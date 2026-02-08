Kategorie artykułu: Biznes Sport
Atlanta Hawks przechodzą biznesową rewolucję. Znany finansista i ambitny menedżer chcą zawojować NBA
Atlanta Hawks od lat tkwią w środku stawki NBA – zarówno sportowo, jak i biznesowo. Pojawiła się jednak nadzieja na zmianę. W ostatnim czasie wydarzyły się trzy rzeczy napawające optymizmem: właściciel klubu rozpoczął szeroko zakrojoną inwestycję, agenci federalni wreszcie przyłapali klubowego księgowego na defraudacji, a – co najważniejsze – na stanowisko menedżera generalnego zatrudniono utalentowanego Kanadyjczyka, który w niecałą dekadę przeszedł drogę od zera na szczyt NBA.
08.02.2026, 07:30
Średnia frekwencja na meczach Atlanty Hawks przekracza w obecnym sezonie 16 tys. osób. Fot. Mikołaj Śmiłowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Tony Ressler zwiększył wycenę Atlanta Hawks z 800 mln do 5 mld dolarów.
- W jaki sposób Onsi Saleh przeszedł drogę od pracy w motelu do stanowiska menedżera generalnego klubu NBA.
- Dlaczego Atlanta Hawks zdecydowali się oddać Trae’a Younga i postawić na młodszych oraz tańszych zawodników.