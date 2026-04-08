Amerykański fundusz i Bruno Wejchert poszukają okazji w Polsce. Mają wsparcie twórców Grupy Pracuj i WP
Amerykański fundusz venture capital Strike Capital przygląda się Polsce jako perspektywicznemu rynkowi. Już dziś korzysta z kapitału lokalnych inwestorów. W przyszłości może także zacząć inwestować w polskie spółki technologiczne. W swojej strategii chce pełnić rolę pomostu między USA a Europą Środkową i Wschodnią. Wspierać ma przepływ kapitału, talentów i relacji biznesowych w obu kierunkach.
08.04.2026, 05:13
Bruno Wejchert, partner w Strike Capital, wskazuje Polskę jako ważny element strategii funduszu i potencjalny kierunek obecnych działań biznesowych, a w przyszłości być może także inwestycyjnych. Fot. materiały prasowe Strike Capital
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką rolę w budowaniu mostu między USA a Europą Środkowo-Wschodnią odgrywa Bruno Wejchert.
- Co sprawia, że Polska wyrasta na strategiczny kierunek dla amerykańskich funduszy i spółek technologicznych.
- Dlaczego polskim inwestorom wciąż trudno dostać się do globalnych funduszy venture capital.