Andrzej Duda dostał nową pracę. Związał się z konserwatywną Heritage Foundation
Andrzej Duda dołączył do amerykańskiego konserwatywnego think tanku Heritage Foundation, organizacji bliskiej ideologicznie obecnej administracji USA. Były prezydent Polski będzie pełnił prestiżową funkcję wykładowcy, podejmując tematy bezpieczeństwa transatlantyckiego i polityki państw Europy. – Jestem zaszczycony – przyznał Duda cytowany w komunikacie fundacji.
Andrzej Duda dołączył jako gościnny wykładowca do amerykańskiego konserwatywnego think tanku Heritage Foundation. Fot. Klaudia Radecka/NurPhoto/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Andrzej Duda związał się z amerykańskim konserwatywnym think tankiem Heritage Foundation. Były prezydent będzie pełnił rolę gościnnego wykładowcy, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat polityki i potencjału obronnego Europy.
- Heritage Foundation to jedna z najbardziej wpływowych organizacji USA. Zarówno w czasie pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, jak i teraz fundacja wspiera ideologicznie oraz kadrowo amerykańską administrację.
- Dla Andrzeja Dudy współpraca z think tankiem będzie trzecią podjętą pracą po tym, jak przeszedł na polityczną emeryturę. Ostatnie działania byłego prezydenta mogą jednak wskazywać, że ma szersze plany swojej kariery zawodowej.