycznego w Polsce. Platforma przejmuje magazynowanie, pakowanie i wysyłkę do klientów w całej Europie oraz w USA. Amazon oferuje też wsparcie edukacyjne – szkolenia, które mają ułatwić firmom start, przeznaczone dla konkretnych kategorii produktowych. Pomagają one zrozumieć specyfikę rynków zagranicznych, np. różnice w przepisach prawnych czy oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań. Amazon chwali się, że o ile ogólnie tylko 5 proc. polskich firm eksportuje, to w przypadku przedsiębiorców współpracujących z Amazonem eksporterami jest ponad 90 proc.