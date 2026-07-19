Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Banknot 50 zł z błędem może być wart 12 tys. zł. Pora przetrząsnąć portfel?
Drobne, które mamy w kieszeniach, mogą być warte po kilka tysięcy złotych, a najdroższe współczesne banknoty – nawet powyżej 25 tys. zł. Czy to jakieś studium halucynacji? Nie, jednak prawda jest taka, że kolekcjonerski okaz w stercie gotówki trafia się niesłychanie rzadko.
19.07.2026, 04:00
Błędnie wydrukowany banknot, na którym zabrakło numeracji i oznaczenia serii, kosztował w marcu 12 tys. zł. Fot. dom aukcyjny Marciniak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak odróżnić w portfelu pieniądze, które mogą mieć wartość od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych.
- Czy banknoty z datą 1994 r. mogą być dużo warte.
- Jak na rynku numizmatycznym wyceniane są rzadkie serie banknotów, błędnodruki czy destrukty.