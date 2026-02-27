Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Amerykańskie flagi i teorie spiskowe. Seul podzielony w sprawie byłego prezydenta
W Korei Południowej trwają protesty zwolenników i przeciwników byłego prezydenta Yoona. Prawicowy polityk został skazany na dożywocie za próbę zamachu stanu, ale odwołał się od wyroku. Sympatycy twierdzą, że chciał powstrzymać komunistyczny spisek. Ale większość Koreańczyków daje kredyt zaufania liberałom.
Zwolennik byłego prezydenta Yoona w masce Donalda Trumpa w czasie protestu przed gmachem miejskiego sądu w Seulu. Były południowokoreański przywódca został skazany na dożywocie za próbę przeprowadzenia zamachu stanu. Fot. Chris Jung/ NurPhoto / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego protestujący zwolennicy byłego prezydenta Yoon Suk Yeola używają amerykańskich flag i haseł ruchu MAGA.
- Jak sieć powiązań między koreańską a globalną skrajną prawicą przez lata tworzyła podatny grunt dla trumpowskich teorii spiskowych.
- Co wyrok dożywocia i odwołanie od niego oznaczają dla przyszłości koreańskiej demokracji i dla samego Yoona.