Andrzej Domański o G20, cłach Trumpa i KSeF

Andrzej Domański, minister finansów i rozwoju spotkał się z redaktorami naczelnymi mediów gospodarczych, by porozmawiać o bieżących wydarzeniach. Zaczął od podsumowania 2025 r., określając go sukcesem. Dowodem na to jest to, że Polska oficjalnie dołączyła do grona 20 największych gospodarek świata, co zaowocowało zaproszeniem na grudniowy szczyt G20. Jak podkreśla minister, nie będziemy w roli obserwatora.

- Zostaliśmy do G20 zaproszeni nie w charakterze obserwatora, tylko w charakterze pełnoprawnego uczestnika. Wyrazem tego jest to, że przy stole będzie miejsce dla dwóch naszych przedstawicieli: ministra finansów i szefa banku centralnego – mówi Andrzej Domański.

Gospodarka na pełnych obrotach

Minister zwracał uwagę na fakt, że Polska jest obecnie jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Unii Europejskiej, z drugą najniższą stopą bezrobocia we wspólnocie. Rekordowa liczba pracujących w trzecim kwartale oraz świetna kondycja giełdy – wzrost indeksu WIG o 47 proc. w ubiegłym roku – to dowody na makroekonomiczną siłę kraju.

- Sytuacja materialna gospodarstw domowych się poprawia, nigdy od 1989 roku gospodarstwa domowe nie oceniały tak dobrze swojej sytuacji finansowej jak obecnie – wskazuje minister, tłumacząc to spadającą inflacją i rosnącymi wynagrodzeniami.

Minister wskazuje, że symbolem tej zmiany są powroty Polaków z emigracji; po raz pierwszy od transformacji notujemy dodatnie saldo migracji z Wielką Brytanią (+18 tys. osób), Niemcami oraz Holandią.

Nowoczesne technologie i sektor kosmiczny

Polska stawia na strategiczne inwestycje, czego przykładem jest podwojenie nakładów na Europejską Agencję Kosmiczną. Minister podkreśla, że technologie kosmiczne mają kluczowe znaczenie geopolityczne. W sektorze energetycznym priorytetem rządu pozostaje obniżenie cen energii.

- Cena energii to jest właściwie jedyne, co mnie interesuje – zadeklarował minister w odpowiedzi na pytanie, o to czy Polska powinna postawić na małe reaktory SMR, do czego przekonywał podczas sobotniej gali miliarder Michał Sołowow.

Przypomniał, że rząd zabezpieczył finansowanie na pierwszą elektrownię jądrową, jego zdaniem w Polsce jest miejsce na technologię SMR, o ile inwestycje będą finansowane komercyjnie i nie będą wymagały dopłat ze strony państwa.

Cyfryzacja podatków: KSeF wchodzi w życie

Mimo pojawiających się głosów o nieprzygotowaniu przedsiębiorstw, resort finansów nie zamierza opóźniać wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Nie przesuwamy KSeF. Nie ma do tego żadnych podstaw – uciął spekulacje Andrzej Domański, zapewniając że system IT ma być w pełni wydolny, a administracja skarbowa planuje pracować w weekendy, by wspierać przedsiębiorców szkoleniami i infolinią.

Docelowo KSeF ma wyeliminować konieczność trzymania papierowych faktur, skrócić czas oczekiwania na zwrot VAT.

- Za rok, półtora z KSeF będzie trochę jak z e-receptą. Myślę, że trudno sobie będzie wyobrazić, że wcześniej lataliśmy z tymi papierowymi fakturami – ocenia minister.

Dyplomacja i zagrożenia globalne

Polska intensyfikuje również dyplomację gospodarczą. W ostatnim czasie minister Andrzej Domański odwiedzał Waszyngton, Hiszpanię, Szwecję czy Norwegię. Wkrótce wybiera się do Arabii Saudyjskiej – w tym wypadku liczba zainteresowanych przedsiębiorców na wybranie się wraz z ministrem już przekracza liczbę miejsc. Minister zamierza zachęcić tamtejsze podmioty do inwestowania w Polsce, między innymi w wehikuły pobudzające innowacyjność zarządzane przez PFR.

Jednocześnie rząd uważnie monitoruje sytuację globalną, w tym groźby dotyczące ceł ze strony USA. Minister apeluje o jedność europejską:

- Europa na pewno musi pozostać zjednoczona. Nie możemy dać się podzielić. Cła są bez wątpienia złe dla gospodarki, ale nawet ich ewentualne zagrożenie nie jest dużym zagrożeniem dla Polski, bo nasza ekspozycja eksportu na USA nie jest duża. Choć oczywiście lepiej żeby jej ich nie było – mówi Andrzej Domański.

Prognozy na nadchodzący rok pozostają optymistyczne – Ministerstwo Finansów w założeniach budżetowych zakłada wzrost PKB na poziomie 3,5 pro., przy inflacji w okolicach 3 proc., podczas gdy kosnens rynkowy zakład wyższy wzrost i niższą inflację. Mimo pewnych opóźnień w realizacji KPO, minister wierzy w dalsze przyspieszenie inwestycyjne, w którym kluczową rolę ma odegrać kapitał prywatny współpracujący z państwem.