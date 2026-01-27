Andrzej Duda dostał nową pracę. Związał się z konserwatywną Heritage Foundation

Na swojej stronie internetowej Heritage Foundation poinformowała, że nowym gościnnym wykładowcą organizacji został były prezydent Polski Andrzej Duda. Think tank ocenił, że współpraca z politykiem odzwierciedla długoletnią tradycję podejmowania działań z zagranicznymi konserwatywnymi liderami, którzy wierzą „w nową Europę opartą na suwerenności, bezpiecznych granicach, demokratycznym samorządzie i kluczowej odpowiedzialności za zapewnienie obronności kraju”.

Kevin Roberts, prezes Heritage Foundation, podkreślił w komunikacie organizacji, że w czasie swojej prezydentury Andrzej Duda sprawował władzę z „jasnym zrozumieniem tego, co narody są winne swoim obywatelom. (...) To bezpieczne granice, bezpieczeństwo publiczne i odwaga, aby przeciwstawić się samozwańczym elitom globalnym”. W ocenie Robertsa doświadczenie byłego polskiego przywódcy może stanowić cenną lekcję dla Amerykanów, „zaangażowanych w przywracanie samorządności w kraju”.

Sam Duda uznał powierzenie mu zadań przez fundację za zaszczyt. „Jako prezydent Polski przekonałem się na własne oczy, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne sojusze demokratyczne i narodowa determinacja chronią wolność” – przyznał były prezydent.

W fundacji będzie pełnił funkcję gościnnego wykładowcy, z ang. distinguished visiting fellow. Jest to prestiżowe stanowisko, jakie oferują uniwersytety czy ośrodki badawcze. Heritage Foundation poinformowało, że Andrzej Duda będzie pracował nad zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa transatlantyckiego, potencjału obronnego Europy, odpornością demokracji i zaleceniami politycznymi dotyczącymi przyszłości konserwatywnego przywództwa w Europie.

Duda dołącza do zaplecza ideologicznego i kadrowego Donalda Trumpa

Heritage Foundation to jeden z najbardziej wpływowych think tanków w USA. Organizacja została założona w latach 70. XX w. i od samego początku reprezentuje poglądy konserwatywne.

Obecnie fundacja odgrywa ważną rolę w amerykańskiej polityce. Choć Heritage Foundation od początków swojego istnienia wspierała partię Republikańską, tak w 2015 r., w momencie, w którym Donald Trump ogłosił, że chce wystartować z ramienia ugrupowania w wyborach prezydenckich, organizacja krytykowała ruch biznesmena.

Ówczesny lider Heritage Action, siostrzanej organizacji Heritage Foundation, Michael Needham nazwał Donalda Trumpa klaunem i zaapelował, by ten wycofał się z wyścigu o Biały Dom. Podobnego, choć mniej dosadnego zdania byli inni członkowie fundacji.

Sytuacja uległa znaczącej zmianie po wygraniu wyborów w 2016 r. przez Trumpa. Organizacja przygotowała dla prezydenta listę z nazwiskami ekspertów, którzy mogą pomóc zbudować skład rządu. Jak ustaliła stacja telewizyjna CNN w 2017 r., żadna inna instytucja nie miała tak dużego wpływu na wybór członków administracji USA jak Heritage Foundation.

Po zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. fundacja okazała się miejscem, z którym związali się m.in. były wiceprezydent Mike Pence czy Chad Wolf, pełniący w administracji Trumpa funkcję sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego. Warto też zauważyć, że po napaści Rosji na Ukrainę Heritage Foundation początkowo popierała wysyłanie pomocy wojskowej dla Kijowa, jednak w maju 2022 r. członkowie organizacji radykalnie zmienili na ten temat zdanie.

Instytucjonalizacja trumpizmu

Prezes fundacji Kevin Roberts, który objął tę funkcję jeszcze w 2021 r., przyznał w jednym z wywiadów, że Heritage Foundation pełni rolę instytucjonalizacji trumpizmu. Nawiązał tym samym do Projektu 2025, czyli programu politycznego zakładającego szeroko zakrojone zmiany systemowe w USA. Większość osób, które pracowały nad jego treścią była związana politycznie z Trumpem w czasie jego pierwszej kadencji.

Organizacja opublikowała opisywany projekt w 2023 r. Wśród jego głównych założeń są m.in. pomysł na weryfikację pracowników federalnej służby cywilnej pod kątem ich poglądów politycznych i premiowanie osób o konserwatywnym punkcie widzenia na świat. Program zakłada również ograniczenie dofinansowania ubezpieczeń społecznych Medicare i Medicaid, zmniejszenie liczby restrykcyjnych przepisów chroniących środowisko czy zakończenie programów rządowych wspierających różnorodność, równość i integrację. Każdy z tych punktów został zrealizowany w pierwszym roku kadencji Trumpa.

Emerytura polityczna Andrzeja Dudy mija na razie spokojnie

Dla Andrzeja Dudy natomiast nowa posada jest w sumie trzecim przedsięwzięciem, które były prezydent podjął od czasu opuszczenia Belwederu. Wcześniej polityk związał się z fintechem Zen.com, w którym to zasiada w radzie nadzorczej. Duda odpowiedzialny jest w spółce za wspieranie jej w zagranicznej ekspansji.

Pierwszym zajęciem na politycznej emeryturze Dudy była współpraca z redakcją Kanału Zero. Były prezydent prowadził na łamach medium własny program. Seria została jednak zakończona po publikacji 15 odcinków.

Sytuacja może jednak ulec zmianie. W połowie stycznia redakcja Wirtualnej Polski poinformowała, że Andrzej Duda wraz z małżonką założyli spółkę komandytową Andrzej Duda PAAD. Firma ma zajmować się doradztwem biznesowym i strategicznym, a także badaniem rynku i opinii publicznej.