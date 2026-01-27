Pilne
Andrzej Duda dostał nową pracę. Związał się z konserwatywną Heritage Foundation

Andrzej Duda dołączył do amerykańskiego konserwatywnego think tanku Heritage Foundation, organizacji bliskiej ideologicznie obecnej administracji USA. Były prezydent Polski będzie pełnił prestiżową funkcję wykładowcy, podejmując tematy bezpieczeństwa transatlantyckiego i polityki państw Europy. – Jestem zaszczycony – przyznał Duda cytowany w komunikacie fundacji.

27.01.2026, 15:29
Andrzej Duda
Andrzej Duda dołączył jako gościnny wykładowca do amerykańskiego konserwatywnego think tanku Heritage Foundation. Fot. Klaudia Radecka/NurPhoto/ Getty Images

  1. Andrzej Duda związał się z amerykańskim konserwatywnym think tankiem Heritage Foundation. Były prezydent będzie pełnił rolę gościnnego wykładowcy, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat polityki i potencjału obronnego Europy.
  2. Heritage Foundation to jedna z najbardziej wpływowych organizacji USA. Zarówno w czasie pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, jak i teraz fundacja wspiera ideologicznie oraz kadrowo amerykańską administrację.
  3. Dla Andrzeja Dudy współpraca z think tankiem będzie trzecią podjętą pracą po tym, jak przeszedł na polityczną emeryturę. Ostatnie działania byłego prezydenta mogą jednak wskazywać, że ma szersze plany swojej kariery zawodowej.
Na swojej stronie internetowej Heritage Foundation poinformowała, że nowym gościnnym wykładowcą organizacji został były prezydent Polski Andrzej Duda. Think tank ocenił, że współpraca z politykiem odzwierciedla długoletnią tradycję podejmowania działań z zagranicznymi konserwatywnymi liderami, którzy wierzą „w nową Europę opartą na suwerenności, bezpiecznych granicach, demokratycznym samorządzie i kluczowej odpowiedzialności za zapewnienie obronności kraju”.

Kevin Roberts, prezes Heritage Foundation, podkreślił w komunikacie organizacji, że w czasie swojej prezydentury Andrzej Duda sprawował władzę z „jasnym zrozumieniem tego, co narody są winne swoim obywatelom. (...) To bezpieczne granice, bezpieczeństwo publiczne i odwaga, aby przeciwstawić się samozwańczym elitom globalnym”. W ocenie Robertsa doświadczenie byłego polskiego przywódcy może stanowić cenną lekcję dla Amerykanów, „zaangażowanych w przywracanie samorządności w kraju”.

Sam Duda uznał powierzenie mu zadań przez fundację za zaszczyt. „Jako prezydent Polski przekonałem się na własne oczy, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne sojusze demokratyczne i narodowa determinacja chronią wolność” – przyznał były prezydent.

W fundacji będzie pełnił funkcję gościnnego wykładowcy, z ang. distinguished visiting fellow. Jest to prestiżowe stanowisko, jakie oferują uniwersytety czy ośrodki badawcze. Heritage Foundation poinformowało, że Andrzej Duda będzie pracował nad zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa transatlantyckiego, potencjału obronnego Europy, odpornością demokracji i zaleceniami politycznymi dotyczącymi przyszłości konserwatywnego przywództwa w Europie.

Duda dołącza do zaplecza ideologicznego i kadrowego Donalda Trumpa

Heritage Foundation to jeden z najbardziej wpływowych think tanków w USA. Organizacja została założona w latach 70. XX w. i od samego początku reprezentuje poglądy konserwatywne.

Obecnie fundacja odgrywa ważną rolę w amerykańskiej polityce. Choć Heritage Foundation od początków swojego istnienia wspierała partię Republikańską, tak w 2015 r., w momencie, w którym Donald Trump ogłosił, że chce wystartować z ramienia ugrupowania w wyborach prezydenckich, organizacja krytykowała ruch biznesmena.

Ówczesny lider Heritage Action, siostrzanej organizacji Heritage Foundation, Michael Needham nazwał Donalda Trumpa klaunem i zaapelował, by ten wycofał się z wyścigu o Biały Dom. Podobnego, choć mniej dosadnego zdania byli inni członkowie fundacji.

Sytuacja uległa znaczącej zmianie po wygraniu wyborów w 2016 r. przez Trumpa. Organizacja przygotowała dla prezydenta listę z nazwiskami ekspertów, którzy mogą pomóc zbudować skład rządu. Jak ustaliła stacja telewizyjna CNN w 2017 r., żadna inna instytucja nie miała tak dużego wpływu na wybór członków administracji USA jak Heritage Foundation.

Po zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. fundacja okazała się miejscem, z którym związali się m.in. były wiceprezydent Mike Pence czy Chad Wolf, pełniący w administracji Trumpa funkcję sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego. Warto też zauważyć, że po napaści Rosji na Ukrainę Heritage Foundation początkowo popierała wysyłanie pomocy wojskowej dla Kijowa, jednak w maju 2022 r. członkowie organizacji radykalnie zmienili na ten temat zdanie.

Instytucjonalizacja trumpizmu

Prezes fundacji Kevin Roberts, który objął tę funkcję jeszcze w 2021 r., przyznał w jednym z wywiadów, że Heritage Foundation pełni rolę instytucjonalizacji trumpizmu. Nawiązał tym samym do Projektu 2025, czyli programu politycznego zakładającego szeroko zakrojone zmiany systemowe w USA. Większość osób, które pracowały nad jego treścią była związana politycznie z Trumpem w czasie jego pierwszej kadencji.

Organizacja opublikowała opisywany projekt w 2023 r. Wśród jego głównych założeń są m.in. pomysł na weryfikację pracowników federalnej służby cywilnej pod kątem ich poglądów politycznych i premiowanie osób o konserwatywnym punkcie widzenia na świat.  Program zakłada również ograniczenie dofinansowania ubezpieczeń społecznych Medicare i Medicaid, zmniejszenie liczby restrykcyjnych przepisów chroniących środowisko czy zakończenie programów rządowych wspierających różnorodność, równość i integrację. Każdy z tych punktów został zrealizowany w pierwszym roku kadencji Trumpa.

Emerytura polityczna Andrzeja Dudy mija na razie spokojnie

Dla Andrzeja Dudy natomiast nowa posada jest w sumie trzecim przedsięwzięciem, które były prezydent podjął od czasu opuszczenia Belwederu. Wcześniej polityk związał się z fintechem Zen.com, w którym to zasiada w radzie nadzorczej. Duda odpowiedzialny jest w spółce za wspieranie jej w zagranicznej ekspansji.

Pierwszym zajęciem na politycznej emeryturze Dudy była współpraca z redakcją Kanału Zero. Były prezydent prowadził na łamach medium własny program. Seria została jednak zakończona po publikacji 15 odcinków.

Sytuacja może jednak ulec zmianie. W połowie stycznia redakcja Wirtualnej Polski poinformowała, że Andrzej Duda wraz z małżonką założyli spółkę komandytową Andrzej Duda PAAD. Firma ma zajmować się doradztwem biznesowym i strategicznym, a także badaniem rynku i opinii publicznej.

  1. Andrzej Duda objął funkcję gościnnego wykładowcy w amerykańskim think tanku Heritage Foundation. Były prezydent Polski będzie zajmował się zagadnieniami bezpieczeństwa transatlantyckiego, potencjału obronnego Europy oraz odpornością demokracji. Kevin Roberts, prezes fundacji, chwalił Dudę za jego dokonania jako polskiego przywódcy. Polski polityk podkreślił, że z zaszczytem przyjmuje powierzone mu zadanie.
  2. Heritage Foundation blisko współpracuje z obecną administracją USA i środowiskiem Donalda Trumpa, choć nie od samego początku politycznej kariery biznesmena. Jeszcze w 2015 r. otoczenie think tanku krytykowało Trumpa. Jednak po jego zwycięstwie w 2016 r. to Heritage Foundation przygotowała listę ekspertów, którzy zasilili nowo powstały rząd.
  3. Po opuszczeniu pałacu prezydenckiego Andrzej Duda podjął kilka przedsięwzięć zawodowych. Najpierw współpracował z Kanałem Zero, prowadząc program zakończony po 15 odcinkach. Dołączył też do fintechu Zen.com jako członek rady nadzorczej, wspierając ekspansję zagraniczną. Najnowsza spółka komandytowa Andrzej Duda PAAD, założona z małżonką w połowie stycznia, ma oferować doradztwo biznesowe i badania rynku. 