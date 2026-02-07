Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Banksy w Paryżu: mur jak manifest polityczny i krytyka elit
Banksy pojawił się w Paryżu, nie zostawiając po sobie dekoracji, lecz akt oskarżenia. Jego murale łączą kryzys uchodźczy, wojnę w Strefie Gazy, kult konsumpcji i cynizm elit w jedną opowieść o Zachodzie, który nauczył się patrzeć, ale nie widzieć. Dzieci zakrywające symbole nienawiści, szczury dryfujące między luksusem a wykluczeniem i cisza instytucji reagujących szybciej na graffiti niż na przemoc – wszystko to składa się na obraz świata, w którym obojętne media upraszczają tragedie do nagłówków, zdegenerowane elity wyznaczają moralność, a wojna staje się tłem dla zakupów i politycznego marketingu.
07.02.2026, 06:00
Graffiti Banksy'ego przedstawiające dziewczynkę zamalowującą swastykę. Praca powstała w Światowy Dzień Uchodźcy i została szybko zdewastowana. Fot. red
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie dzieła Banksy'ego pojawiły się w Paryżu.
- Co znajduje się w Muzeum Banksy'ego w Paryżu.
- Jakie polityczne przesłanie można odczytać z graffiti autorstwa Banksy'ego.