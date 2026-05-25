Kategoria artykułu: Analizy
Setki miliardów inwestycji w sztuczną inteligencję. Czy to już bańka?
Magnificent 7 wydały w pierwszym kwartale 2026 r. 135 mld dolarów na infrastrukturę AI. Cztery największe spółki planują przeznaczyć na ten cel łącznie 650 mld dolarów tylko w tym roku. Skala inwestycji napędza cały sektor technologiczny, ale coraz częściej rodzi pytanie, co stanie się z branżą, gdy kurek z pieniędzmi zostanie przykręcony.
25.05.2026, 05:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile Magnificent 7 wydaje na infrastrukturę AI i jak te wydatki zmieniały się w ostatnich latach.
- Na czym polega ryzyko biznesowe i systemowe związane z tymi inwestycjami.
- Jakie mechanizmy mogą sprawić, że spowolnienie inwestycji w AI uderzy w cały rynek giełdowy.