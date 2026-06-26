Kategorie artykułu: Analizy Biznes Sport
Benfica może stracić ponad 30 mln euro rocznie. Portugalia zmienia podział pieniędzy z telewizji
Od sezonu 2028/29 portugalskie kluby będą wspólnie sprzedawać krajowe prawa telewizyjne. Reforma ma zwiększyć przychody mniejszych zespołów, ale dla Benfiki może oznaczać spadek wpływów.
26.06.2026, 04:45
Portugalia kończy z indywidualną sprzedażą praw do meczów ligowych. Nowy algorytm może zmniejszyć wpływy Benfiki, FC Porto i Sportingu CP, a jednocześnie podwoić przychody telewizyjne części klubów spoza czołówki. Fot. NurPhoto/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Portugalia od sezonu 2028/29 rezygnuje z indywidualnej sprzedaży praw telewizyjnych przez kluby.
- Ile może stracić Benfica po wprowadzeniu centralnego podziału pieniędzy z praw telewizyjnych.
- Jak reforma portugalskiej ligi może wpłynąć na rynek transferowy i sytuację polskich klubów.