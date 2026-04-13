Antoine Griezmann zagra w Orlando. Francuz szaleje na punkcie USA
W lecie Antoine Griezmann zamieni Atlético Madryt na Orlando City. Francuz podpisze w USA kontrakt do 2028 r. z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W klubie z MLS będzie miał status Designated Player.
13.04.2026, 04:15
Antoine Griezmann świętuje swojego jubileuszowego, dwusetnego gola w barwach Atlético Madryt strzelonego w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Fot. Angel Martinez/Getty Images
