Kategoria artykułu: Polityka
Ambasador USA poucza polskie władze. „Ostatnia rzecz, jaką powinien zrobić polski przywódca”
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce zrywa kontakty z marszałkiem sejmu za odmowę wsparcia starań o Pokojową Nagrodę Nobla dla prezydenta Donalda Trumpa. – Nie licuje to z rolą i godnością dyplomaty – ocenia politolog prof. Arkadiusz Modrzejewski.
05.02.2026, 18:50
Ambasador USA w Polsce Tom Rose zrywa kontakty z marszałkiem sejmu Włodzimierzem Czarzastym. PAP/Piotr Nowak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są powody gestu ambasadora USA w Polsce wobec marszałka sejmu.
- Jak zareagowali na to polscy politycy.
- Co oznacza gest dyplomaty.