Amerykańskie banki na celowniku. Nowa fala „tanich operacji” destabilizacyjnych
Udaremniona próba ataku na paryską siedzibę Bank of America w Paryżu, a następnie groźby wobec Goldman Sachs, nie są – jak podkreślają służby – incydentami odosobnionymi. Tworzą raczej wzór działania, który łączy geopolitykę, wojnę informacyjną i outsourcing przemocy. To nie klasyczny terroryzm lat 80., lecz jego zdigitalizowana, zdecentralizowana i znacznie tańsza wersja.
07.04.2026, 04:15
W nocy z 27 na 28 marca służby zatrzymały siedemnastoletniego sprawcę w momencie, gdy próbował odpalić improwizowany ładunek przed siedzibą Bank of America. Fot. Cheng Xin/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak amerykańskie instytucje reagują na zagrożenie terrorystyczne.
- Dlaczego Francja jest na celowniku irańskiego reżimu.
- Jak obecne próby ataków różnią się od tych z lat 80. w Europie.