Będzie zmiana w kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dołącza „łowczyni szpiegów”

Służba Kontrwywiadu Wojskowego będzie miała nowego wiceszefa. A raczej – zastępczynię szefa. Według ustaleń XYZ stanowisko wiceszefowej obejmie Magdalena Ejsmont.

Kierownictwo SKW będzie zatem liczyć cztery osoby. Obok szefa formacji, Jarosława Stróżyka, znajdzie się troje zastępców: Krzysztof Dusza, Artur Pluto oraz mjr Ejsmont.

Na razie nie wiadomo, za jaki obszar będzie odpowiadała. Zazwyczaj zastępcy szefa nadzorują pion operacyjny, analityczny lub logistyczny. Ten podział ma jednak charakter elastyczny i wraz ze zmianą zagrożeń – zwłaszcza w sferze cyberbezpieczeństwa – może zostać zmodyfikowany.

Długa droga do awansu

Magdalena Ejsmont jest związana ze służbami od około dwóch dekad. Po likwidacji Wojskowej Służby Informacyjnej w 2006 r. utworzono dwie nowe formacje: SKW oraz Służbę Wywiadu Wojskowego. Do kontrwywiadu wojskowego trafiła około 2007 r.

Wiadomo, że służyła w Afganistanie, gdzie odbyła co najmniej dwie zmiany w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Była to wymagająca służba, szczególnie w realiach lokalnej kultury i warunkach działań wojennych.

Media określały ją mianem „łowczyni szpiegów”. Brała udział w rozpracowaniu co najmniej dwóch żołnierzy Wojska Polskiego podejrzewanych o przekazywanie informacji Rosji i Białorusi. Pracowała głównie na kierunku wschodnim. Uczestniczyła również w szeroko opisywanej operacji wydobycia z białoruskiego więzienia oficera polskiego wojska.

Spór z czasów PiS

Po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 r. Ejsmont służyła w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO w Krakowie. W grudniu 2015 r. do jednostki weszli ludzie ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Szukano dokumentów dotyczących byłego szefa SKW, Piotra Pyteła.

Zarzuty postawiono gen. Pytlowi oraz płk. Duszy. Ejsmont została ukarana w związku ze sprawą białoruską. Ówczesny szef SKW, Piotr Bączek, odebrał jej poświadczenie bezpieczeństwa, co praktycznie uniemożliwiało dalszą służbę, a dodatkowo zdegradował ją o jeden stopień.\

Oficer przez lata dochodziła swoich praw w sądach i ostatecznie wygrała. Przywrócono jej poświadczenie bezpieczeństwa, a niedawno ponownie awansowano ją do stopnia majora. Teraz obejmie jedno z najważniejszych stanowisk w polskim kontrwywiadzie wojskowym.

Powrót przez warszawką Straż Miejską

Cztery lata temu Magdalena Ejsmont została komendantką główną Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Na stanowisku pozostawała przez trzy lata. W październiku 2025 r. wróciła do Służby Kontrwywiadu Wojskowego – wówczas jako doradczyni. Niewiele ponad pół roku później ma zostać zastępczynią szefa służby.

Co oznacza rozszerzenie kierownictwa formacji?

– Mam nadzieję, że oznacza to pracę i nowe wyzwania, choćby w obszarze nowych technologii, a nie walkę frakcji – mówi nam wysoki rangą oficer służby.

Jak dodaje, trzech zastępców to standard. Bieżąca działalność, rozbudowa struktur czy obsługa delegacji zagranicznych sprawiają, że wyzwań nie brakuje. Sama SKW również się rozwija. Niedawno odtworzono inspektorat w Białymstoku, który ma odpowiadać za wykrywanie i neutralizację zagrożeń na pograniczu z Białorusią.

Służba ma obecnie dużo zadań i wszystko wskazuje na to, że przez długi czas tak pozostanie.

Dlatego – jak wskazuje nasz rozmówca – rozszerzenie kierownictwa może być ruchem korzystnym. Przed Magdaleną Ejsmont stoi teraz wiele wyzwań. Pierwszym będzie pozytywna opinia o jej kandydaturze. Wydaje się jednak, że będzie to formalność.