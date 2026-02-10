Kategorie artykułu: fact-checking Polityka
Andrzej Duda mija się z prawdą w Kanale Zero. Manipulacja historią?
Wbrew narracji powtarzanej od lat przez Andrzeja Dudę w czasie, kiedy polską armią kierował Bogdan Klich, nie zginęło więcej polskich generałów niż w czasie II wojny światowej.
10.02.2026, 04:15
Były prezydent Andrzej Duda stwierdził, że Bogdan Klich nie zasługuje na funkcję polskiego ambasadora w USA. Fot. PAP/Piotr Nowak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego według Andrzeja Dudy Bogdan Klich nie zasługuje na funkcję polskiego ambasadora w USA.
- Ilu polskich generałów zginęło w okresie pełnienia funkcji szefa MON przez Bogdana Klicha.
- Którzy polscy generałowie polegli lub zostali zamordowani podczas II wojny światowej.