Anglia ma drużynę, która może wygrać mundial – mówi XYZ legendarny Emile Heskey (WYWIAD)
Dziś takich napastników już nie ma. Silny, bramkostrzelny i przedkładający dobro drużyny nad własne statystyki. Emile Heskey stworzył z Michaelem Owenem jeden z najbardziej bramkostrzelnych duetów początku lat 2000. W Premier League i w reprezentacji strzelił w sumie ponad 150 bramek. Kibice nie zawsze doceniali jego poświęcenie dla drużyny, ale trenerzy uwielbiali za perfekcyjne wykonywanie zadań taktycznych. Legendarny napastnik Liverpoolu i angielskiej kadry w rozmowie z XYZ wspomina swoją grę z Jerzym Dudkiem, wskazuje, kto był jego zdaniem najlepszym piłkarzem w historii ligi angielskiej, opowiada o swojej nowej aplikacji i tłumaczy, dlaczego doradzałby swoim synom grę w reprezentacji Antigui i Barbudy.
01.02.2026, 08:00
Emile Heskey świętuje bramkę strzeloną Evertonowi w debrach Liverpoolu. W lidze angielskiej zdobył w sumie ponad 110 goli. Fot. Gary M Prior/Allsport
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Emile Heskey wspomina Jerzego Dudka.
- Do czego służy aplikacja, którą współtworzy.
- Czy jego synowie podążą jego piłkarskimi śladami.