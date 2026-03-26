Amerykański sen R-Gola. Unisport przy wsparciu Innova Capital przejmuje w USA

UnisportGroup zwiększa swoją obecność na amerykańskim rynku. Międzynarodowa grupa zajmująca się sprzedażą sprzętu piłkarskiego i prowadząca piłkarskie media społecznościowe przy wsparciu Innova Capital przejęła firmę Arocam, sprzedawcę sprzętu piłkarskiego w Stanach Zjednoczonych. Firmy nie podały wartości transakcji.

Grupa Unisport prowadzi obecnie 26 sklepów na świecie, w tym sześć w USA. Zatrudnia około 650 pracowników. Prognozowane łączne przychody Unisport Group w 2026 r. mają zbliżyć się do 350 mln euro. Przejęcie Arocam wpisuje się w strategię rozwoju grupy na rynku północnoamerykańskim. To jeden z najszybciej rosnących rynków piłkarskich na świecie – wskazuje spółka. Dotego następuje tuż przed mistrzostwami świata w piłce nożnej, które w 2026 r. odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie.

Unisport przejmie Arocam

Z kolei spółka Arocam powstała w 1994 r. i należy do najbardziej rozpoznawalnych detalistów sprzętu piłkarskiego w USA. Do firmy należy m.in. markaWeGotSoccer, łącząca sprzedaż online z siecią sklepów stacjonarnych. Firma mocno rozwinęłaobszar obsługi klubów piłkarskich. Arocam prowadzi też internetowy sklep skierowany do hiszpańskojęzycznych kibiców futbolu w USA.

Po finalizacji transakcji działalność Arocam, w tym marka WeGotSoccer, będzie rozwijana pod szyldem UnisportSoccer.com.

– Firma będzie nadal rozwijać działalność detaliczną, korzystając jednocześnie z rozpoznawalności marki Unisport, skali działania, zasięgów społecznościowych, kompetencji e-commerce oraz partnerstw z markami i twórcami ze świata piłki – zapowiada Michael Burk, prezes Unisport Group.

Unisport chce nie tylko sprzedawać sprzęt piłkarski. Chce stworzyć ekosystem, obejmujący sprzedaż online, sieć sklepów, media, współpracę z klubami oraz rozwiązania technologiczne dla rynku sportowego. Inwestycja w Arocam ma pozwolić grupie wejść na rynek w momencie dużego popytu. Już za kilka miesięcy USA będą jednym z gospodarzy mundialu.

– Ta inwestycja przyspieszy ekspansję na niedostatecznie obsługiwane rynki w USA, przybliżając naszą markę konsumentowi. To ważny moment, w którym wykorzystujemy globalną siłę Unisport do tworzenia nowych możliwości w obszarze innowacji produktowych, premier ekskluzywnych kolekcji, współpracy kontentowej i aktywacji społeczności – skomentował przejęcie prezes Arocamu Michael O’Connor.

Założyciel R-Gola spełnia swój amerykański sen

– To kolejny krok w budowie globalnej grupy piłkarskiej i ważny etap naszej ekspansji – mówi o przejęciu Arocam Marcin Radziwon, założyciel R-Gol oraz współinwestor w Unisport Group.

R-Gol to firma, którą Radziwon założył w 2000 r. Firma prowadzi obecnie sieć sklepów stacjonarnych w Polsce. Rozwija także sprzedaż online –w Polsce oraz na kilkunastu rynkach europejskich (m.in. w Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Chorwacji, Grecji, Słowenii). Stanowi też jeden z filarów grupy Unisport.

W 2023 r. w firmę Radziwona zainwestował fundusz private equity Innova Capital, obejmując większościowy pakiet udziałów. W 2024 r. R-Gol dostał 55 mln euro finansowania od Pekao i mBanku na finansowanie m. in. na akwizycję duńskiego konkurenta, czyli Unisport. Przejęcie wspierała także Innova.

Założyciel R-Gola nie kryje entuzjazmu związanego z ekspansją na amerykańskim rynku.

– Po połączeniu takich firm jak R-Gol, Unisport i Arocam w ramach jednej grupy, realizujemy nasz American dream. Cieszę się, że fundusz Innova Capital dostrzegł potencjał tego, co zbudowaliśmy i obdarzył nas zaufaniem. Ich wsparcie pozwala nam nie tylko realizować nasze ambicje i marzenia, ale sięgać jeszcze dalej – budować coś większego, niż byliśmy w stanie sobie kiedyś wyobrazić – mówi Marcin Radziwon.

Ta historia, jak mówi założyciel R-Gol, zaczęła się prawie 30 lat temu.

– Wtedy sprzedałem pierwsze dwie pary butów kolegom w piłkarskiej szatni. Dużą radość daje mi nie tylko to, jak daleko zaszliśmy, ale także ludzie, z którymi miałem przywilej budować tę firmę na kolejnych etapach rozwoju. Razem stworzyliśmy biznes, który stał się liderem sprzedaży sprzętu piłkarskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Teraz wyrasta na część globalnej grupy – dodaje Marcin Radziwon.

Konsolidacji ciąg dalszy

– Połączenie kompetencji R-Gol, Unisport i Arocam to ważny krok na drodze do budowy wiodącego globalnego ekosystemu w kategorii piłki nożnej. Widzimy duży potencjał w dalszej integracji tych biznesów oraz wykorzystaniu efektu skali, szczególnie w kontekście rosnącego znaczenia rynku amerykańskiego – mówi o przejęciu Arocam przez grupę Unisport Łukasz Cyran, partner w Innova Capital.

Fundusz Innova Capital już obejmując w 2023 r. większościowy pakiet udziałów w R-Golu, dostrzegał potencjał konsolidacji rynku. Kiedy w 2024 r. Innova Capital wspólnie z R-Golem przejmowała Unisport od szwedzkiego funduszu PE Nordic Capital w 2024 r., partner w funduszu Łukasz Cyran, wskazywał, że rynkiem, na którym może dojść do kolejnej akwizycji, są właśnie Stany Zjednoczone.

Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity działającym w Polsce. Firma inwestuje w średniej wielkości spółki prowadzące działalność w Europie Środkowej. Od momentu założenia w 1994 r., Innova Capital zainwestowała ponad 1,5 mld euro w blisko 80 spółek zlokalizowanych w 10 krajach regionu.