Kategorie artykułu: Sport Świat
AS Roma wraca do Ligi Mistrzów. Friedkinowie wciąż mają problem z kibicami
Lead:AS Roma awansowała do Ligi Mistrzów po siedmiu latach przerwy, ale napięcie wokół klubu nie zniknęło. Kibice wciąż rozliczają amerykańskich właścicieli z chaosu organizacyjnego, nietrafionych decyzji i konfliktu po odejściu Claudio Ranierego.
03.06.2026, 03:15
Dan i Ryan Friedkinowie podczas meczu pomiędzy AS Romą a Szachtarem Donieck na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Fot. Fabrizio Corradetti/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak amerykańscy właściciele AS Roma są oceniani przez kibiców.
- Dlaczego Claudio Ranieri, który po odejściu z ławki trenerskiej miał doradzać władzom Romy, złożył rezygnację.
- Czy polityka transferowa AS Roma wymaga korekty.