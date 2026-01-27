Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Arctis AI chce usprawnić pracę firm z sektora budownictwa. Ma na to milion dolarów
Startup Arctis AI właśnie pozyskał finansowanie rzędu miliona dolarów na rozwój platformy do obsługi dokumentacji projektów budowlanych. Budownictwo to gigantyczny sektor. Kluczowy dla gospodarki UE i stojący przed perspektywą nowej fali inwestycyjnej. Tymczasem zespoły zarządzające wielkimi projektami wciąż opierają swoją pracę na plikach PDF i emailach. Pora usprawnić ten proces – uważają założyciele startupu.
27.01.2026, 07:00
Arctis AI pozyskał finansowanie rzędu miliona dolarów na rozwój narzędzia, które ma usprawnić procesy administracyjne w firmach z sektora budownictwa. Na zdjęciu założyciele startupu, od lewej: Leon Stawowiak, Dila Ekrem, Duc-Trung Nguyen. Fot. materiały prasowe AAI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega rozwiązanie oferowane przez startup Arctis AI firmom z branży budowlanej.
- Jak duży jest sektor budownictwa w UE i jakie są jego perspektywy w nadchodzących latach.
- Dlaczego firmom z branży potrzebne jest usprawnienie procesów administracyjnych.