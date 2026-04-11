Arnold Schwarzenegger: historia człowieka, który zawsze wraca
Nie ma planu B i z wytrwałości uczynił swoją dewizę. Z siłowni do Hollywood, z planu filmowego do gabinetu gubernatora, z politycznego szczytu w sam środek osobistego kryzysu. Arnold Schwarzenegger ma prawie 79 lat i zapowiada, że wraca na plan - jako Król Conan .
11.04.2026, 06:00
Arnold Schwarzenegger jest aktywny na ściankach fotograficznych, uczelniach, konferencjach, w mediach społecznościowych. Jest także filantropem i działaczem społecznym. Fot. Victoria Sirakova/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak chłopak z przemocowego domu w austriackiej wiosce zbudował swoją pozycję w trzech zupełnie różnych światach – kulturystyki, Hollywood i polityki.
- Jak działała jego strategia „wracania” po porażkach i kryzysach – od zawodowych klap i operacji serca po publiczny skandal.
- Jak dziś łączy swoje trzy kariery w jedną spójną misję oraz dlaczego mimo majątku i wieku wciąż wybiera aktywność publiczną zamiast wygodnej emerytury.